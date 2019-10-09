Нобелевские премии по ошибке: курьезные случаи

В истории получения Нобелевских премий в разных сферах науки было несколько курьезных случаев, когда результаты, за которые ученые становились ее лауреатами, впоследствии оказались либо неверными, либо были очень близки к правильному решению. Совсем ничтожная часть из них даже способствовала тому, что к верному решению приходили годы спустя.

Научные знания редко бывают абсолютными. Теории, методы и предположения неоднократно пересматриваются. То, что еще вчера считалось аксиомой, завтра может оказаться ошибочной точкой зрения.

Вероятно, наиболее ярким случаем ошибки, отмеченной Нобелевской премией по медицине, является ее присуждение датскому микробиологу и патологоанатому Йоханнесу Фибигеру (Johannes Fibiger). Присужденную ему в 1926 году премию за открытие паразитических червей Spiroptera carcinoma, личинки которых якобы вызывали опухоль желудка у подопытных крыс, исследователь получил на следующий год. В то время лихорадочно искали причину возникновения злокачественных образований, и это было настоящей сенсацией.

В последующие годы другие ученые доказали, что описанные Фибигером разрастания эпителия возникают в результате авитаминоза. Опухоли оказались не злокачественными, а возникали они вследствие неправильного питания. От воды и белого хлеба у животных катастрофически отсутствовал витамин А. В 2004 году шведский Каролинский институт (Karolinska Institutet), который тогда отвечал за отбор победителей, официально признал, что выводы Фибигера оказались неверными.

Зато труды Фибигера, как утверждает Большая медицинская энциклопедия, "способствовали развитию экспериментальной онкологии, в частности, исследованию действия онкогенных веществ".

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2008 года немецкий исследователь Харальд Цур Хаузен (Harald zur Hausen) и двое его французских коллег Люк Монтанье (Luc Montagnier) и Франсуаза Барре-Синусси (Françoise Barré-Sinoussi) обнаружили, что вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки. Сегодня молодые женщины во многих странах проходят вакцинацию против этого папилломавируса для предотвращения заболевания. Исследование способствовало идентификации и других вызывающих рак вирусов.

Среди лауреатов Нобелевской премии по медицине были такие, которых премировали за чрезвычайно сомнительные методы лечения с этической точки зрения. Даже если их методы оказывали помощь в отдельных случаях, они причиняли многим пациентам излишние страдания.

В 1949 году премию "за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях" получил португальский психиатр и нейрохирург Антониу Эгаш Мониш (António Egas Moniz). Лоботомия излечивает некоторые психозы, однако эта операция, разрывая нервные связи между лобной долей головного мозга (Lobus frontalis) и таламусом (Thalamus), разрушает большую часть белого вещества мозга (substantia alba) и префронтальной коры головного мозга (Cortex praefrontalis). На самом деле, первая пациентка Мониша выглядела менее расстроенной и параноидной, чем раньше, хотя и более апатичной и подавленной.

Один из величайших сторонников лоботомии в 1940-х и 1950-х годах, американский врач Уолтер Фриман (Walter Freeman) позже признал, что это хирургическое вмешательство отнимает какую-то часть личности пациента. В эпоху маккартизма и "охоты на ведьм" в США при помощи лоботомии пытались вылечить от гомосексуализма, избавить от коммунистических идей или от склонности к насилию. В СССР лоботомию, как противоречащую "принципам гуманности", запретили в 1950-м. В США подобное изуверство, несмотря на растущие сомнения и критику, практиковали до 1960-х годов. По самым скромным оценкам примерно 40 тысяч американцев (многие насильно и совершенно не понимая, какие последствия их ожидают) стали дегенератами из-за этого "нобелевского" достижения.