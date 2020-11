Иисус был "пророком без чести" "в доме своем"

Религиозная и политическая среда города Назарет, в котором вырос Иисус, разительно отличалась от близлежащего поселения Сепфорис. В родном городе Христа брезговали римской культурой и около 70 года нашей эры даже восстали против римского владычества. Исследователи далеки от того, чтобы интерпретировать библейскую историю, но утверждают, что новые археологические сведения помогут лучше в ней разобраться.

Британский археолог Кен Дарк (Ken Dark) из Редингского университета (University of Reading) заявляет, что раскопки Назарета показали: город во времена Иисуса оказался больше, чем считалось ранее. Результаты могут помочь объяснить некоторые истории об Иисусе, описанные в Библии. Населявшие Назарет замшелые в своей вере патриархальные иудеи зубами и ногтями держались за ветхую старину. Продвинутые горожане соседнего Сепфориса не боялись веяний новизны и приняли римское господство.

Культурное разделение могло создать то, что фактически было невидимым барьером между Назаретом и Сепфорисом, сообщает автор исследования Кен Дарк, директор Назаретского археологического проекта, в своей недавно опубликованной книге "Римско-византийский период Назарета и его внутренние районы" (Roman-Period and Byzantine Nazareth and Its Hinterland).

Если ранее историки полагали, что Назарет в римскую эпоху был не более чем средней величины селением, где проживала сотня-другая, максимум 500 человек, то теперь выяснилось: здесь вольготно размещалась целая тысяча с небольшим жителей. По тем временам вполне себе город!

В то время как в космополитическом Сепфорисе во всю чеканили римские монеты, горячие головы в Назарете подняли бессмысленное восстание, и население было вынуждено скрываться в пещерах, где оборудовали схроны. Противостоять мощи римских легионов иудеи не могли, но и не могли поступиться своими принципами. Правда, в укрытиях могли схорониться только избранные в количестве не более сотни голов.

Археологические раскопки наглядно продемонстрировали, что в Сепфорисе и в его пригороде люди использовали в быту римскую глиняную посуду, в то время как в Назарете особой любовью пользовались примитивные сосуды из известняка. Зато материал, по еврейским религиозным законам того времени, почитался "чистым", хотя по всем параметрам уступал передовым технологиям и изделиям из керамики.

По замечанию современных археологов, обитатели поселений возле Сепфориса не брезговали использовать в качестве удобрений для сельхозугодий человеческие экскременты несмотря на запрет подобной практики некоторыми толкователями древнего еврейского религиозного закона. В полях около Назарета человечьим духом не пахло. Там по старинке поливали помоями и прочими отходами жизнедеятельности представителей животного мира.

В отсутствие самого понятия гигиена заменявшее его религиозное предписание регламентировало следить за тем, чтобы человеческие испражнения во время чтения молитв находились не ближе четырех локтей. Примерно в двух метрах уже не так попахивало.

"Наибольшая иудейская идентичность" жителей Назарета, по словам Дарка, выражалась в их гробницах. Похороненные здесь покоились в гробницах, которые археологи предпочитают называть "кохим". Их вырубали в скале, а вход закрывали круглым камнем. Такой тип захоронения полностью соответствует последнему земному пристанищу Иисуса, описанному в Новом Завете.

Лучше понять Иисуса

Согласно Новому Завету, несмотря на то, что Иисус вырос в Назарете, его плохо принимали, когда он посещал свой родной город. Некоторые члены святого семейства даже выражали свое недовольство. Евангелист Марк приводит следующие слова самого Иисуса: "Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем".

В интервью веб-изданию Live Science археолог Дарк отметил, что "представленные Иисусом идеи Спасения, могли вызвать толки среди местных жителей, которые, возможно, стремились поставить культурный барьер между собой и римлянами".

Кроме того, сравнение учения Иисуса о ритуальной чистоте с данными археологических раскопок позволяет предположить, что коренные жители Назарета имели собственное понимание того, что следует считать "чистым", а что "нечистым".

Иисус, согласно Евангелию от Марка, например, говорил, что "ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека". По мнению археологов, данное высказывание входит в противоречие с археологическими находками, сделанными в Назарете. В свете последних розысканий можно смело предположить, что жители этого города строго придерживались канонов о ритуальной чистоте.