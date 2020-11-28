Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Иисус был "пророком без чести" "в доме своем"

Наука » Полезно знать

Религиозная и политическая среда города Назарет, в котором вырос Иисус, разительно отличалась от близлежащего поселения Сепфорис. В родном городе Христа брезговали римской культурой и около 70 года нашей эры даже восстали против римского владычества. Исследователи далеки от того, чтобы интерпретировать библейскую историю, но утверждают, что новые археологические сведения помогут лучше в ней разобраться.

Иисус был "пророком без чести" "в доме своем"

Британский археолог Кен Дарк (Ken Dark) из Редингского университета (University of Reading) заявляет, что раскопки Назарета показали: город во времена Иисуса оказался больше, чем считалось ранее. Результаты могут помочь объяснить некоторые истории об Иисусе, описанные в Библии. Населявшие Назарет замшелые в своей вере патриархальные иудеи зубами и ногтями держались за ветхую старину. Продвинутые горожане соседнего Сепфориса не боялись веяний новизны и приняли римское господство.

Культурное разделение могло создать то, что фактически было невидимым барьером между Назаретом и Сепфорисом, сообщает автор исследования Кен Дарк, директор Назаретского археологического проекта, в своей недавно опубликованной книге "Римско-византийский период Назарета и его внутренние районы" (Roman-Period and Byzantine Nazareth and Its Hinterland).

Если ранее историки полагали, что Назарет в римскую эпоху был не более чем средней величины селением, где проживала сотня-другая, максимум 500 человек, то теперь выяснилось: здесь вольготно размещалась целая тысяча с небольшим жителей. По тем временам вполне себе город!

В то время как в космополитическом Сепфорисе во всю чеканили римские монеты, горячие головы в Назарете подняли бессмысленное восстание, и население было вынуждено скрываться в пещерах, где оборудовали схроны. Противостоять мощи римских легионов иудеи не могли, но и не могли поступиться своими принципами. Правда, в укрытиях могли схорониться только избранные в количестве не более сотни голов.

Археологические раскопки наглядно продемонстрировали, что в Сепфорисе и в его пригороде люди использовали в быту римскую глиняную посуду, в то время как в Назарете особой любовью пользовались примитивные сосуды из известняка. Зато материал, по еврейским религиозным законам того времени, почитался "чистым", хотя по всем параметрам уступал передовым технологиям и изделиям из керамики.

По замечанию современных археологов, обитатели поселений возле Сепфориса не брезговали использовать в качестве удобрений для сельхозугодий человеческие экскременты несмотря на запрет подобной практики некоторыми толкователями древнего еврейского религиозного закона. В полях около Назарета человечьим духом не пахло. Там по старинке поливали помоями и прочими отходами жизнедеятельности представителей животного мира.

В отсутствие самого понятия гигиена заменявшее его религиозное предписание регламентировало следить за тем, чтобы человеческие испражнения во время чтения молитв находились не ближе четырех локтей. Примерно в двух метрах уже не так попахивало.

"Наибольшая иудейская идентичность" жителей Назарета, по словам Дарка, выражалась в их гробницах. Похороненные здесь покоились в гробницах, которые археологи предпочитают называть "кохим". Их вырубали в скале, а вход закрывали круглым камнем. Такой тип захоронения полностью соответствует последнему земному пристанищу Иисуса, описанному в Новом Завете.

Лучше понять Иисуса

Согласно Новому Завету, несмотря на то, что Иисус вырос в Назарете, его плохо принимали, когда он посещал свой родной город. Некоторые члены святого семейства даже выражали свое недовольство. Евангелист Марк приводит следующие слова самого Иисуса: "Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем".

В интервью веб-изданию Live Science археолог Дарк отметил, что "представленные Иисусом идеи Спасения, могли вызвать толки среди местных жителей, которые, возможно, стремились поставить культурный барьер между собой и римлянами".

Кроме того, сравнение учения Иисуса о ритуальной чистоте с данными археологических раскопок позволяет предположить, что коренные жители Назарета имели собственное понимание того, что следует считать "чистым", а что "нечистым".

Иисус, согласно Евангелию от Марка, например, говорил, что "ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека". По мнению археологов, данное высказывание входит в противоречие с археологическими находками, сделанными в Назарете. В свете последних розысканий можно смело предположить, что жители этого города строго придерживались канонов о ритуальной чистоте.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы иудеи назарет археология иисус христос
Новости
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
Червиченко назвал "Зенит" неинтересной командой
Любовь Успенская постоянно плачет из-за проблем с дочерью
Гурцкая положительно оценила упрощение оформления инвалидности
Дзюба получил травму паха в Туле
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Артисты остались без новогодних корпоративов по своей вине
Кудрин: треть малого и среднего бизнеса может прекратить существование
Заместителя мэра Новоуральска застрелил его друг
Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Последние материалы
Иисус был "пророком без чести" "в доме своем"
Урбанизация делает людей состоятельными
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
Червиченко назвал "Зенит" неинтересной командой
России надо продвигать свои интересы, а не поддерживать чужие
Любовь Успенская постоянно плачет из-за проблем с дочерью
Гурцкая положительно оценила упрощение оформления инвалидности
Дзюба получил травму паха в Туле
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Артисты остались без новогодних корпоративов по своей вине
Популярное
Общество
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре

Жители России, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре текущего года получат двойную выплату.

Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Новости Армении
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Российский шоу-бизнес
Фокуснику Сергею Сафронову может грозить до 10 лет тюрьмы
Российский шоу-бизнес
Юлианна Караулова рассказала о стычке с Бузовой
Игорь Буккер Иисус был "пророком без чести" "в доме своем" Игорь Буккер Любовь Степушова Нет статуса у русского языка в Киргизии? Нет российских технологий Любовь Степушова Василий Амирджанов Мединский не считает Сталина виновником репрессий Василий Амирджанов
Комментарии
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Вучич благодарен России за поставку военной техники
Оформить инвалидность в России стало проще
Василий Колташов: Американцев не интересует истина, у них просто есть цель
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Оформить инвалидность в России стало проще
Мединский не считает Сталина виновником репрессий
Лоза раскрыл "новогоднюю" монополию Киркорова и Баскова
Тачи сделал дело - его уходят. Кто следующий...
Василий Колташов: надо маркировать политиков, которые работают на иностранные государства
В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика
В США вернули расстрелы и расширили способы смертной казни
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Правозащитники просят у Запада защиты 
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Правозащитники просят у Запада защиты 
Убийство Кеннеди: развенчание теории заговора
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников