Эксперт ответил Болтону на обвинение в воровстве технологий у США

За последние 100 лет половину всех открытий фундаментальной науки делали русские или русскоязычные ученые. Так что, кто у кого украл — это очень большой вопрос. Так эксперт Игорь Никулин прокомментировал обвинения Джона Болтона.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя инцидент под Северодвинском со взрывом ядерной установки заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов. Об этом пишет The Voice of America.

"Что-то здесь явно пошло не так, но это демонстрирует, что хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", — заявил Болтон.

Эти возможности России и вероятность того, что другие страны тоже получат данные технологии, остаются проблемой для США и их союзников, добавил советник американского лидера.

Как сказал "Правде.Ру" бывший член Комиссии по разоружению, бывший советник Генерального секретаря ООН Кофи Аннана Игорь Никулин, "за последние 100 лет, примерно половину всех открытий фундаментальной науки делали русские или русскоязычные ученые". "Так что, кто у кого украл — это очень большой вопрос. Поэтому, я думаю, когда на Западе поднимают шум, что у них что-то украли, скорее всего — украли они. Но не всё. Поэтому они из-за этого очень беспокоятся", — отметил эксперт.

По словам Игоря Никулина, "англосаксы любят хайли лайкли — голословные обвинения". "Вот, говорят, что Скрипаля отравили русские. А почему русские, а не инопланетяне? С такой же долей вероятностью можно сказать. Эти обвинения (Болтона) тоже высосаны из пальца. Если были бы какие-то доказательства, они бы их предъявили", — сделал вывод Игорь Никулин.

"По поводу этого инцидента (в Северодвинске) я слышал, что там взорвались китайские аккумуляторы", — продолжил Игорь Никулин. "Это еще раз говорит о том, что надо иметь свое, чтобы таких инцидентов у нас было поменьше. Потому что привлекая китайские изделия, мы нарушаем наши технологической цепочки. Кстати, и возможна диверсия. Был случай, когда у нас в час икс ни ракеты не взлетели, ни самолеты, их просто выключили по сигналу со спутника. Чтобы в такой ситуации не оказаться, надо всю элементную базу иметь свою и полный цикл производста" —, сказал Игорь Никулин.

Как сообщала "Правда.Ру", при испытаниях в Белом море 8 августа взорвалась "ядерная батарейка", которая состоит из трех основных устройств: реакторной установки с рабочим телом и вспомогательными устройствами (такими как теплообменник-рекуператор и турбогенератор-компрессор), электроракетной двигательной установки, холодильника-излучателя. Ядерная энергодвигательная установка мегаваттного класса" (ЯЭДУ) — это совместный проект группы предприятий входящих в состав "Роскосмоса" и "Росатома", направленный на создание ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

Ранее сообщалось, что сотрудника Роскосмоса, арестовали по делу о госизмене — его подозревают в передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях разведке одной из стран НАТО.

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