Художник-киборг Нил Харбиссон тестирует устройство, ускоряющее течение времени

Для Нила Харбиссона, британского музыканта, самопровозглашенного художника-киборга, живущего недалеко от Барселоны, цвет — это в буквальном смысле музыка для его ушей. И все благодаря антенне, которую он разработал для борьбы с дальтонизмом, вживленной в его череп.

Нил достаточно известен в творческих кругах, дружит также и со знаменитостями, в частности, с Леонардо ди Каприо и Томом Крузом. Сейчас Харбиссон тестирует новое устройство, предназначенное для того, чтобы физически ощущать течение времени.

В погоне за мечтой — на стол хирурга

Если раньше слово "киборг" рисовало в воображении образ Терминатора, блестяще сыгранного Арнольдом Шварценеггером, то сегодня технологии расширяют возможности человека с помощью протезов и имплантатов.

Харбиссон родился в Северной Ирландии, но еще в детстве переехал в Барселону. С рождения у Нила было диагностировано редкое заболевание — ахроматопсия. Соответственно, Нил может видеть мир только в оттенках серого. При этом всю жизнь он мечтал различать цвета.

Эта мечта превратилась в навязчивую идею, из-за которой 39-летний британец в конечном итоге пошел под нож хирурга, чтобы изменить свою жизнь. Во время учебы в музыкальном колледже в Англии он разработал тонкий металлический стержень, который изгибается над его головой и вибрирует в зависимости от цвета, который он определяет. Этот стержень он имплантировал в череп, и он стал такой же частью его тела, как нос или уши. Устройство дает ему возможность "слышать" цвет, который его глаза не видят.

"Быть киборгом означает, что технологии являются частью вашей личности, — сказал Нил AFP. — Они позволяют мне ощущать цвета через вибрации в моей голове, которые затем становятся звуком, так что я действительно могу слышать цвет".

В 2004 году ему удалось убедить хирурга вживить устройство в его череп. Датчик улавливает частоту цветов и переводит их в звуки, которые он воспринимает через костную проводимость. При этом колебания передаются через череп или челюстную кость непосредственно во внутреннее ухо.

Нил ощущает цвета при прослушивании музыки или даже речей, причем каждый слог имеет частоту, соответствующую цвету.

"Вначале все было хаотично, потому что антенна не сообщала мне: синий, желтый, розовый, она давала мне вибрацию, и я понятия не имел, какой цвет передо мной, — сказал Харбиссон. — Но через некоторое время мой мозг привык к этому".

Стоит напомнить, что костная проводимость помогла Бетховену, когда он стал глухим. Немецкий композитор понял, что он все еще может слышать, положив деревянную палку на пианино и прикусив другой ее конец во время игры. Примерно 200 лет спустя слуховые аппараты с костной фиксацией работают точно так же благодаря металлическому имплантату, вставленному в череп.

Путешествие во времени

Сейчас Харбиссон переключает свое внимание на новый проект. Он создал устройство в форме толстого металлического ошейника, предназначенное для ощущения течения времени, в течение года он будет проводить его испытание, чтобы увидеть, как оно работает.

"Есть точка тепла на шее, которая позволяет почувствовать вращение планеты, — сказал Ник в интервью AFP. — Как только мозг привыкнет к этому, устройство изменит ваше восприятие времени. Вы можете потенциально растянуть время или создать ощущение, что время идет быстрее".

На данный момент это устройство не является имплантом, его придется носить на шее постоянно. Это уже не первая версия "машины времени", предыдущее воплощение пришлось выбросить, поскольку оно быстро перегорало. Заработает ли этот прибор — покажет время.

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