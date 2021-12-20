EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Художник-киборг Нил Харбиссон тестирует устройство, ускоряющее течение времени

Наука

Для Нила Харбиссона, британского музыканта, самопровозглашенного художника-киборга, живущего недалеко от Барселоны, цвет — это в буквальном смысле музыка для его ушей. И все благодаря антенне, которую он разработал для борьбы с дальтонизмом, вживленной в его череп.

Нил Харбиссон

Нил достаточно известен в творческих кругах, дружит также и со знаменитостями, в частности, с Леонардо ди Каприо и Томом Крузом. Сейчас Харбиссон тестирует новое устройство, предназначенное для того, чтобы физически ощущать течение времени.

В погоне за мечтой — на стол хирурга

Если раньше слово "киборг" рисовало в воображении образ Терминатора, блестяще сыгранного Арнольдом Шварценеггером, то сегодня технологии расширяют возможности человека с помощью протезов и имплантатов.

Харбиссон родился в Северной Ирландии, но еще в детстве переехал в Барселону. С рождения у Нила было диагностировано редкое заболевание — ахроматопсия. Соответственно, Нил может видеть мир только в оттенках серого. При этом всю жизнь он мечтал различать цвета.

Эта мечта превратилась в навязчивую идею, из-за которой 39-летний британец в конечном итоге пошел под нож хирурга, чтобы изменить свою жизнь. Во время учебы в музыкальном колледже в Англии он разработал тонкий металлический стержень, который изгибается над его головой и вибрирует в зависимости от цвета, который он определяет. Этот стержень он имплантировал в череп, и он стал такой же частью его тела, как нос или уши. Устройство дает ему возможность "слышать" цвет, который его глаза не видят.

"Быть киборгом означает, что технологии являются частью вашей личности, — сказал Нил AFP. — Они позволяют мне ощущать цвета через вибрации в моей голове, которые затем становятся звуком, так что я действительно могу слышать цвет".

В 2004 году ему удалось убедить хирурга вживить устройство в его череп. Датчик улавливает частоту цветов и переводит их в звуки, которые он воспринимает через костную проводимость. При этом колебания передаются через череп или челюстную кость непосредственно во внутреннее ухо.

Нил ощущает цвета при прослушивании музыки или даже речей, причем каждый слог имеет частоту, соответствующую цвету.

"Вначале все было хаотично, потому что антенна не сообщала мне: синий, желтый, розовый, она давала мне вибрацию, и я понятия не имел, какой цвет передо мной, — сказал Харбиссон. — Но через некоторое время мой мозг привык к этому".

Стоит напомнить, что костная проводимость помогла Бетховену, когда он стал глухим. Немецкий композитор понял, что он все еще может слышать, положив деревянную палку на пианино и прикусив другой ее конец во время игры. Примерно 200 лет спустя слуховые аппараты с костной фиксацией работают точно так же благодаря металлическому имплантату, вставленному в череп.

Нил Харбиссон

Путешествие во времени

Сейчас Харбиссон переключает свое внимание на новый проект. Он создал устройство в форме толстого металлического ошейника, предназначенное для ощущения течения времени, в течение года он будет проводить его испытание, чтобы увидеть, как оно работает.

"Есть точка тепла на шее, которая позволяет почувствовать вращение планеты, — сказал Ник в интервью AFP. — Как только мозг привыкнет к этому, устройство изменит ваше восприятие времени. Вы можете потенциально растянуть время или создать ощущение, что время идет быстрее".

На данный момент это устройство не является имплантом, его придется носить на шее постоянно. Это уже не первая версия "машины времени", предыдущее воплощение пришлось выбросить, поскольку оно быстро перегорало. Заработает ли этот прибор — покажет время.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Военные США создают "терминаторов"
Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
Порошенко обвинили в государственной измене в пользу России
ГБУ "Ритуал" выпустило обзор самых известных исчезнувших кладбищ столицы
Заммэра Владимир Ефимов: Москва разместила "зелёных" облигаций на 115 млрд руб.
В Гидрометцентре спрогнозировали морозы до -24 °C на неделе
В Совфеде объяснили идею Зеленского ввести предупредительные санкции против РФ
Кинолог объяснила, как безопасно покормить бродячую собаку
В Госдуму внесён законопроект о выплатах на каждого члена семьи
В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"
Гинцбург оценил теорию искусственного происхождения омикрон-штамма
Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду
Последние материалы
Художник-киборг Нил Харбиссон тестирует устройство, ускоряющее течение времени
Кинолог объяснила, как безопасно покормить бродячую собаку
В Госдуму внесён законопроект о выплатах на каждого члена семьи
В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"
Гинцбург оценил теорию искусственного происхождения омикрон-штамма
Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду
Дипломат пострадал при нападении радикалов на посольство Белоруссии в Лондоне
Украина намерена создать военно-морские базы в Азовском и Чёрном морях
Президент Литвы: НАТО нужен чёткий план против России
В СНБО Украины заявили, что концентрация армии РФ на границе "не очень критична"
Популярное
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков

В воскресенье, 19 декабря, умер от коронавируса народный артист РФ и режиссёр Андрей Малюков. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников