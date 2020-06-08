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Автор Усам Оздемиров

В поисках "русских Илонов Масков"

Наука » Экология » Космос

Полёт пилотируемого космического корабля Crew Dragon к МКС возвестил новую эпоху. Шутка ли, после 9-летнего перерыва американцы снова "на коне" и могут сами отправлять своих астронавтов на орбиту. Более того, впервые такое смелое предприятие удалось осуществить частной компании — SpaceX под руководством знаменитого Илона Маска.

Для нашего "Роскосмоса" данное историческое событие означает большой вызов как с точки зрения конкуренции, так и престижа. Одними дежурными фразами тут не отделаешься, понадобятся конкретные меры для движения нашей космической отрасли вверх, к новым рубежам.

Как это свойственно американцам, Илон Маск не удержался от пафосных заявлений, вроде "человечество может гордиться тем, что происходит в эти дни" или о запуске Crew Dragon как "первом шаге на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом". Однако следует признать, что у него есть основания испытывать всплеск положительных эмоций.

Даже глава счетной палаты Алексей Кудрин был вынужден констатировать: "Россия отстала навсегда. Илон Маск запустил свой корабль и уменьшил стоимость доставки 1 кг груза на орбиту в 10 раз. "Роскосмос" доставляет 1 кг за 6000 долларов, а Илон Маск доставляет за чуть более 600 долларов".

SpaceX ещё с 2012 года выполняет заказы НАСА с использованием ракеты-носителя Falcon и грузового корабля Dragon. По многим причинам эти пуски оказались сравнительно дешёвыми и поставили в трудное положение не только "Роскосмос", но также европейскую корпорацию Ariane Group и китайское агентство CNSA.

Будучи коммерческой структурой, SpaceX делает всё для снижения издержек и роста эффективности. Начнём с того, что 6-7 тысяч её сотрудников выполняет примерно ту же работу, что 20 тысяч сотрудников в "Роскосмосе". И надо понимать, что зарплаты обычных сотрудников там и у нас не сопоставимы.

Грузовик Dragon — это многоразовый космический корабль, который способен вернуть груз с МКС на Землю. Представитель "Роскосмоса", генеральный конструктор Александр Медведев в своё время вынужден был признать, что эффективное производство ракет-носителей Falcon с применением поточного метода как в самолетостроении даёт значительное снижение себестоимости ракет и повышает конкурентоспособность. Сюда можно добавить оптимизацию конструкции ракеты, повторное использование первой ступени, реализацию новой технологии с подачей переохлажденного топлива и окислителя и т. д.

Право доставлять астронавтов на МКС SpaceX получила, когда вместе с компанией Boeing выиграла тендер НАСА и заключила контракт в сумме 2,6 млрд долларов на строительство пилотируемого многоразового космического корабля.

Бывший глава НАСА Чарльз Болден тогда заявил: "Высококвалифицированные американские фирмы, единые в желании вернуть отправку человека в космос с территории США, соревновались за то, чтобы служить нации и покончить с нашей зависимостью от России. Я приветствую их инновации, тяжелый труд и патриотизм".

Нет гениев в своём отечестве

Конечно, ориентировка на патриотизм — это здорово, однако НАСА в своей работе руководствуется также идеей создания здоровой конкуренции между традиционными крупными партнёрами и молодыми, перспективными компаниями.

  • Так, компания Boeing, о которой было сказано выше, занят проектом создания корабля CST-100 (Crew Space Transportation),
  • аэрокосмический гигант Lockheed Martin работает над марсианским кораблём Orion,
  • компания Orbital ATK осуществляет миссии по снабжению МКС с помощью грузового корабля Cygnus,
  • компания Blue Origin ракетами New Glenn выводит на орбиту спутники и является участником американской лунной программы "Артемида".

Кроме того, есть компании Sierra Nevada с её кораблём Dream Chaser и ULA (United Launch Alliance) cо своими ракетами-носителями из серий Атлас и Дельта. Все они в той или иной мере "на подхвате" у НАСА.

Можно ли говорить о чём-то подобном в российской космической отрасли? В 2015 году было принято решение о создании госкорпорации "Роскосмос" в целях вывода российской космонавтики из кризиса, избавления от реликтов 90-х годов с непрозрачными схемами управления и финансирования. Ни преобразование агентства, ни приход нового руководства не продемонстрировали особых подвижек в сторону лучшего использования частной инициативы, рыночных механизмов и активного вовлечения талантов космического профиля во благо отечественной космонавтики.

Если отдельные примеры частных российских компаний, рискнувших попробовать себя на звёздной ниве, иногда случались, то кончалось это плачевно. Таким красноречивым примером является история компании "Даурия Аэроспейс".

Она стала первой российской частной компанией, которой посчастливилось получить от государства заказ на изготовление космических аппаратов. В 2012 году "Даурия Аэроспейс" заключила договор на производство двух малых спутников дистанционного зондирования Земли с Федеральным космическим агентством, когда им ещё руководил Владимир Поповкин. После вывода на орбиту в 2017 году спутники таинственным образом не заработали — все восемь. Если 6 спутников других компаний получили страховку, то против "Даурия Аэроспейс" возбудили уголовное дело и провели обыск в офисе компании. К счастью, никого не посадили, но "Роскосмос" предъявил "Даурия Аэроспейс" иск на сумму 274 млн рублей, доведя компанию до банкротства.

Для сравнения, в своё время судебным органам пришлось вмешаться и в отношения НАСА, Министерства обороны США и SpaceX: только там иск подал Илон Маск. Как следствие, в 2014 году ему удалось оспорить в суде монопольное право компании ULA на военные пуски. Можно ли представить, что в России какая-нибудь частная фирма выиграет в суде у такого рода могущественных госструктур? Ответ очевиден.

Подставить плечо космическим стартапам

Создатель "Даурия Аэроспейс" Михаил Кокорич, уехавший в США и основавший там компанию Momentus Space, теперь считает создание космического стартапа в России самой большой своей ошибкой. По его мнению, в НАСА есть прозрачные процедуры выбора компании, проведения тендеров для космических программ, есть понятная система лоббирования, а в Росссии всё зависит от предпочтений одного-двух человек. Достаточно кому-то пустить злой слух о тебе и всё - для важных государевых людей ты американский шпион и персона нон грата. Во всяком случае, так получилось в истории с Михаилом Кокоричем.

Есть ещё несколько российских коммереских компаний, чью деятельность вряд ли назовешь историей успеха в космической отрасли.

Компания "Лин Индастриал" занимается проектом создания семейства лёгких ракет-носителей. В связи с отсутствием крупных инвесторов и возможности использования испытательных площадок государственных компаний испытание ракетного двигателя пришлось проводить не в самых идеальных условиях. "Экстремальный" тест закончился взрывом, историей заинтересовались правоохранительные органы и стартап оказался на грани закрытия. Руководитель фирмы Александр Ильин рассказывал журналистам, как в 2017 году вследствие финансовых проблем отдавал в качестве зарплаты бухгалтеру старый прицеп, отказался от офиса, как в поисках средств ездил к крупным инвесторам на Кипр, обращался с письмом к криптомиллионерам и вёл переговоры с Сингапурским банком.

По словам Александра Ильина, у компании "Лин Индастриал" есть проекты геофизической суборбитальной ракеты "Тейя", орбитальной ракеты-носителя "Таймыр", а также потенциально революционного, лазерного средства выведения BEaM. Как считает основатель космического стартапа, через снижение стоимости выведения грузов на орбиту станет реальным осуществление революционных проектов:

  • большие спутниковые группировки,
  • освоение Луны,
  • коммерческие орбитальные станции,
  • добыча ресурсов на астероидах и многое другое.

Но мечты останутся мечтами, если нет интереса со стороны тех, кто мог бы без особых усилий подставить плечо подающим надежды стартаперам.

Можно, конечно, отмахнуться: мол, нет денег на такие "прожекты". Между тем, по итогам проверки, проведенной на предприятиях госкорпорации "Роскосмос", Счётная палата в 2018 году поставила под вопрос расходование 785 млрд рублей. Эффективное управление и рациональное использование финансовых ресурсов в рамках той же госкорпорации могло бы привести к небывалой экономии.

По оценкам экспертов, рынок космической индустрии по мере его развития может варьироваться в денежном выражении от 300 миллиардов долларов до нескольких триллионов. Частный бизнес в России мог бы внести свой вклад в освоение космоса, за счёт того что он ищет новые возможности, новые рынки и ниши, стремится минимизировать издержки и т. д. Но пока что не видно явного запроса на коммерческие космические услуги, а также перспектив разрешения фундаментального противоречия между интересами монополии и необходимостью частного бизнеса в космосе. Для того чтобы девиз "через тернии к звёздам" привёл нас к успеху, надо добиться определенной совместимости госструктур и частной инициативы в космической сфере.

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Темы space x crew dragon космос илон маск роскосмос технологии космонавтика
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