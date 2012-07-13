Мельница мифов: паучихи совсем не мужеубийцы!

О пауках ходят немало мифов и легенд. Самый распространенный из них повествует о том, что будто бы все паучихи убивают своих "мужей" сразу после спаривания, а затем съедают. Однако это не более, чем заблуждение. Видов, чьи самки поступают столь некрасиво, среди пауков очень мало. В подавляющем большинстве случаев кавалер остается жив и здоров.

Заблуждение о тотальной жестокости паучих базируется на интересном свойстве человеческой психики, с проявлением которого мы сталкиваемся каждый день. Поясним на конкретном примере: стоит представителю какой-либо политической партии, общественной или религиозной организации или даже "нетитульной" нации совершить нехороший поступок, как тотчас же к самой

партии,

организации

или нации

начинают относится плохо.

При этом возникает следующая цепочка:

раз один что-то своровал — значит, в этой организации все воры,

раз один убил — то все убийцы.

Любопытно, что она работает лишь в том случае, когда совершен негативный поступок. Так, сколько бы добрых дел не творили полицейские, хоть сколько-нибудь положительных эмоций их деятельность в массах не вызывает. Стоит же одному из них проштрафился — и волна негатива обрушивается на всю полицию.

Почему негативное обобщение вредно?

Это свойство, которое ученые называют "негативное обобщение", судя по всему, досталось людям в наследство от наших обезьяноподобных предков — оно вообще весьма распространено у животных. Эволюционная ценность его заключается в том, что оно предохраняет детенышей нехищных животных от участи быть съеденными. В самом деле, если объяснить молодому павиану, что лев — это всегда источник опасности (даже если он сыт или уже настолько стар, что не может охотиться), то его шансы на выживание повысятся.

Вот так в процессе эволюции и возник этот стереотип поведения, причем, судя по всему, у разных животных он сформировался независимо. В итоге любое негативное поведение чужака бросает тень на всех его сородичей. Из этого делаются вполне конкретные выводы: все чужаки плохие в принципе, и с ними нельзя иметь никаких дел. Подобное утверждение, конечно же, несправедливо, зато если ему следовать, то у тебя будет больше шансов остаться живым и здоровым.

Бредни о пауках распространяют из-за нелюбви к ним

При чем же здесь пауки (а точнее, паучихи), спросите вы? Да при том, что люди в массе своей недолюбливают этих красивых и весьма полезных животных, без которых вредные насекомые нас давно бы со свету сжили. Поэтому каждого паука человек подсознательно считает "чужаком", от которого следует держаться подальше. Немудрено, что на все, что связано с ними, автоматически распространяется метод негативного обобщения.

Лишь 10% паучих съедают самцов после спаривания

Однако исследования арахнологов показывают, что паучихи в массе своей вовсе не такие уж кровожадные. Представительницы лишь 10 процентов видов съедают самца после спаривания. А тех, кто при этом целенаправленно убивают его — еще меньше.

Какие паучихи съедают своих возлюбленных?

Чаще всего так поступают самки пауков из рода Latrodectus, к которому принадлежит

весьма опасная американская черная вдова (L. mactans)

и среднеазиатский каракурт (L. tredecimguttatus).

Вот у них спаривание превращается в настоящую бойню! Самка обычно атакует самца, когда он еще не закончил исполнение супружеского долга. А поскольку эти паучихи спариваются с несколькими самцами, то, когда страсть проходит, "брачное ложе" оказывается завалено высосанными трупами ухажеров.

Впрочем, даже в данном случае далеко не всех самцов самка убивает лично. Дело в том, что к месту спаривания обычно приходит толпа из пары десятков самцов (которых у всех пауков, принадлежащих к роду Latrodectus рождается в три-четыре раза больше, чем самок). Занимается же "любовью" она всего с двумя-тремя. А прочие, томясь в ожидании, умирают от нервного перенапряжения и истощения. А паучиха весьма практично высасывает и их тела — не пропадать же добру!

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Самцов паучихи съедают из-за весеннего голода

Подобное поведение черной вдовы вполне объяснимо с научной точки зрения — у этих пауков сезон размножения начинается ранней весной, когда добычи мало и самка все время хочет есть. Из-за этого она столь агрессивна. Да у нее, собственно говоря, и выбора особого нет — если она не пообедает хотя бы самцом, то вскоре после оплодотворения сама умрет от голода, и паучий род прервется. Кстати, опыты, проведенные в лаборатории, показали, что если черную вдову перед спариванием хорошенько накормить, то своего кавалера она не трогает.

Скорее всего, кровожадность по отношению к брачному партнеру, которую демонстрируют латродектусы и некоторые другие пауки, является самым примитивным вариантом полового поведения. У других восьминогих охотников все происходит куда более мирно. Например, самцы многих пауков-тенетников, в частности, представители распространенного в Европейской России рода Metellina, смекнув, что голодная самка может быть опасной, терпеливо ждут, когда она поест (у них спаривание осуществляется в начале лета, когда пищи уже много). Лишь тогда кавалер приближается к даме и исполняет свои супружеские обязанности. А довольная паучиха даже не делает попыток атаковать его.

А вот пауки-няньки из рода Pisaura куда более нетерпеливы. Вместо того, чтобы ждать милостей от природы, они форсируют события. Перед тем, как идти знакомится, самец ловит насекомое, опутывает его паутиной и несет этот подарок самке. Пока та утоляет голод, находчивый кавалер делает свое дело. Интересно, что некоторые самцы обманывают дам своего сердца, преподнося им вместо еды завернутую в паутину щепочку или камешек (а оплодотворяют самку они в то время, пока та распутывает "упаковку"). Но даже таких обманщиков паучихи никогда не убивают.

Пауки поют и танцуют перед своими самками

Те же пауки, которым лень ловить добычу для самки, умиротворяют своих красавиц при помощи музыки или танцев. Многие крестовики (Araneidae) прицепляют к тенетам самки одиночную нить, которую методично перебирают лапками на протяжении нескольких часов. Негромкий и заунывный звук приводит паучиху в трансовое состояние, и с ней после этого можно делать уже все, что угодно, причем без страха за собственную жизнь.

Самцы пауков из рода Steatoda извлекают звуки трением своей груди о передний край брюшка (там у них есть специальные зубчики). А некоторые пауки-волки из семейства Lycosidae во время ухаживания барабанят брюшком по твердой поверхности. Эта музыка настолько завораживает паучих, что у самца после спаривания есть много времени для того, чтобы скрыться. Такой же эффект производят на дам из семейства пауков-скакунов (Salticidae) своеобразные и очень красивые танцы, которые исполняют их кавалеры. Даже не очень хороший танцор после спаривания остается живым.

Стоит также сказать и о том, что самцы многих пауков из родов Nephila, Argiope и Araneus практически все время живут на одной паутине с самками. И даже тогда, когда сезон размножения еще не наступил, между ними нет никаких конфликтов. Хотя они все-таки стараются лишний раз дамам на глаза не попадаться (пауки-тенетники видят достаточно плохо, поэтому самцам легко оставаться незаметными). Но у крестовика обыкновенного (Araneus diadematus) самцы и самки часто живут совсем рядом, практически бок о бок, и не делают попыток напасть друг на друга (автор этих строк видел подобную "идиллию" не один раз).

Более того, иногда самцы пауков не столь миролюбивы и галантны, как в вышеописанных случаях. Так, самцы многих пауков-бокоходов (Thomisidae) перед спариванием набрасываются на самку и опутывают ее конечности паутиной. Другие бокоходы занимаются сексом со своей избранницей сразу после того, как она перелиняла и некоторое время стала совсем беспомощной. Самцы пауков-птицеедов из рода Sickius перед копуляцией кусают своих дам в суставы ног, лишая их возможности двигаться. А злодей Micrommata virescens вообще устраивает на паучих охоту, как на добычу. Поймав избранницу, он парализует ее при помощи яда (который для самки неприятен, но не смертелен) и только тогда приступает к продолжению рода.

Но, пожалуй, самыми настоящими тиранами являются самцы паука Liniphia triangularis. Мало того, что они и перед спариванием живут на сетях, сотканных самками, так еще терроризируют хозяек — отбирают у них еду, а после спаривания разрывают их общие тенета. Делается это для того, чтобы предотвратить повторное спаривание самки с другим самцов того же вида. И несчастные дамы, несмотря на более крупные размеры, ничего не могут сделать с этими нахалами, поскольку характер у них куда более робкий и покладистый.

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Итак, как видите, мало кто из паучих действительно убивают своих мужей после совокупления. В основном спаривание проходит весьма мирно, и кавалеры остаются живыми. Правда, ненадолго — самцы большинства видов пауков умирают через некоторое время после копуляции от истощения. Однако самки здесь совершенно не причем!

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