Всплеск спроса на дорогую недвижимость в Тихоокеанском регионе: что стоит за этим?

Руководитель одного из девелоперов рассказал о всплеске спроса на недвижимость в АТР

7:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В течение последнего десятилетия Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приобрел статус одного из самых динамично развивающихся рынков недвижимости мира. Одни страны этого региона (как, например, Япония, Гонконг или Сингапур) стабильно входят в рейтинги инвестиционно-привлекательных локаций; другие (как, например, Индонезия) — за несколько лет совершили настоящий рывок в этом направлении.

Фото: Пресс-служба Alex Villas Group

Алекс Штефан, основатель и владелец Alex Villas Group

Почему инвесторы скупают элитную недвижимость в Индонезии?

Следствием динамичного развития рынка недвижимости в АТР стал всплеск спроса инвесторов на дорогостоящую недвижимость в популярных туристических направлениях, говорит Алекс Штефан, основатель и владелец Alex Villas Group, одного из крупнейших девелоперов на Бали.

Азиатско-Тихоокеанский регион выходит в лидеры

Благоприятная ситуация на рынке недвижимости АТР объясняется комплексом факторов.

Во-первых, экономисты указывают на рост ВВП во многих странах региона, который приводит к увеличению спроса на местную недвижимость: коммерческую и жилую. Во-вторых, сегодня АТР — это один из наиболее привлекательных регионов мира для иностранных инвесторов. В 2023 году объемы инвестиций в этот регион достигли, по данным Knight Frank, 91% от среднего показателя за 10 лет. В Северной Америке, для сравнения этот показатель равен 68%, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) — 52%. В-третьих, восстановление турпотока после пандемии происходит в АТР значительно быстрее, чем во многих других туристических локациях мира. Так, согласно данным IATA, пассажирские авиаперевозки в октябре 2023 года здесь достигли 90% от уровня 2019 года.

Инвесторы вкладываются в азиатскую недвижимость

Все это приводит к росту инвестиционного интереса к местной недвижимости. Причем спросом пользуется не только

Китай,

Сингапур,

Япония,

Австралия

и Южная Корея.

К числу востребованных направлений относятся также

Индонезия,

Таиланд,

Вьетнам,

Филиппины,

Малайзия.

Например, по данным международной исследовательской компании Statista, объем рынка недвижимости Таиланда по итогам 2024 года достигнет 2,51 трлн долл., из которых на жилую недвижимость придется 2,08 трлн долл.

Что касается Индонезии, то по итогам 2024 года ее рынок недвижимости достигнет, по прогнозам Statista, 9,53 трлн долл. Здесь также жилая недвижимость занимает наибольшую долю среди различных сегментов рынка (8,29 трлн долл.). Причем эксперты считают, что индонезийский рынок будет демонстрировать ежегодные темпы роста на уровне 2,28%, в результате чего к 2028 году он вырастет до 10,43 трлн долл.

Бали позволяет заработать

Во многом такая динамика объясняется ростом населения, быстрой урбанизацией и развитием туристической отрасли в Индонезии, особенно на Бали.

"О том, что интерес к недвижимости в этом регионе связан, в том числе с турпотоком, подтверждает высокий спрос со стороны инвесторов на высококлассные отели, апарт-комплексы и виллы", — говорит Алекс Штефан.

Следствием роста инвестиций в этот рынок является стабильный рост цен. Стоимость жилья в разных районах Бали только за последний год, по его словам, выросла на 15-20%. Заметно подорожал cегмент премиальной и бизнес-недвижимости — особенно в столице региона Денпасаре, а также в

Чангу,

Куте,

Семиньяке

и Убуде.

Инвестиционное жилье на Бали от Alex Villas Group

"Конечно, на острове есть объекты, которые стоят от нескольких миллионов долларов. Однако большинство состоятельных инвесторов предпочитает вкладываться в более надежные и "понятные" варианты. К примеру, в продаже Alex Villas Group сейчас находятся роскошные 5-местные виллы с террасами на крыше площадью 335 кв. м, стоимость которых составляет около 1,3 млн долл. Интерес покупателей к таким объектам вызван в первую очередь их быстрой окупаемостью. Возврат инвестиций по подобным объектам на острове доходит до 33% годовых. Даже 3-спальные и 2-местные виллы (стоимостью 630 тыс. и 441 тыс. долл., соответственно) показывают меньшую доходность — около 28-30%. Впрочем, и это значительно выше, чем в большинстве туристических локаций мира", — рассказывает Алекс Штефан.

Что касается элитных пентхаусов, то цены на них начинаются от 570 тыс. долл. Но возврат инвестиций в этом сегменте также высокий — по оценкам игроков рынка, до 31,3%.

Инвестиционное жилье на Бали от Alex Villas Group

"По нашему опыту, средний срок окупаемости инвестиций в недвижимость на Бали составляет около 5 лет. Учитывая, что сезон здесь длится круглый год, а заполняемость объектов на острове в среднем составляет 80%, ничего удивительного в этих цифрах нет", — говорит эксперт.

Такой турпоток позволяет девелоперам не просто стабильно привлекать новых инвесторов в стройку, но и гарантировать им минимальную доходность по договору при аренде объекта.

"Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион — один из самых динамично развивающихся регионов мира. И сфера недвижимости в Индонезии — яркое тому подтверждение", — резюмирует Алекс Штефан.

"Туристический потенциал местных островов, особенно Бали, дает широкие возможности как для инвесторов, которые вкладываются в недвижимость под аренду; так и для нас, застройщиков, риелторов, владельцев управляющих компаний, которые получают высокую маржу от своего бизнеса. Конечно, рост спроса на местную недвижимость приводит к росту цен, но высокая окупаемость объектов за счет растущего турпотока сглаживает этот эффект для инвесторов. Во всяком случае пока это так. В ближайшие годы достойных конкурентов у нашего острова точно не появится", — добавляет он.

Фото предоставлены пресс-службой Alex Villas Group.

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