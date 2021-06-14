Собакоголовые боги подземного царства

В свое время говорили о некоем сходстве между египетскими пирамидами и пирамидами Мезоамерики, о технике мумифицирования, распространенной далеко за пределами государства на Ниле. Однако имеется еще более поразительное сходство между древней цивилизацией Египта и культурой майя, а именно между богами с собачьими головами, связанными с ритуальным путешествием в загробную жизнь. Представляем: Анубис из Египта и Шолотль из Мексики.

Анубис

Согласно традиционной хронологии, обе культуры возникли примерно в одно время. Особое отношение у их представителей было к путешествию в загробный мир, где происходили встречи умерших с антропоморфным богом в обличье собаки. При этом собака из преисподней имела сходство с обитающей на Земле собакой.

Анубис

Египетского бога Анубиса изображали с головой собаки, водруженной на человеческое тело. Этого покровителя умерших почитали в образе лежащего черного шакала или дикой собаки Саб. По-египетски слово "саб" — "судья" писалось со знаком шакала. Анубис руководил процессом мумификации и бальзамирования. Это страж гробниц и некрополей. В период Древнего царства эпитетами Анубиса были:

"Хентиаменти" — тот, кто впереди страны Запада (царства мертвых);

"владыка Расетау" — царства мертвых;

"стоящий впереди чертогов богов".

Египтяне верили, что после кончины их будут судить Анубис и его отец Осирис, которые клали на весы сердце покойника, а на противоположную чашу бросали страусиное перо Маат. Эта богиня олицетворяла истину и миропорядок. Уравновешенные весы означали, что покойный был праведником и достоин блаженства в царстве Осириса. Отягощенного злыми делами скармливали чудовищу Амт — льву с головой крокодила.

Созвездие Ориона древние египтяне связывали с Осирисом. Его супруга Исида — звезда в его тени, а меньшая двойная звезда, вращающаяся вокруг Исиды, ее верный пес-хранителем Анубис. Довольно интересно, что двойную природу Сириуса невозможно увидеть невооруженным глазом. Современные астрономы не были уверены в том, что эта звезда двойная, вплоть до 1970-х годов. Зато древние египтяне, как и их загадочные соседи догоны, знали, что Сириус двойная звезда.

В 2015 году зоологи установили, что азиатский шакал (Canis aureus — "собака золотистая") на самом деле дотоле неизвестный вид волка — Canis anthus. Азиатские шакалы отделились от общего с волками предка около 1,9 млн лет назад, в то время как отделение африканских шакалов произошло примерно на 600 тысяч лет позднее. Именно этот вид был признан археологами священным животным Анубиса. В том же 2015 году британские археологи обнаружили в Саккаре катакомбы, заполненные миллионами мумифицированных в честь Анубиса собак.

Шолотль

Бог Шолотль был известен разным племенам Мезоамерики. Сапотеки изображали его низвергающим огонь с неба, сталкивающим Солнце в подземный мир. Майя — в виде собакоголового чудовища без шерсти. Тольтеки и ацтеки представляли Шолотля богом грозы и смерти, братом-близнецом Кетцалькоатля, сыном богини Коатликуэ. Одного из новорожденных убивали. Шолотль олицетворял убитого близнеца. Пару Кецалькоатль-Шолотль отождествляли с утренней и вечерней Венерой, дневным и ночным Солнцем.

Одна из древнейших пород собак — национальное достояние Мексики — ксолоитцкуинтли (шоло или мексиканская голая собака) была найдена в захоронениях майя и тольтеков. После ритуального жертвоприношения и погребения эти псы сопровождали души мертвых в загробный мир. Конкистадоры в своих хрониках сообщали, что многие представители этого вида служили пищей на тризнах.

Бог подземного мира один на всех континентах

Почему же в этих двух географически удаленных и предположительно разных культурах были вынуждены приносить в жертву или ритуально скрещивать именно этих конкретных собак и вызывать в воображении собакоголового бога подземного мира?

В антропологической школе есть направление диффузионизм, согласно которому древняя культура передавалась либо из единственного источника (гелиоцентрическая диффузия), либо из ограниченных культурных центров. Некоторые антропологи и археологи убеждены, что существует культурная связь между такими культурами Старого Света, как древний Египет и Месопотамия, оказавшими влияние на другие цивилизации.

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