"Государственная жилищная инспекция должна стать грозным органом" — депутат Московской городской думы о реформах в ЖКХ

Депутат МГД видит опасность в частых поправках законов о ЖКХ

3:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Интервью

Законодательство в сфере ЖКХ постоянно меняется. Как это влияет на собственников квартир, действительно ли коммунальные компании зачастую халатно относятся к своим обязанностям и почему необходимо усилить полномочия Государственной жилищной инспекции, Pravda.Ru рассказал депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Виктор Максимов.

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

— Виктор Валерьевич, в последнее время довольно часто возникают новые законодательные инициативы в жилищно-коммунальной сфере. Значит ли это, что система усложняется и становится непрозрачной для граждан?

— Да, действительно. Я вижу опасность в том, что мы постоянно меняем законодательство, каждые полгода-год вносятся поправки. Граждане уже не успевают следить за изменениями в сфере:

жилищно-коммунального хозяйства,

управления многоквартирными домами.

У нас так и не могут определиться, оставляем ли мы частным компаниям право управления.

С одной стороны, есть свобода предпринимательства и нужно дать им возможность действовать. С другой стороны, сталкиваемся с большими проблемами, начиная с огромных счетов, которые выставляют собственникам и жителям, заканчивая тем, что частные компании не исполняют свои обязанности, используя пробелы в законодательстве, не дают государственной компании управлять домом благодаря некоторым ухищрениям, а иногда и нарушению закона, например, когда фальсифицируют протоколы общего собрания собственников.

Кстати, это очень долгий судебный процесс: когда жители видят, что их подписи подделали, иногда нужны годы, чтобы доказать, что протокол фальшивый. Вот с этим надо разбираться.

Нужно разбираться с инженерными сетями, которые перешли в частные руки, и мы с вами видим, что участились коммунальные аварии. Нагрузка на сети увеличилась, вводятся миллионы квадратных метров жилья ежегодно. Это серьёзная проблема.

Надо усилить контроль за тем, куда идут деньги. Потому что те, кто платит большие коммунальные платежи, должны быть защищены от аварий и могли видеть прозрачные отчёты о том, куда уходят эти деньги.

Мы говорим с трибуны Московской городской думы и на заседаниях комиссий о том, что следует обратить внимание на деприватизацию инженерных сетей, которые отдали в частные руки.

— Готовите ли вы законодательные инициативы, которые обязывают коммерческих собственников коммунальных сетей вовремя исправлять все недочёты по обращениям граждан?

— Да, мы готовим законодательные инициативы, ряд поправок в Жилищный кодекс на уровне города Москвы. Мы предлагаем перераспределить полномочия и дать реальные рычаги воздействия жилищной инспекции, которая должна соответствовать своему названию "инспекция". Она должна контролировать всё, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственная жилищная инспекция должна стать грозным органом для тех компаний, которые хотят не качественно управлять хозяйством, а просто зарабатывать деньги.

Инспекция должна их направлять в нужное русло, а тех, кто не понимает, штрафовать и привлекать к более суровой ответственности. А пока, к сожалению, у инспекторов нет реальных полномочий для решения проблем, с которыми сталкиваются жители и управляющие компании. У них нет полномочий проверять протоколы. Они их получили, отправили в архив, поставили галочку, что он есть, а что там написано, какие там подписи — это, мол, обращайтесь в прокуратуру и другие органы. А в прокуратуре и других органах тоже друг на друга кивают, и получается замкнутый круг.