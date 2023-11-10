Через 6 лет безопасный порог глобального потепления будет преодолён

5:06 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Согласно свежему исследованию, к 2030 году глобальные выбросы углерода превысят безопасные пределы, что может вызвать серьезные последствия для изменения климата. Это означает, что у нас остается всего шесть лет, чтобы изменить направление и значительно снизить выбросы парниковых газов.

Фото: openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Согласно новой оценке нашего доступного углеродного бюджета — то количество углекислого газа, которое можно выпускать, при этом сохраняя глобальные температуры ниже опасного порога, — по состоянию на январь, если мы превысим более 276 гигатонн (250 метрических гигатонн) CO2, то средняя температура на планете поднимется на 1,5 градуса Цельсия (2,7 градуса по Фаренгейту) выше уровня до начала индустриализации. Исследователи предупреждают, что при сохранении текущих темпов выбросов мы достигнем этого порога до конца десятилетия.

"Наши результаты подтверждают известный факт: мы недостаточно делаем, чтобы ограничить потепление до 1,5 градусов по Цельсию. Мы все более уверенно утверждаем, что у нас остается всё меньше времени для поддержания климата в безопасных рамках", — заявил Робин Ламболл, ведущий автор исследования, научный сотрудник Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона.

В 2015 году 196 мировых лидеров подписали Парижское соглашение, юридически обязательный договор по борьбе с изменением климата, цель которого — удержать глобальную среднюю температуру на уровне ниже 2 градусов Цельсия (3,6 градуса по Фаренгейту) выше доиндустриального уровня. Соглашение подчеркивает, что ограничение глобального потепления до 1,5°C поможет предотвратить наихудшие последствия изменения климата.

Ранее в этом году доклад ООН предупреждал о том, что температура может временами превысить опасный порог в 1,5°C, однако новое исследование указывает на долгосрочное потепление.

В настоящее время ежегодно в атмосферу выбрасывается около 40 гигатонн CO2. Если не удастся снизить эти выбросы, наше доступное углеродное бюджет для ограничения потепления до 1,5°C иссякнет в течение шести лет.

"Это не означает, что через шесть лет температура достигнет 1,5 градуса", — отмечает Бенджамин Сандерсон, директор по исследованиям Центра международных исследований климата и окружающей среды в Норвегии, который не участвовал в этом исследовании. По его мнению, между выбросами и реальными изменениями температуры существует временной лаг, и текущие рекорды температур в значительной степени связаны с историческими выбросами.

Новое исследование основано на данных, использованных в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, но ученые пересмотрели методологию учета последних выбросов и исторических выбросов аэрозолей. Аэрозоли - это мельчайшие частицы в воздухе, которые могут отражать солнечный свет и охлаждать климат, частично компенсируя потепление от парниковых газов.

Пересмотренная оценка сократила доступный углеродный баланс для удержания потепления до 1,5°C вдвое — с 550 гигатонн (500 метрических гигатонн) CO2 до 276 гигатонн. Исследователи также рассчитали, что у нас осталось еще 1323 гигатонны (1200 метрических гигатонн) CO2, прежде чем будет превышен центральный предел Парижского соглашения в 2°C. Этот бюджет будет исчерпан в течение следующих двух десятилетий, если не будут предприняты серьезные меры по сокращению выбросов.

Точность этих оценок ограничена неопределенностью, связанной с воздействием других парниковых газов, таких как метан. Кроме того, непонятно, как различные компоненты климатической системы реагируют на повышение температуры. Например, увеличенный рост растительности в некоторых регионах может поглотить больше CO2 и компенсировать некоторое потепление, в то время как изменения в океанской циркуляции и таяние ледниковых щитов могут усилить процесс потепления.

В связи с этой неопределенностью, акцент делается на неотложной необходимости сокращения выбросов парниковых газов.

"Оставшийся углеродный бюджет настолько мал, что даже небольшие изменения в нашем понимании могут иметь серьезные последствия для баланса". Каждое дополнительное десятую градуса потепления создает дополнительные вызовы для наших экосистем и человечества" — подчеркивает Ламболл.

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