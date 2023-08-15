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Анастасия Жукова

За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие

7:10
Наука » Экология » Природа

Разрушительный тайфун "Ханун", ударивший по югу Японии в начале августа и продолживший свой катастрофический путь в Корее и Китае, оказался настолько мощным, что его отголоски ощутили на себе жители российского Приморья.

За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие
Фото: world.segodnya.ua

Разрушительный след "Хануна"

Зародившийся в Филиппинском море тропический шторм характеризуется учёными как "очень странный" из-за своей непредсказуемой и нестандартной зигзагообразной траектории. Изначально тайфун двигался на северо-запад к Китаю, однако внезапно круто развернулся на восток и прошёл между японскими островами Окинава и Амами, где — только на Окинаве — спровоцировал сильнейшие ливни с ураганным ветром (180 км/ч), лишил электричества более 15 тыс. домов и привёл к гибели минимум двух человек.

После этого "Ханун" временно замедлился (как предполагается, его "затормозили" устойчивые северные и западные антициклоны), однако затем вновь развернулся на северо-запад, 9 августа ударив по японскому острову Кюсю, где по причине ураганов и ливней было отменено около 350 авиарейсов и остановлены скоростные поезда, а также по островам Сикоку и Хоккайдо.

Уже на следующий день "Ханун" добрался до материка и прошёлся по Южной Корее со скоростью 31 км/ч, принеся с собой масштабные наводнения из-за ливней и разрушительный ураганный ветер с максимальной скоростью 24 м/с (или 86 км/ч; по данным на 16:00 10 августа). Хотя после выхода на сушу мощность тайфуна снизилась с "сильного" (третий уровень из пяти в классификации) до "нормального", но создаваемые им ветры всё ещё были способны молниеносно срывать крыши с домов. Здесь из-за разрушительного природного явления также были остановлены многие поезда и паромы, отменено более 355 рейсов, к утру 10 августа 10 641 житель был эвакуирован во временные убежища. В результате шторма погибли более 14 человек, есть пропавшие без вести. Нарушился и процесс обучения: многие южнокорейские детские сады и школы отменили занятия, перевели уроки на дистант или изменили расписание.

Следующей жертвой тайфуна стал Китай: 11 августа страна оказалась в эпицентре шторма. Вызванные тропическим штормом ливни затопили многие населённые пункты на севере Китая, откуда были эвакуированы сотни тысяч человек. К 20:20 11 августа 29 жителей страны погибли в результате катастрофы, как минимум 16 человек пропали без вести. Ущерб, который нанес стране "Ханун", власти Китая оценили в несколько миллиардов долларов.

"Ханун" в Приморском крае

9-10 августа "Ханун" добрался и до российского Приморского края: территорию охватили катастрофические ливни, свою лепту в которые также внёс полярный фронт. По заявлению МЧС, тайфун бушевал на землях края до утра 13 августа, вызвав масштабное наводнение: на некоторых территориях уровень воды поднялся до двух метров. В то же время, по прогнозам Гидрометцентра, уровень воды в реках края может продолжить расти до опасных значений ещё до 17 августа.

В девяти муниципалитетах Приморья был объявлен режим ЧС. Тропический шторм нанёс ущерб 65 российским населённым пунктам, 32 из них были отрезаны от автомобильного сообщения, 28 оказались полностью отрезаны водой от остальной территории, в результате чего для спасения людей были организованы девять переправ на лодках, 13 населённых пунктов лишились электричества. Некоторые дома ушли под воду целиком. Сильнее всего "Ханун" ударил по западным регионам Приморья. Была перекрыта трасса Хабаровск — Владивосток.

Серьёзно пострадали от наводнения Уссурийск и Спасск-Дальний: в этих городах утром 12 августа с разницей в час прорвало дамбы, из-за чего вода заполонила жилые районы, в некоторых домах дойдя до уровня третьего этажа и заблокировав двери. В Уссурийске наводнение стало крупнейшим за десять лет: здесь в дни тайфуна выпало более месячной нормы осадков. Автодороги Спасска-Дальнего оказались полностью затоплены и завалены илом, перекрывая путь для спецтехники. Жителей территорий экстренно эвакуировали, хотя сделать это было непросто: передвигаться по пострадавшим землям можно было только вплавь и на лодках.

Ударили отголоски тропического шторма и по животным: около Уссурийска оказался подтоплен зоопарк, из-за чего часть зверей пришлось эвакуировать. В своих "домах" остались только хищники и еноты, которые проживают в защищённых от паводка высоких вольерах. В приморском городе Емаре жители сообщили о заползающих в девятиэтажки вплоть до верхних этажей змеях, спасающихся из лесов от наводнения.

Для борьбы с последствиями тайфуна в Приморье была отправлена группа центрального аппарата МЧС. К 08:38 13 августа в ликвидации последствий катастрофы в регионах участвовали 653 человека и 205 единиц техники. К этому моменту 16 населённых пунктов Приморья оставались подтопленными (включая семь многоэтажек, 4368 частных домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автодорог). Помимо затопления, тайфун вызвал обширные повреждения дорог.

Для эвакуированных жителей пострадавших территорий были развёрнуты 13 пунктов временного размещения, куда к ранему утру 13 августа были перевезены 550 человек (в том числе более 160 детей). В общей сложности с подтопленных земель было эвакуировано более 2000 человек, включая 405 детей. Для жителей, оставшихся в подтопленных областях, спасатели организовали подвоз воды и пищи. 

Несмотря на некоторое улучшение ситуации, расслабляться жителям Приморья пока не стоит. Как предупредил в беседе с "РЕН ТВ|Новости" начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин, 14-20 августа в Филиппинском море вновь начнут формироваться тайфуны, что приведёт к рождению очередного циклона, который, как предполагается, двинется немного восточнее "Хануна" и выйдет к Татарскому проливу, охватив юг Сахалина, Ольгинский район и Советскую Гавань.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай приморский край
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