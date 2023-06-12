Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

От отца к сыну: американский миллиардер продлевает жизнь за счёт своего сына

3:23
Наука

Брайан Джонсон отказывается принимать неизбежность старения. В свои 45 лет этот опытный технологический лидер уже инвестирует значительную сумму денег — около 2 миллионов долларов в год — в попытке обратить вспять процесс старения своего организма. А теперь он осваивает новую технологию., вливая в себя кровь и плазму своего сына-подростка.

От отца к сыну: американский миллиардер продлевает жизнь за счёт своего сына
Фото: архив

Стремление Джонсона к замедлению старения привлекло внимание благодаря подробной статье, опубликованной в Bloomberg. Статья пролила свет на сотрудничество Джонсона с более чем 30 специалистами в области здравоохранения и его расходы в размере более 2 миллионов долларов на тщательный мониторинг каждого аспекта своего здоровья и самочувствия. Его конечной целью, как он поделился с Bloomberg, является обладание

"мозгом, сердцем, легкими, печенью, почками, сухожилиями, зубами, кожей, волосами, мочевым пузырем и прямой кишкой 18-летнего человека".

Джонсон назвал этот проект Project Blueprint, и он пронизывает все стороны его жизни. От соблюдения строгой ежедневной веганской диеты, состоящей ровно из 1 977 калорий, до строгих физических упражнений и дисциплинированного режима сна. Кроме того, проект предполагает постоянный мониторинг его организма с помощью таких методов, как МРТ, УЗИ и более инвазивных процедур, таких как анализ крови и колоноскопия.

Переливание крови

Следующий этап его плана предусматривает использование крови и плазмы его сына. Как сообщает NDTV, Брайан вместе со своим сыном и отцом Ричардом намерен использовать потенциал плазмы, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов молодого человека.

Черпая вдохновение в экспериментах, проведенных на мышах, хотя и не имеющих точных научных доказательств переноса на человека, Брайан заменяет свой литр на литр крови сына, а Ричард меняет свой литр на литр Брайана. Однако молодой человек не получает замененной крови, и ему остается лишь естественным образом пополнять свои собственные запасы.

Сомнения

Брайан Джонсон твердо убежден, что обмен его крови на кровь молодого человека может омолодить и укрепить тело и его органы. Однако эксперты считают иначе.

"Мы еще не накопили достаточно знаний, чтобы утверждать, что это лечение может быть применимо к людям", — заметил Чарльз Бреннер, биохимик из Национального медицинского центра City of Hope, обсуждая с NDTV результаты экспериментов на грызунах.

Несмотря на скептицизм, Джонсон и его обширная медицинская команда не сдаются. Они продолжают лечение, движимые стремлением предотвратить возрастные заболевания и ухудшение состояния. Брайан намерен опубликовать результаты обмена крови и плазмы, надеясь доказать, что скептики ошибаются.

Противников его подхода найти несложно.

"Люди, которые ищут эти антивозрастные вливания, по сути, имеют скрытую проблему тревоги", — объясняет Бреннер NDTV. "Они испытывают тревогу по поводу собственной смертности".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Will My Son’s Blood Make Me Younger?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Новости
На какие стуки в моторе можно годами не обращать внимания
Гастроэнтеролог Кашух: пиво в жару даёт дополнительную нагрузку на печень и сердце
В Эквадоре женщина "ожила" во время собственных похорон
Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов для поражения опорных пунктов ВСУ
Боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания
Телезрители увидели киноляпы в фильме "Джентльмены удачи" с татуировками Доцента
Окучивание картофеля: когда этим надо заниматься
Зрители нашли киноляпы в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
"Турпром": пилот назвал туристам самые страшные для посадки аэропорты мира
Уничтоженная техника НАТО осталась в полях у Орехова
Популярное
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя

С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.

76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Людей впервые официально удалось омолодить: открыты новые средства, продлевающие жизнь
Россиянка дала 11 советов тем, кто хочет отдохнуть в Сочи и при этом не разориться
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Как и чем "Приазовье" утопил 6 морских дронов ВСУ, наведенных "Хоуком"
Последние материалы
Гастроэнтеролог Кашух: пиво в жару даёт дополнительную нагрузку на печень и сердце
В Эквадоре женщина "ожила" во время собственных похорон
Почему современные двигатели медленно прогревают салон и как это исправить
Минобороны РФ опубликовало видео применения FPV-дронов для поражения опорных пунктов ВСУ
Боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания
Телезрители увидели киноляпы в фильме "Джентльмены удачи" с татуировками Доцента
От отца к сыну: американский миллиардер продлевает жизнь за счёт своего сына
Окучивание картофеля: когда этим надо заниматься
Зрители нашли киноляпы в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
"Турпром": пилот назвал туристам самые страшные для посадки аэропорты мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников