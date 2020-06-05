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Автор Евгений Стриж

Браузерные онлайн-игры: во что поиграть

Общество » Отдых » Компьютерные игры

Современная игровая индустрия радует глаз: год от года выходит все больше проектов. И конечно, MMO, или онлайновые многопользовательские игры, также увлекают все больше людей. Например, по данным агентства Insight ONE, в MMO играют 58% россиян, при этом почти каждый второй игрок уже имеет семью, а средний возраст игрока — 33 года.

Однако не всем по карману регулярное обновление компьютерного и ноутбучного "железа" — а системные требования игр год от года растут. К счастью, существует много игр, которые можно запустить прямо в браузере. Именно такие игры мы и предлагаем опробовать.

GeoGuessr

Простая и забавная игра: система "закидывает" вас в панорамы на гугл-картах, и вам нужно угадать, где вы находитесь. Режимы разнообразны: можно указать страну, регион или город. Есть бесплатный режим игры, не требующий регистрации — "случайное место в мире". После того, как вы поставите метку на карте, то увидите, сильно ли ошиблись.

Месячная подписка на игру стоит около 3 долларов, годовая — около 24 долларов. Также недавно появилась опция группового аккаунта: с одной учетной записи смогут играть до 15 человек. Оно и понятно: в компании игра становится еще веселее. Отличное развлечение для всей семьи.

Drakensang Online

Немецкая ролевая серия "Das Schwarze Auge" (по сути, аналог "Dungeons & Dragons") после настольной и полноценной компьютерной версии "заходит в гости" к любителям браузерных игр. Проект Drakensang Online — несколько урезанная, но все еще интересная вариация классических RPG, во многом заимствующий механики игр типа Diablo. Ходим по карте, убиваем монстров, выполняем квесты, прокачиваем героя — классика как она есть.

Более 10 миллионов игроков, полноценная 3D-графика в стиле изометрических игр, схватки игроков (PvP) — в общем, все, что нужно для счастья любителям "повыколачивать" из монстров различные вещи и в очередной раз спасти мир.

Для начала игры достаточно зарегистрироваться на сайте, игра бесплатна.

Rail Nation

Для любителей более спокойных игр есть прекрасный вариант: Rail Nation. Это симулятор железнодорожной компании: вам предстоит создать собственную транспортную империю.

В игре есть разделение на эпохи, так что вы можете выбрать наиболее интересную вам. Игра регулярно обновляется: в 2019 году вышел большой патч "Origin Journey", который познакомил игроков с историей европейской железнодорожной сети, добавив около 50 городов и множество видов товаров для перевозки.

Игра бесплатна, полностью русифицирована и доступна как для браузеров, так и для смартфонов.

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Темы отдых онлайн-игры развлечение
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