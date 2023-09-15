Жука Гитлера и бабочку Муссолини могут переименовать в следующем году

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Научное сообщество призывает к неотложному переименованию живых организмов, которым были присвоены оскорбительные имена, включая те, которые носят имена фашистских диктаторов, таких как Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Этот вызов был представлен после того, как организация, отвечающая за наделение видов научными именами, приняла решение в этом году отказаться от спорных наименований, чтобы избежать путаницы среди исследователей.

Фото: Википедия

Все известные живые организмы, будь то животные, растения или микробы, имеют научные названия, состоящие из двух слов, как, например, "Homo sapiens" для современного человека, которое используется в научных обсуждениях. Первое слово (например, "Homo") представляет собой родовое название, которое применяется ко всем близкородственным видам, в то время как второе слово (например, "sapiens") указывает на конкретный вид. (У видов также могут быть употреблены общие наименования, которые изменяются более легко. Некоторые виды имеют несколько общих наименований, таких как "косатка" и "орка," которые относятся к одному и тому же виду.)

Обычно на исследователей, обнаруживших новый вид или род, возлагается ответственность выбора научного наименования. В последние годы это привело к тому, что некоторые виды получили имена, связанные с известными личностями, такими как Тейлор Свифт или Леонардо Ди Каприо, а также политическими фигурами, включая президентов США. Однако в прошлом такой процесс привел к названиям, которые ассоциировались с фигурами, вроде Гитлера и Муссолини.

Существует, по крайней мере, два вида, которые получили имена в честь Адольфа Гитлера:

Rochlingia hitleri, вымершее летающее насекомое из каменноугольного периода, жившее от 359 до 299 миллионов лет назад, и было обнаружено немецким палеонтологом в 1934 году;

Anophthalmus hitleri, слепой пещерный жук, обитающий в Словении, который был назван немецкими исследователями в 1937 году.

Еще одним примером является вид бабочек Hypopta mussolinii, произрастающих в Ливии, одной из стран, оккупированных Италией во времена правления Бенито Муссолини.

Также существуют спорные названия, включающие виды, которые были названы в честь работорговцев, колонизаторов и, в более поздние времена, криптовалютных компаний.

Кроме того, что эти имена считаются нечувствительными и устаревшими, они могут вызывать проблемы для самих животных. Например, согласно информации Financial Times, вид Anophthalmus hitleri оказался на грани исчезновения из-за того, что коллекционеры-неонацисты платят огромные суммы денег за экземпляры этого жука.

Сегодня многие ученые призывают признать прошлые ошибки и отказаться от противоречивых названий видов животных. Однако организация, ответственная за присвоение названий видам животных, выступает категорически против этой идеи.

В январе Международная комиссия по зоологической номенклатуре (МКЗН), организация, которая утверждает и регистрирует названия всех видов животных, опубликовала статью в Зоологическом журнале Линнеевского общества. В этой статье они рекомендовали "продолжать использовать научные названия, как [они были] изначально предписаны".

МКЗН утверждает, что изменение названия вида приведет к путанице среди исследователей, так как в научной литературе виды, которые затрагивает это изменение, будут иметь два отдельных названия. Это противоречит основной цели организации в отношении названий животных — обеспечению стабильности. Исследователи из МКЗН также подчеркнули, что есть сотни тысяч видов животных, которые были названы в честь людей или мест, переименование которых может открыть дорогу к сомнению в отношении многих других видов.

В новой серии редакционных статей, опубликованных 23 августа в Зоологическом журнале Линнеевского общества, множество исследователей выступают против первоначального решения Международной комиссии по зоологической номенклатуре (МКЗН).

Маркос Рапозо, систематик из Национального музея Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии и ведущий автор одной из новых статей, выразил мнение, что социальная справедливость должна иметь приоритет над стабильностью. Он заявил, что

"мы не можем ставить стабильность выше социальной справедливости."

Исследователи аргументируют, что наука не должна оставаться в стороне от более широких социальных изменений, направленных на улучшение условий для исследователей. Одна группа исследователей подчеркнула, что биологические науки являются неотъемлемой частью общества и должны учитывать социальные нормы.

Анджали Госвами, палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне и президент Зоологического журнала Линнеевского общества, подчеркнула, что даже если МКЗН хочет сохранить некоторые названия видов, наиболее оскорбительные названия все равно следует изменить. Она утверждает, что есть методы, которые позволят начать процесс изменения наиболее провокационных названий и последовательно двигаться к более эффективной практике.

Исследователи, выступающие за переименование видов, предложили одним из возможных решений создать специальный комитет в составе Международной комиссии по зоологической номенклатуре (ICZN), который будет заниматься обсуждением этических аспектов сомнительных названий. Но МКЗН настаивает на том, что их основная область экспертизы — таксономия, а не этика.

Следует отметить, что это не первый конфликт, связанный с названиями видов. У ботаников уже были споры относительно названий растений с проблематичными названиями, и эти споры достигли пика в 2021 году. Важно отметить, что этот вопрос будет вынесен на голосование на Международном ботаническом конгрессе 2024 года, который состоится в Мадриде в июле следующего года. Результат этого голосования может повлиять на реакцию МКЗН и рассмотрение подобных вопросов в будущем.

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