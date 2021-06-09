Академик РАЕН: взрыв шаровой молнии на два порядка мощнее, чем у тринитротолуола

О том, как шаровая молния проходит через стекло, не оставляя следа, и что у неё общего со взрывчаткой, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Львович Бычков.

Читайте начало интервью: Академик РАЕН: за год в России фиксируют 10-20 шаровых молний

Прошла без следа

— Владимир Львович, вы сейчас в руках держите свою книгу?

— Да, моя книга. Я в ней собрал около тысячи случаев шаровых молний. Затем собрал около 500 экспериментов, которые люди делали. Из интересных случаев, когда шаровая молния проходит через стекло, практически не оставляя следов.

Многие наблюдатели говорят: видят, за закрытым окном появился шар, спокойно проходит через стекло, летает по комнате, потом уходит часто в розетку.

Потом смотришь стекло. Оказывается, что просто так не найдешь. Нам прислали целое стекло. Мы были на конференции. Я рассказал про шаровые молнии, что есть 40 случаев прохождения шаровых молнии без следа. И мне говорит студент такой хороший по фамилии Носиков: "Когда я был маленький, к нам в деревне залетела шаровая молния". Я говорю: "Давай расскажи". — "Залетела, полетала. А я сидел на диване, естественно, застыл. Она пролетела и ушла". Я говорю: "А как? Окно осталось целым?" — "Да, оно до сих пор у бабушки есть". Это в Калининграде. Я говорю: "Пожалуйста, привези мне его". Он говорит: "А бабушка в Пскове". Я уже расстроился: не получим. И вдруг мне звонят. Отец его пилотом работает на линии "Калининград — Москва". Заехал к бабушке, вытащил две рамы со стеклами: одна, через чье стекло прошла шаровая молния, и с этой стороны, она попрыгала рядом, но не прошла. Стали проверять. Мы, мужчины, я и Анатолий Ильич Никитин, ничего не увидели. А у Анатолия Ильича Никитина жена физик. Она подошла: "Вот в этой точке". А это 0,1 мм точка. Разрезали в этом месте стекло, и получился след 0,1 мм, как будто бы она создала тонкий проход — 0,1 мм, прошла через него, вышла. И все это за время меньше, чем 1,24 секунды, потому что он говорит "мгновенно". Человек говорит "мгновенно", если меньше, чем кадр в секунду в кино.

— У шаровых молний, вы сказали, форма бывает разная. Они только в грозу, дождь?

— Нет, они часто бывают. Конечно, на территории России — июнь, июль, август, когда грозы. Это сопутствующее грозам явление.

Наблюдения показывают, что в 95% случаев форма шара. А дальше:

блины,

ленты,

ежики,

груши.

Но это уже говорит, что, может быть, поверхность создана не просто из плазмы. Плазма никогда в ленту не может превратиться, если нет электродов.

Цепь экспериментов

— Как изучают ученые, ваши коллеги, шаровые молнии?

— Исторически делались плазменные струи.

Берется большая машина, потом два электрода. Через переходные устройства замыкается ток между электродами, идет разряд, потом возникает плазма, она создает светящийся объект. Если в плазму добавлять какие-то вещи, то получается светящийся объект.

Выдающийся эксперимент делали во Владимире. Люди делали взрыв фольг под действием больших токов и больших напряжений из батарей.

У них появляются объекты 10-15 см, которые жили доли секунды. Они во многом очень напоминали шаровую молнию. Их природа, скорее всего, была расплавленная мембрана, через которую проходил ток. Мембрана взрывалась — появлялся шар.

Власов из Рязани тоже брал специальные проволочки, делал таблетки, через которые пропускал ток большой силы, и под высоким напряжением у него появлялись шарики, которые летали, светились порядка секунды.

Затем в Гатчине Геннадий Дмитриевич Шабанов придумал новое устройство. Оно кажется примитивным, но на самом деле далеко не примитивное.

В ведро наливается вода. На дно ведра ставится один электрод, сверху — второй электрод, и делается разряд в воде. И вдруг на поверхности около второго электрода, который выходит на поверхность, поднимается облако типа шара. Оно живет несколько секунд, несколько десятых секунд. Оно бывает большим — до 15 см. Потом всплывает, превращается в вихрь и исчезает.

— Экспериментально можно создать искусственную шаровую молнию, а изучить ее не получается, только гипотезы?

— Как правило, мы получаем в эксперименте аналоги. Если она в эксперименте живет 0,1 секунды, а в природе — 100 секунд, естественно, разницу надо получить. Затем в эксперименте получается объект маленький. Что он там прожжет?

А если шаровая молния прожигает людей, пробивает в стенках дырки или взрыв происходит грандиозный, то получается, что взрыв у нее на два порядка более мощный, чем у взрывчатки из тринитротолуола.

Как она это накапливает? Идея есть, что она вариант взрывчатки. Но проверять как? В эксперименте не получить таких мощностей. Потому что нужно дорогое оборудование. А его сейчас получить просто так нельзя.