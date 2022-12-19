Потерпевшие в "деле "Бест Вей": пострадавшие или конкуренты?

В последних судебных процессах по уголовному делу, связываемому с Межрегиональным потребительским кооперативом по улучшению качества жизни "Бест Вей", называются имена 111 потерпевших. Кроме нескольких потерпевших, имеющих хоть какое-то отношение к кооперативу, значительную часть из этих 111 граждан кооператив и адвокаты не могут идентифицировать как пайщиков и, соответственно, разрешить их претензии. В связи с этим адвокаты, защищающие интересы кооператива, вынуждены проводить в установленном законом порядке адвокатское расследование.

Расследование продолжается, однако первые результаты уже имеются, и, дополнив сведениями, которые собирали сами члены кооператива с февраля прошлого года, а также сведениями, полученными по запросам нашей редакции, мы представляем их читателям.

Потерпевший №1

Уголовное дело в октябре 2021 года было возбуждено по заявлению Натальи Викторовны Школьник. Несколько месяцев она была единственной потерпевшей, упомянутой в документах следствия. "Хотя делу предшествовали оперативно-розыскные мероприятия, будет справедливо назвать ее как минимум одним из инициаторов преследования кооператива", — говорит адвокат кооператива, партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm Артём Половинкин.

При этом пайщицей кооператива Школьник не является. Её претензии касаются другого юридического лица: следствие пытается связать это юридическое лицо с кооперативом, утверждая, что они были частью единого холдинга, следовательно, кооператив должен ответить по обязательствам другого юридического лица. При этом у данного юридического лица есть собственные активы, есть активы и у его учредителей.

"Между кооперативом и юридическим лицом, упоминающимся в деле, не существовало никаких финансовых взаимоотношений, взаиморасчётов и нет никаких юридических оснований считать их частями одного холдинга, — подчеркивает адвокат кооператива, член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" г. Санкт-Петербурга Сергей Путреша. — Потерпевших от деятельности именно кооператива нет до настоящего времени. Да, имеются среди лиц, признанных потерпевшими органами следствия, пайщики кооператива, но их претензии либо к другому юридическому лицу, либо связаны с тем, что кооператив не может выплатить им паевые средства после ареста счетов, то есть претензии, по сути, к следствию. Нет ни одного, кто говорил бы в показаниях, представленных следствием в суд: "Меня обманул кооператив, получил мои деньги, квартиру не купил и деньги не отдает". Следствие говорит: совершались хищения. Но ничего у пайщиков кооператива не похищено. Кооператив, естественно, оплачивал предоставляемые ему в интересах пайщиков услуги своим контрагентам — но каждая выплата обоснована соответствующими документами, имеется подтверждение, что все оплаченные услуги оказаны. Нет ни одного потраченного рубля без подтверждения".

Мы обратились за комментарием в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но на момент выхода материала ответа не получили, готовы опубликовать комментарий в любое время, когда он поступит.

Трудно сказать, была ли Н. М. Школьник инициатором возбуждения уголовного дела, или была привлечена следствием для решения его задач, высказывает свое личное мнение председатель коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" г. Санкт-Петербурга, президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов. "К сожалению, периодически в уголовных делах встречается, что потерпевшие говорят: "Нам ничего не надо", — а из показаний этих потерпевших раздувается мыльный пузырь обвинения, — говорит он. — Тем не менее они под влиянием следствия подписывают необходимые заявления, дают необходимые показания. Не думаю, что это дело инициировано потерпевшими. На мой взгляд, оно часть кампании ГУЭБиПК МВД России и Центрального банка по борьбе с "вольным" ретейлом в сфере недвижимости, который огульно, часто безосновательно именуется "пирамидами".

Потерпевшие, по словам Лактионова, становятся орудием в руках следствия, помогают реализовать его замысел. При этом, не исключён и умысел со стороны потерпевших, в любом случае они несут ответственность за ущерб, наносимый их действиями юридическому лицу.

Все дороги ведут в Ухту

Показания Натальи Викторовны Школьник в уголовном деле имеются, она из Республики Коми — из Ухты. Согласно открытым данным, Наталья Викторовна Школьник была генеральным директором четырех предприятий — торговых и строительных, с уставным капиталом от 10 до 25 тысяч рублей, в трёх из них была учредителем. Но все они закрыты, так что выяснить, где и кем она работает сейчас, не представляется возможным. Действующих аккаунтов в социальных сетях Натальи Школьник из Ухты нет.

Результативным оказывается только поиск на сайте жилищного кооператива "Вера", зарегистрированного в Ухте: там опубликован восторженный отзыв о работе кооператива после приобретения недвижимости, данный Натальей Школьник, председателем регионального отделения по Республике Коми Федеральной контрольной палаты по надзору за соблюдением законности и правопорядка. Запись, сделанная больше года назад, потому что сайт кооператива, похоже, минимум год как не обновлялся.

Почему стали искать там? В материалах уголовного дела среди адресов, по которым осуществлялась, по версии следствия, преступная деятельность, обнаруживается адрес, который никогда не принадлежал ни кооперативу, ни его представительству: г. Ухта, ул. Октябрьская, 21. Однако там находится офис ЖК "Вера". Ошибка следствия? Или невольная подсказка?

И "наша" ли это Н. В. Школьник? Мы обратились с запросом в Межрегиональную общественную организацию правоохранительной направленности "Федеральная контрольная палата по надзору за соблюдением законности и правопорядка", однако ответа пока не получили. Сама эта организация, созданная когда-то по инициативе бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова, ныне покойного, судя по сайту, признаков активной деятельности не демонстрирует: регулярно публикуются лишь публицистические блоги двух ее активистов.

Pravda.Ru готова предоставить Н. М. Школьник и Межрегиональной общественной организации правоохранительной направленности "Федеральная контрольная палата по надзору за соблюдением законности и правопорядка" возможность прокомментировать ситуацию.

Кооператив по адресу следствия

Председатель жилищного кооператива "Вера" — Лариса Анатольевна Елфимова. Одновременно она генеральный директор ООО "Доверие", которое также находится на Октябрьской, 21. Мы направили в кооператив "Вера" вопросы о том, есть ли связь между двумя кооперативами "Бест Вей" и "Вера"; каково участие членов кооператива "Вера" в разбирательстве, касающемся "Бест Вей". Написали не только по имейлу, но и в аккаунты в социальных сетях, однако ответов пока получить не удалось.

Автор этого материала смог связаться с представленным в качестве одного из "лиц" кооператива членом коллегии адвокатов "Кутузовская" г. Санкт-Петербурга адвокатом Олегом Викторовичем Быковым. Он сообщил: "Я не являюсь членом правления данного жилищного кооператива. Оказывал им юридическую помощь. Давно с ними не работаю. За подробной информацией вам лучше обратиться в ЖК "Вера"". При этом как результативно обратиться, подсказать не смог.

Последние посты в аккаунте кооператива в сети "ВКонтакте" относятся к лету 2021 года. Под ними пользователи указывают, что не хватает информации о приобретенных квартирах. Тем не менее, судя по открытым данным, организация действующая, как и ООО "Доверие".

Анализ информации о кооперативе говорит о том, что модель его деятельности чрезвычайно похожа на модель работы кооператива "Бест Вей": кооператив также, судя по отзывам на сайте, работает или работал, в частности, в Санкт-Петербурге, Кирове; активно работает или работал в Севастополе (есть отдельный сайт и отдельный офис). Паевые средства также предоставляются в рассрочку под 0% годовых, тот же десятилетний период погашения долга перед кооперативом. Возникает впечатление, что устав кооператива "Вера" переписан с действовавшего до 2021 года (до переименования в Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни) устава кооператива "Бест Вей".

При этом в предупредительный список ЦБ этот кооператив в отличие от кооператива "Бест Вей" не внесен, то есть имеет возможность по той же модели, что вменяется Банком России в вину кооперативу "Бест Вей", работать беспрепятственно.

Потерпевшие или конкуренты?

В перечне из 111 потерпевших, упомянутых в начале этого материала, Л. А. Елфимова значится. Хотя пайщиком кооператива "Бест Вей", так же как и Н. В. Школьник, она не является.

По данным адвокатского расследования, среди называемых следствием потерпевших есть довольно большая группа из Республики Коми и часть из нее связана с кооперативом "Вера" напрямую или через родственников. Некоторые — бывшие пайщики "Бест Вей", которые вышли из кооператива более года назад и получили внесенные паевые средства: на их лицевых счетах в кооперативе — 0. У них прослеживаются и бизнес-связи с Н. В. Школьник.

При этом, как уже было сказано, признаков активности ЖК "Вера" не наблюдается — кооператив, судя по внешним признакам, в лучшем случае работает в "фоновом" режиме (Pravda.Ru готова предоставить ЖК "Вера" и Л. А. Елфимовой возможность прокомментировать ситуацию). Активность, судя по сайту и аккаунтам в социальных сетях, обрывается в 2021 году. Именно тогда было возбуждено уголовное дело, связываемое с кооперативом "Бест Вей", и когда кооператив "Бест Вей" был включен в предупредительный список ЦБ.

"Дело, видимо, в том, что включение "Бест Вей" в предупредительный список ЦБ — это был приговор всему рынку, — говорит экономист, аналитик рынка недвижимости, пожелавший остаться неназванным. — Крупнейший кооператив, проведший тысячи сделок через Росреестр и суды, ни одна из них не отменена! Кооператив, легально получавший материнский капитал от Пенсионного фонда, флагман рынка — и вдруг сталкивается с претензиями Банка России и преследованиями со стороны правоохранительных органов. Это был шок для рынка. Кооперативы, которые не были включены в предупредительный список ЦБ, но работали на тех же юридических основаниях, что и "Бест Вей", один за другим стали замораживать работу. Это был шок и для потребителей, которые стали отказываться от вступления в кооперативы, чтобы не оказаться в ситуации пайщиков "Бест Вей", которые в одночасье лишились возможности приобрести квартиры и возможности забрать свои паевые средства из-за ареста счетов. Если предположение об акте недобросовестной конкуренции верно, авторы этой атаки на "Бест Вей" срубили или повредили сук, на котором сидели".

"Мы анализируем ситуацию по каждому потерпевшему, — говорит адвокат кооператива Артем Половинкин, — чтобы понять, что ими двигало в действиях, которые наносят ущерб интересам кооператива, — стремление с помощью заявления в следственную группу получить причитающиеся ему паевые средства? Или стремление торпедировать работу кооператива или отдельных лиц с помощью клеветы? Или участие в мошеннических схемах по хищению имущества пайщиков? Будем разбираться и по результатам анализа готовить заявления в правоохранительные органы".