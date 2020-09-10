Сергей Миронов: решать проблему жилья необходимо в рамках широкой социальной программы

Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель фракции этой партии в Государственной думе Сергей Миронов рассказал "Правде.Ру" о своих взглядах на решение жилищной проблемы в нашей стране.

— Сергей Михайлович, как вы оцениваете степень остроты жилищной проблемы в России?

— Вопрос нехватки жилья и, в первую очередь, доступного жилья стоит крайне остро. По моим оценкам, 70% россиян не могут позволить себе купить жилье даже в ипотеку. У них элементарно нет средств на первый взнос. Поэтому решать проблему жилья необходимо в рамках широкой социальной программы.

— Насколько предлагаемые правительством меры соответствуют этой остроте?

— Не соответствуют. По какой-то непонятной причине правительство сосредоточилось на ипотеке. Хотя она, как я уже сказал, не по карману большинству россиян, во многих регионах она просто не может стимулировать строительство нового жилья. В частности, не так давно глава правительства Михаил Мишустин одобрил распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье на Чукотке и Колыме.

Знаете, по какой причине? В этих регионах нет новостроек. То есть, там вообще не строят нового жилья. А помимо отдаленных регионов с тяжелыми климатическими условиями есть еще глубокая провинция, где строить жилье нерентабельно. И это даже не Чукотка и не Колыма, это Черноземье, Поволжье, Урал, Северо-Запад, Центр. Средняя цена квадратного метра в таких местах не отбивает затрат на строительство. При этом правительство с упорством достойным лучшего применения продолжает стимулировать ипотеку и вместе с ней застройку мегаполисов и городов спутников.

— Оправдан ли с вашей точки зрения акцент на строительство многоквартирных домов, а не малоэтажных домов и ИЖС?

— Не оправдан. Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства в прошлом году оценивалась в 45% (это при том, что власти посчитали в этой статистике только тех, кто пришел и честно зарегистрировал новый дом или пристройку). Первое, что государство должно сделать, чтобы помочь тем, кто хочет строить себе жилье самостоятельно, это не мешать.

Поэтому мы выступаем за максимальное продление дачной амнистии. Есть масса регионов, куда крупные застройщики не придут никогда. Но там есть люди, которые никуда не хотят переезжать и хотят жить на своей земле в достойных комфортных условиях. Со стороны государства было бы преступно нагружать их дополнительной бюрократической волокитой.

Кроме того, ИЖС создает колоссальный спрос на стройматериалы. Поэтому в интересах государства не только не мешать этим людям но и поддержать их. Банки делают это неохотно: кредиты на строительство жилья дороже, чем на покупку квартиры. Их можно понять. А вот государство могло бы поддержать, например, беспроцентными судами на строительство жителей проблемных регионов.

Также в ряде регионов есть положительный пример того, как местные власти довели до ума решение государства о выделении земель многодетным семьям. Большие территории учитывают в генплане и прокладывают инфраструктуру, а люди строятся уже сами, в результате на новом месте вырастает комфортный микрорайон. К сожалению, не все регионы пошли по этому пути. Во многих субъектах РФ многодетные стоят в очереди, чтобы получить землю, либо получают участки, непригодные ни для какого строительства.

— Насколько обоснован акцент на ипотеку как фактически единственный способ финансирования жилищного строительства?

— Как я уже говорил, ипотека более или менее эффективно работает только там, где и жилье строится и зарплаты позволяют его покупать. Это Москва, Петербург еще несколько городов миллионников.

И пока на остальной территории страны не будет ликвидирована бедность и экономическая отсталость, ипотека будет неэффективна. Поэтому сегодня необходимо развивать альтернативные инструменты финансирования жилищного строительства. Это и прямые субсидии, и поддержка ИЖС, и беспроцентные ссуды, и строительство арендного жилья, и жилищная кооперация.

— Какую роль в решении жилищной проблемы могут сыграть строительство арендного жилья и жилищная кооперация?

— Я давно продвигаю идею строительства доступного и комфортного жилья для социального найма. Строительный бизнес довольно прибыльный, но основную выгоду получают, конечно, банки. Строительство социального арендного жилья, во-первых, не будет стоить для государства так уж дорого, а во-вторых, это даст колоссальный толчок развитию экономики.

Повторюсь: 70% россиян не могут позволить себе купить жильё даже в ипотеку, если новое комфортное жилье станет доступно им хотя бы по найму, это освободит средства их семейных бюджетов на новые цели и будет стимулировать спрос в экономике. Но главный эффект от массового строительства арендного жилья заключается в том что у нас на порядок вырастет мобильность населения. Такой подход позволит обеспечить и жилищным строительством, и новыми людьми трудонедостаточные регионы, в том числе, такие стратегически важные регионы, как Дальний Восток и Арктика.

Что касается жилищных кооперативов, такая форма финансирования строительства тоже хороша: она требует высокого уровня самоорганизации граждан, взаимного доверия, а также возможности защитить накопленные и вложенные средства от инфляции и девальвации. Поэтому все это работает прежде всего на предприятиях.

Жилищная кооперация эффективна, но, чтобы она стала массовой, ее надо вдумчиво развивать и активно популяризировать.

— Какие дополнительные дотации необходимы гражданам для решения жилищной проблемы? Например, дотация молодым семьям, льготы по получению земельного участка, приобретение стройматериалов для ИЖС?

— Во-первых, необходимо немного усовершенствовать механизм проектного финансирования и разрешить гражданам пополнять эскроу-счета частями, кстати, мы об этом недавно говорили.

Это позволит людям платить кредит не на этапе строительства, а когда жилье уже готово. Таким образом, люди смогут скопить существенную сумму прежде, чем оплачивать оставшуюся стоимость жилья за счет заемных средств.

Иными словами, если человек покупает квартиру в доме, который построят через два-три года, ему надо разрешить в течение этого срока платить не проценты по кредиту, а основную стоимость квартиры. Например, если комфортный ежемесячный платёж по кредиту составляет 25 тыс. рублей, то за два-три года дольщик выплатит от 600 да 900 тыс. рублей. Соответственно брать в долг у банка ему потребуется на 600-900 тыс. рублей меньше.

Во-вторых, надо потихоньку начинать уходить от субсидирования ипотечных ставок к прямым субсидиям.

Приведу пример: квартира во Владивостоке стоит 5 млн рублей, из них 1 млн — первый взнос, остальное — заемные средства. Государство субсидирует ставку, снижая ее, предположим с 7% до 2%. За 10 лет государство выплатит банку 2 млн рублей. Если сразу отдать семье эти средства ей придётся занимать всего 2 млн рублей. Таким образом, субсидирование ставки главным образом поддерживает не граждан, а банки. А надо граждан.

В-третьих, как я уже сказал, необходимо развивать строительство жилья для социального найма.

Это станет не только решением жилищного вопроса, но и мощным инструментом пространственного развития России. Собственно, к такому строительству, можно подключить крупные компании и госкорпорации, которые заинтересованы в квалифицированных рабочих. Ведь не секрет, что бизнес и госкорпорации сейчас много вкладывают в развитие Арктики и Дальнего Востока.

В-четвертых, это могут быть беспроцентные ссуды и субсидии на покупку жилья в селах, на покупку стройматериалов, а также выделение земель молодым семьям.

Здесь важно помнить, что необходимо не только поддержать тех, кто хочет перебраться в село или строить там жилье, но и максимально оградить этих людей от бюрократических препятствий. Это значит, что обязательно нужно продлевать дачную амнистию, а также максимально упрощать оформление собственности на дома и земельные участки в селах. К нам приходят жалобы, что в ряде регионов из-за ликвидации отделов БТИ оформить землю и дом в собственность выходит дороже, чем купить у фактического владельца.

— Какие ключевые законопроекты предлагает "Справедливая Россия" для решения жилищной проблемы?

— Все те идеи, которые я вам озвучил, будут оформлены в виде законопроектов в ближайшее время.