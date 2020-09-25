В Индии планируют разрабатывать игры, основанные на местных легендах

"Компьютерные игры — это популярное и трендовое развлечение, но большая их часть сюжетно далека от Индии", — отмечают эксперты страны. комментариев 0 поделились

Именно поэтому вопрос касательно новых игр поднимался недавно на самом высоком уровне: с заявлением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Игры как продукт экспорта: насколько выгодно?

"Наша страна богата идеями и концепциями, у нее славное прошлое. Можем ли мы делать игры на основе этого наследия?", — задался вопросом Моди.

По итогам выступления премьер-министр Индии призвал индийские коллективы, связанные с разработкой ПО, создавать игры, основанные на местных мифах и легендах.

Просьба Моди связана с проводимой в стране политикой самообеспечения, которая направлена ​​на производство большего количества товаров внутри страны и масштабирование отраслей до размеров, при которых они становятся жизнеспособными экспортерами.

Компьютерные игры — достаточно неплохой для экспорта товар, поскольку их распространение сегодня ведется через глобальные сервисы, доступные практически по всему миру. Потенциальная прибыль весьма внушительна: например, выручка Activision Blizzard составила около 2,71 млрд. долларов, а удачный запуск очередной игры из серии Call of Duty ускорил рост акций компании на 24%.

Потенциал есть. Ждем индийских игр в стиле Болливуда?

"Компьютерные игры — то, что нравится и детям, и взрослым. Но тематика у них в основном иностранная. Можем ли мы сделать свои игры? Я обращаюсь к молодым талантам страны с призывом — попробуйте создать такой продукт", — приводят СМИ слова Моди.

Потенциал у страны действительно имеется: мало того, что Индия с точки зрения истории и культуры весьма изобильна, так еще и индийские программисты и разработчики считаются самыми выгодными в плане найма практически во всем мире, что провоцирует постоянный рост их "армии".

На текущий момент в стране официально работают 4 млн. программистов, генерирующих 150 млрд. выручки каждый год. Такая благодатная "почва" уже стала поводом для многих западных студий (как игровых, так и кино-) перенести производство в Индию.

"Другой вопрос, окажутся ли игры, основанные на местной культуре, популярными не то что в мире, а хотя бы внутри страны. Трудно представить, как игровые похождения героя местных легенд Арджуны вдруг делаются более продаваемыми, чем всемирно известная серия Mortal Kombat. Но, опять же, когда-то было трудно представить и пузатого итальянского водопроводчика Марио, способного вдохновлять на бесконечные часы развлечений", — резюмируют эксперты.

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Фото: vayu.travel