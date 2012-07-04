Джон Горри, изобретатель холодильника

Драмы науки: Джон Горри и "ледяные короли"

Лето — время, когда все мы страдаем от жары и духоты. Сегодня сложно представить, как могли наши предки обходиться без

кондиционеров

и холодильников —

настолько привычными стали эти аппараты, охлаждающие воздух (и воду). И мало кто вспоминает про скромного американского врача Джона Горри, которому все человечество обязано глотком свежести и сохранностью продуктов во время жарких летних месяцев.

Джон Горри не смог найти спонсоров для производства холодильников

Этот неутомимый борец с тропическими заболеваниями в 1845 году создал машину, способную охлаждать воздух, а через три года получил патент на свое изобретение. Однако гениальному ученому так и не удалось найти спонсоров, которые помогли бы наладить серийное производство первых кондиционеров и холодильников. В итоге мир узнал об этих приборах тогда, когда изобретатель уже скончался. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Первый экспериментальный холодильник был создан в 1748 году Уильям Каллен

Пожалуй, самая первая экспериментальная холодильная установка была создана в 1748 году профессором медицины университета Глазго Уильямом Калленом. Этот известный хирург и терапевт решил использовать для понижения температуры воздуха уже известный к тому времени эффект охлаждения жидкости при интенсивном испарении. В своих опытах ученый использовал диэтиловый эфир, кипящий в вакууме.

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Позже Каллен сконструировал установку, в которой жидкий эфир испарялся и в виде газа переходил в другую емкость. Там он конденсировался при комнатной температуре и отдавал в атмосферу отобранное в холодильной камере тепло. Так был сконструирован первый аппарат, показавший на практике возможность постоянной генерации холода в циклическом процессе. Тем не менее, этот аппарат так и не поступил на серийное производство, оставшись лишь украшением университетской лаборатории.

После Каллена холодильник изобретал Оливер Эванс

О принципе, который разработал и применил на практике Уильям Каллен, вспомнили лишь полвека спустя. В 1805 году американский инженер Оливер Эванс спроектировал похожую охлаждающую установку. Хладагентом в ней должен был быть все тот же диэтиловый эфир. Изобретатель предлагал использовать замкнутый цикл, состоящий в следующем: компрессор сжимал под давлением пары хладагента, повышая тем самым его температуру кипения, и позволял тому сконденсироваться в охлаждаемом воздухом конденсаторе.

После хладагент из конденсатора через регулировочный вентиль должен был попасть в вакуум, закипеть там и испариться, отобрав тем самым затраченное на испарение тепло из окружающей среды. Наконец, далее пары охладителя вновь должны были втягиваться компрессором в конденсатор. Как видите, Эвансу удалось спроектировать холодильник современного типа. Однако, к сожалению, он остался лишь на бумаге — изобретатель даже не завершил всех расчетов, необходимых для создания своей машины.

Как подошел к созданию холодильника Джон Горри

Джон Горри, изобретатель холодильника

Прообраз холодильника как борьба с тропическими заболеваниями

И вот еще почти через полвека похожая идея пришла в голову известному в штате Флорида специалисту по тропическим заболеваниям и общественному деятелю Джону Горри, который работал в портовом городе Апалачикола. Интересно, что поводом для начала исследований послужила лженаучная, но весьма популярная в то время теория, гласящая, что тропические лихорадки якобы вызывает

загрязненный,

влажный

и жаркий

воздух.

Впрочем, настоящих возбудителей этих заболеваний открыли сильно позже, да и о том, что их переносчиками являются кровососущие насекомые и клещи, почтенный 42-летний доктор тоже не знал.

Холодильная установка Джона Горри

Однако, стараясь справиться с характерным для Флориды недугом, мистер Горри решил, что нужно очищать охлаждать воздух в палатах, где лежали больные. Делал он это с помощью льда, который находился на чердаке над палатой. Горри рассчитал, что прохладный, более тяжелый воздух будет постоянно опускаться вниз. Там его через отверстия в полу высасывала специальная компрессорная установка, которая затем подавала успевший нагреться воздух вновь в охладитель.

Схема, предложенная врачом, работала исправно, однако в ней был один недостаток. Дело в том, что во Флориде даже зимой настолько тепло, что лед добыть практически неоткуда. Поставкой драгоценного хладагента занимались фирмы, владельцев которых называли "ледяными королями" — они везли лед с гор и северных озер и продавали его жителям жарких мест по грабительским ценам. Поэтому Горри быстро понял, что если он не наладит собственное "ледяное производство", то в ближайшее время разорится.

Джон Горри разработал циклическую компрессорную установку, которая производила лед

И вот, хорошенько поразмыслив, Джон Горри разработал циклическую компрессорную установку, которая производила лед. В качестве хладагента талантливый доктор использовал воздух. Цикл же был таков — сначала воздух при помощи компрессора сжимался, а потом резко расширялся в специальной герметичной камере. Этот процесс сопровождался поглощением тепла из окружавшей камеру воды, и она, соответственно, замерзала. После чего цикл повторялся еще раз, потом еще — и так до тех пор, пока льда не становилось столько, сколько нужно.

По завершении своих расчетов Джон Горри заключил контракт с владельцем металлургического завода в Цинциннати — последний обязался изготовить первый экспериментальный вариант холодильной установки. В 1848 году первый холодильник был сделан, а его испытания прошли весьма и весьма успешно. В этом же году мистер Горри запатентовал свое изобретение, а также опубликовал несколько статей, посвященных своей разработке. Казалось бы, изобретателя столь нужного и удобного аппарата ждали слава и богатство, но тут… везение Горри неожиданно кончилось.

Дело в том, что, согласно контракту, партнер доктора обязался произвести на свои деньги лишь один аппарат. Чтобы наладить серийное производство, Горри должен был найти спонсоров. Он энергично принялся за эту нелегкую работу, но увы, никто не хотел вкладывать деньги в этот бизнес. Три года мистер Горри получал отовсюду одни лишь отказы. А вскоре умер и его партнер из Цинциннати.

Джону Горри не хватило "коммерческой жилки"

Почему же у Джона Горри ничего не получилось? Биографы изобретателя повествуют о том, что гениальному изобретателю не хватало того, что называют коммерческой жилкой, то есть умения продать что угодно кому угодно. Не обошлось и без происков недоброжелателей — тех самых "ледяных королей". Уж они-то сразу увидели то, чего не заметили другие предприниматели — аппарат, созданный Горри, действительно весьма эффективен и надежен. Но его внедрение в производство могло довести их до разорения. Поэтому они организовали газетную травлю изобретателя и вылили на него и его устройство не один ушат грязи. Особенно старался Фредерик Тюдор, который не брезговал даже подкупом экспертов и прямым шантажом бизнесменов, заинтересовавшихся изобретение Горри.

В конце концов, сломленный неудачами в 1851 году Джон Горри вернулся к своим больным. Следует заметить, что попытка осчастливить человечество, подарив ему холодильник, обошлась для изобретателя весьма и весьма недешево, поэтому в последние годы жизни Горри сильно нуждался в деньгах. Здоровье его тоже оказалось подорванным, так что 29 июня 1855 года его не стало.

Коммерческое использование холодильника началось в Австралии, а не в США

И словно бы по закону подлости, именно в этом году впервые был отмечен факт успешного коммерческого использования установки искусственного охлаждения! Правда, произошло это не в США, а в Австралии. Холодильную машину, похожую на ту, что придумал Горри, разработал британский журналист Джеймс Харрисон (он создавал ее около 20-ти лет, но про опыты Горри ничего не знал). На жарком Зеленом континенте, где естественного льда практически нет, его машина оказалась более чем востребованной, и вскоре он заключил контракт на постройку холодильного устройства для пивоварни в Сиднее.

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В США холодильник появился через 60 лет после смерти Джона Горри

В США же первый "домашний" холодильник был запущен в производство лишь в 1915 году. Создатели данной машины воспользовались некоторыми элементами установки Горри, хотя имя изобретателя в документации упомянуто не было. Тем не менее, разработчики данного прибора сполна отомстили "ледяным королям" за травлю скромного флоридского доктора, который хотел осчастливить человечество, но не смог сделать этого. Ведь именно с этого времени и начался крах их бизнес-империй…

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