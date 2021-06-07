Академик РАЕН: за год в России фиксируют 10–20 шаровых молний

Откуда берётся и какой бывает шаровая молния, а также о том, насколько она опасна для наблюдателя, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Львович Бычков.

Шаровая молния в науке

— Владимир Львович, когда наука стала заниматься шаровыми молниями?

— Явление шаровой молнии известно очень давно. Даже у древних славян был термин "родия".

Называли "родией" шаровую молнию либо плод граната, из-за того что она бывает похожа на плод граната, иногда разбивается на маленькие ячейки, похожие на зерна граната.

Иосиф Флавий (первый век наш эры) написал о том, что у многих славянских жрецов были украшения в виде шаровой молнии, в виде красных шариков.

Явление стали изучать только при Михаиле Васильевиче Ломоносове. У него была первая работа, посвященная шаровым молниям. Он звал объектом, который происходит из горючих жиров. Был еще такой известный ученый, его друг Рихман. Рихман запустил воздушного змея во время грозы. Ударила молния линейная в воздушный змей. По нему спустился какой-то объект. Этот объект дошел до уровня груди Рихмана по этой веревке и ударил его в грудь. После чего Рихман умер. По нему прошел ток. Ломоносов потом первый написал статьи про то, как этот объект ударил известного ученого Рихмана. Это был 1753 год.

После этого был провал. Все ученые испугались электричества, что появляются такие объекты. И до середины XIX века никто не пытался, пока не изобрел Фарадей электричество. Он первый писал, что шаровые молнии появляются во время гроз и имеют электрические свойства, эти свойства отличают их от газовых разрядов. После этим интересовался великий ученый Тесла, который пытался в лабораториях получить шаровые молнии. Вот кто занимался научно:

Майкл Фарадей;

Франсуа Араго;

Камиль Фламмарион;

Рамон Гастон, который сделал гастоновские огни;

Никола Тесла, который получил на своих установках в разрядах светящиеся шары.

Тесла утверждал, что можно получить в высоковольтных разрядах эти светящиеся плазмоиды. До сих пор много людей занимается шаровой молнией. Только в отличие от атомной бомбы за шаровые молнии денег не платят. И вся эта наука — падчерица. Из-за того, что никто не видит непосредственного применения шаровых молний, на них и не дают субсидирование. То есть на черные дыры, которым тоже никто не знает применение, деньги дают. А шаровыми молниями, которые убивают людей, часто появляются в людных местах, залетают в самолеты, оплавляют воздухозаборники, зарядники, заниматься не надо. Я собираю данные о наблюдениях шаровых молний, которые можно получить из интернета, газет, по телевизору.

В среднем 10-20 случаев в год регистрируется в северном полушарии на территории России.

— С широким распространением гаджетов люди даже их снимают на видео?

— Да, снимают. Но там надо разбираться. Потому что гаджеты создали новую проблему: люди при помощи них создают искусственные шаровые молнии, которые запускают. У них шаровая молния летит над рельсами, перпендикулярно. На самом деле, если считать, что шаровая молния заряжена, она притянется к рельсам и в них уйдет. А так она спокойно проходит над рельсами, мимо линий электропередач. На самом деле она от линий электропередач, как правило, и появляется, и ударяет в землю.

Вот сейчас есть китайские "шары желаний", в которых снизу огонек горит, сверху шарик, надутый легким газом. И они вверх посылают их, люди смотрят: "вон шаровая молния, смотри, десяток". Поэтому сейчас так называемых фейков значительно больше. Приходится анализировать такие чудеса.

— Не очень опасно снимать их на камеру?

— Очень опасно. За последние 10 лет по 2-3 случая в год, когда шаровая молния бьет в мобильные телефоны. Особенно в тех, кто снимает, шаровая молния разряжается, и человек гибнет. Часто девочки говорят по мобильному телефону на пляже, во время грозы, шаровая молния ударяет в них. С развитием гаджетов количество несчастных случаев "благодаря" шаровым молниям резко возросло.

Шаровая молния — это не только шар

— Настоящая шаровая молния одна или бывают пары?

— Чаще всего она одна. Но бывают две, три, целый выводок. Причина, скорее всего, сильнейшие грозы. И когда происходит довольно обильная линейная молния, тогда и появляется как вторичный эффект воздействия линейной молнии на землю, на объекты много шаровых молний.

Идея довольно простая, что шаровая молния появляется не просто в воздухе из ничего, а линейная молния или разряды линейной молнии ударяют в какие-то объекты, даже в кусочки льда — появится шаровая молния.

Либо линейная молния ударяет в почву, в почве она расплавляет поверхностный слой, возникает химреакция, от которой образуется некоторый объект, напоминающий взрывчатку. Изнутри у нее расплавленный материал почвенный. Снаружи она покрыта плазмой. Она летает, ее выбрасывает из почвы. Из-за того, что линейная молния много энергии вводит в землю, там возникает каверна. Из каверны образовавшийся шарик вылетает. Поскольку он заряженный линейной молнией, он левитирует под действием отталкивающейся силы земли. Земля заряжена отрицательно. Если шарик заряжен отрицательно, то он будет парить, и ничего в этом удивительного нет.

— Мы говорим "линейная" и "шаровая". Это условные обозначения? Или всегда шар?

— Линейную молнию мы все прекрасно представляем — это во время грозы. А шаровая молния бывает интересная. Она бывает в виде:

шара,

груши,

ленты.

Лента, на конце у нее есть шарик. Самое интересное, что лента потом может свернуться в шар, и, наоборот, шар может проехаться и растянуться в ленту.

Я этой теорией не занимался. Вот ищем молодых людей, которые бы с удовольствием этим занялись.