От отца к сыну: американский миллиардер продлевает жизнь за счёт своего сына

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Брайан Джонсон отказывается принимать неизбежность старения. В свои 45 лет этот опытный технологический лидер уже инвестирует значительную сумму денег — около 2 миллионов долларов в год — в попытке обратить вспять процесс старения своего организма. А теперь он осваивает новую технологию., вливая в себя кровь и плазму своего сына-подростка.

Фото: архив

Стремление Джонсона к замедлению старения привлекло внимание благодаря подробной статье, опубликованной в Bloomberg. Статья пролила свет на сотрудничество Джонсона с более чем 30 специалистами в области здравоохранения и его расходы в размере более 2 миллионов долларов на тщательный мониторинг каждого аспекта своего здоровья и самочувствия. Его конечной целью, как он поделился с Bloomberg, является обладание

"мозгом, сердцем, легкими, печенью, почками, сухожилиями, зубами, кожей, волосами, мочевым пузырем и прямой кишкой 18-летнего человека".

Джонсон назвал этот проект Project Blueprint, и он пронизывает все стороны его жизни. От соблюдения строгой ежедневной веганской диеты, состоящей ровно из 1 977 калорий, до строгих физических упражнений и дисциплинированного режима сна. Кроме того, проект предполагает постоянный мониторинг его организма с помощью таких методов, как МРТ, УЗИ и более инвазивных процедур, таких как анализ крови и колоноскопия.

Переливание крови

Следующий этап его плана предусматривает использование крови и плазмы его сына. Как сообщает NDTV, Брайан вместе со своим сыном и отцом Ричардом намерен использовать потенциал плазмы, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов молодого человека.

Черпая вдохновение в экспериментах, проведенных на мышах, хотя и не имеющих точных научных доказательств переноса на человека, Брайан заменяет свой литр на литр крови сына, а Ричард меняет свой литр на литр Брайана. Однако молодой человек не получает замененной крови, и ему остается лишь естественным образом пополнять свои собственные запасы.

Сомнения

Брайан Джонсон твердо убежден, что обмен его крови на кровь молодого человека может омолодить и укрепить тело и его органы. Однако эксперты считают иначе.

"Мы еще не накопили достаточно знаний, чтобы утверждать, что это лечение может быть применимо к людям", — заметил Чарльз Бреннер, биохимик из Национального медицинского центра City of Hope, обсуждая с NDTV результаты экспериментов на грызунах.

Несмотря на скептицизм, Джонсон и его обширная медицинская команда не сдаются. Они продолжают лечение, движимые стремлением предотвратить возрастные заболевания и ухудшение состояния. Брайан намерен опубликовать результаты обмена крови и плазмы, надеясь доказать, что скептики ошибаются.

Противников его подхода найти несложно.

"Люди, которые ищут эти антивозрастные вливания, по сути, имеют скрытую проблему тревоги", — объясняет Бреннер NDTV. "Они испытывают тревогу по поводу собственной смертности".

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Will My Son’s Blood Make Me Younger?