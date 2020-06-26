Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Приложение для любителей пива позволило найти секретный объект ЦРУ

Наука » Технологии

Приложение для любителей пива с миллионами подписчиков позволило исследователям непреднамеренно отследить военный и разведывательный персонал, в том числе на совершенно секретном объекте ЦРУ и в Пентагоне.

Специалисты смогли получить доступ к местонахождению и перемещению людей в таких местах, как базы в Германии и Гренландии. Также среди найденных в открытом доступе данных оказались снимки, в том числе удостоверений личности, различных документов и образцов техники.

Как "пивное" приложение оказалось кладом для хакеров

Приложение Untappd совмещает соцсеть и базу сортов пива, так что пользуется большой популярностью во всем мире. Известно оно с 2010 года, по состоянию на 2016 год активных пользователей набралось уже 6 млн. Одной из ключевых "фишек" приложения является возможность оставить рецензию на выпитый напиток, дополнив ее меткой GPS, чтобы показать бар или ресторан, в котором проходила дегустация.

По словам исследователей, пользователи иногда делятся слишком большим количеством информации, а приложение не то чтобы хорошо защищает эти данные. Исследователь Фоке Постма в своем докладе отмечает, что она смогла отслеживать перемещения пользователей, строя маршруты из GPS-меток.

Постма смогла отследить человека, работавшего на разведку США, вплоть до Кэмп Пири, штат Вирджиния. Кэмп Пири считается важным объектом ЦРУ — он сочетает функционал транспортировочного узла, используемого для перевозки террористов, и учебного центра. Точность данных позволила Постма точно сказать, в каком из зданий центра был пользователь Untappd.

Другие пользователи, как оказалось, поделились фотографиями пива, которые включали в себя фотографии государственных идентификационных карт, номера на дебетовых картах и ​​правительственные документы. Одно из наиболее интересных применений для данных Untappd: использование пользовательских регистраций для обнаружения военных в "невоенных" местах, что станет идеальным "подарком" для вербовщиков, шпионов и террористов.

Рекомендации специалистов: будьте аккуратнее

"Как и многие социальные сети, Untappd собирает и хранит на своих серверах информацию. И часто пользователи просто не дают себе отчет в том, насколько много о них "знает" приложение. Очень легко потерять бдительность и случайно сфотографировать что-то, что выкладывать не стоит.

Поэтому мы рекомендуем проверять как разрешения самих приложений (на съемку, запись звука, GPS-метки, хранение данных), так и быть более аккуратным при их использовании — особенно в случае с Untappd, которое "завязано" на алкоголь и тем самым увеличивает риски еще сильнее", — резюмирует коллектив исследователей.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы армия технологии безопасность мобильное приложение
Новости Все >
В Саратовской области на карантин закрыто целое село
Пятеро неизвестных проникли на территорию зоны отчуждения
Эксперт рассказал об африканских семейных традициях
Цифровые двойники: зачем они нужны?
Парень Ольги Бузовой согласен сняться в фильмах для взрослых
Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев
Новая функция в iOS может не на шутку напугать
НТИ проведет два новых конкурса для школьников
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Татьяна Овсиенко: я жила с Валерием Николаевым
Последние материалы
Поставщик аккумуляторов для Tesla анонсирует революционный продукт
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Приложение для любителей пива позволило найти секретный объект ЦРУ
В Саратовской области на карантин закрыто целое село
Пятеро неизвестных проникли на территорию зоны отчуждения
Электронные визы: опасность фейковых туристов и нелегалов
Эксперт рассказал об африканских семейных традициях
Цифровые двойники: зачем они нужны?
Парень Ольги Бузовой согласен сняться в фильмах для взрослых
Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Бывший СССР
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Политика. Новости и аналитика
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Василий Амирджанов Возможность проголосовать дважды назвали провокацией Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
В Британии рассказали о проблемах с авианосцами. Чем это полезно России?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
Опыт Болгарии в Евросоюзе оказался не успешен. Почему?
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ