Павлиньим хвостом даму не прельстить

Существует распространенное мнение о том, что роскошный хвост у самцов павлинов помогает им добиться успеха в любовных делах — самка выбирает себе в мужья того, чей хвост красивее.

Однако недавняя работа американских биологов доказала, что это не так. На самом деле павы практически не смотрят на хвост кавалера во время исполнения им брачного танца.

Хвост у павлина маленький

Напомню, что-то, что обычно называют павлиньим хвостом, на самом деле таковым не является. Шикарные перья, которые самец индийского (Pavo cristatus) или зеленого (Pavo muticus) павлина распускает в присутствии особи противоположного пола являются элементами не хвостового, а кроющего оперения надхвостья, то есть фактически это перья задней части спины. Сам же хвост у этой птицы маленький и мало заметный, а его перья совершенно лишены красочных узоров. Однако, поскольку данный термин устоялся среди неспециалистов, я буду называть это яркое оперение хвостовым — для того, чтобы не возникло путаницы.

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Павлиний хвост: На какие размышления навёл он Чарльза Дарвина?

Считается, что именно павлиний хвост навел великого Чарльза Дарвина на мысль о существовании полового отбора. Английский ученый задумался над тем, для чего птице нужен столь роскошный хвост, который тем не менее совершенно бесполезен для выживания — более того, это украшение часто создает павлину проблемы при нападении хищников.

Поразмышляв над этим, ученый решил, что здесь имел место специальный половой отбор, который заставляет животных приобретать и совершенствовать не те признаки, которые важны для индивидуального выживания, а те, что необходимы для успеха у особей противоположного пола (то есть для того, чтобы передать свои признаки, или, как бы сказали сейчас, гены, потомкам).

Несмотря на то, что и сейчас идея существования самостоятельного полового отбора вызывает большие сомнения у многих ученых, тем не менее тот самый хвост павлина долгое время считался надежным доказательством этой гипотезы Дарвина.

Более того, в 1980-х биолог Марион Петри из Университета Ньюкасла (Великобритания) провела исследование, которое показало зависимость привлекательности самцов павлинов для самок от количества "глаз" в его хвостовых перьях. Выяснилось, что чем больше их было, тем больший успех сопутствовал павлину в его любовных делах. Таким образом, все представления о том, что это роскошное украшение возникло благодаря половому отбору вроде бы подтверждались.

Количество глазов на хвосте павлина говорят о его иммунитете

Чуть позже появилась еще одна интересная работа, на этот раз выполненная французскими учеными Национального музея естественной истории в Париже. Они, сравнив количество "глазков" на хвосте птицы и уровень антител в крови (а также то, насколько оперативно они возникают при попадании в организм павлина инфекции) выяснили, что декорированность хвоста напрямую коррелируется со здоровьем павлина. Те, у кого "глазков" было больше, обладали и лучшим иммунитетом. Таким образом самки, выбирая самого красивого кавалера, одновременно получали и самого здорового партнера (от которого можно ждать также здоровое потомство).

Красота павлиньего хвоста не помогает ему при выборе самок

Тем не менее в 2008 году появилась работа японских исследователей из Токийского университета, которая заставила несколько усомниться в выводах, сделанных госпожой Петри.

Биологи решили повторить ее наблюдения и в итоге, за семь лет они изучили брачное поведение более тысячи пар индийского павлина. Собранные ими данные однозначно свидетельствовали о том, что

ни размер хвоста,

ни его "пышность",

ни пресловутое количество "глазков"

совершенно не играют роли при выборе самкой брачного партнера.

Павы смотрят на танец, а не на хвост самца

Согласно их данным, хвост сам по себе вообще не играет никакой роли — имеет значение брачный танец, то есть дамы павлиньего племени отдают предпочтение более искусным танцорам. Это подтвердили эксперименты, в которых наиболее умелым танцовщикам вообще удаляли все хвостовые перья — самки все равно выбирали их, а не "расфуфыренных" неумех.

Ну, а совсем недавно исследования Джессики Йорзински и ее коллег из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) показали, что на самом деле при брачных ритуалах дамы павлинов обращают на хвост самцов не так-то и много внимания. Биологи при помощи

фотоаппаратов

и видеокамер

проследили направление взглядов пав, когда те рассматривали ухаживающих за ними самцов. В результате выяснилось, что даже тогда, когда кавалер распускал хвост, то дамы рассматривали его урывками. В сумме на это у них уходила всего лишь треть времени.

А вот оставшиеся две трети времени павы, как это ни странно, посвящали тому, чтобы рассмотреть основание хвоста — кроющие перья спины, расположенные ниже тех, что по ошибке называют хвостовыми. Ученые сравнили это с тем, как если бы представители рода человеческого вместо того, чтобы рассматривать роскошный узор на японском или китайском веере, внимательно вглядывались бы в его простую и ничем не украшенную рукоять. Таким образом выводы, сделанные японскими биологами пятью годами ранее подтвердились — для самок хвост самца действительно не имеет большого значения, поскольку на него они практически не смотрят.

Зачем павлинам красивый хвост?

Однако зачем же тогда этот роскошный хвост вообще понадобился павлинам? Доктор Йорзински считает, что он нужен для того, чтобы просто привлечь внимание самки. Дело в том, что в естественной среде павлины обитают в лесах, и такой огромный и красочный хвост нужен просто для того, чтобы самка увидела кавалера в гуще растительности. Ну, а после того, как дама и кавалер найдут друг друга, смысл хвоста как признака, способного покорить сердце избранницы, уже совершенно теряется.

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Как видите, роскошный хвост павлинов совершенно не помогает им в любовных делах — его обладатели просто экономят силы и время на то, что бы разыскать объект для ухаживания. Тем не менее, даже тогда, когда это уже случилось и самец начал свой изумительный танец, ему все равно приходиться время от времени раскрывать свой "веер". Ведь если он не будет этого делать, то перья в основании хвоста будут просто-напросто не видны. Да и танцевать со сложенным хвостом куда труднее, чем с распущенным…

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