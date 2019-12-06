Тренды в отделке квартир бизнес-класса

Об актуальных трендах в планировочных решениях квартир и отделке сообщает "Главстрой", приводя в качестве примера проект бизнес-класса "Прогрессивные жилые кварталы Balance" который расположен в ЮВАО Москвы.

На первое место по интересным решениям выходит рационализация: минимизируются неиспользуемые площади, а пространство организуется так, чтобы было комфортно. Таким образом в квартирах появляются просторные кухни-гостиные, спальни с отдельным санузлом, гардеробные. Функциональность дарит большие возможности для дизайна интерьера. Как сообщают в "Главстрое", доля квартир бизнес-класса, где имеется уже отделка "под ключ", в этом году выросла почти в два раза. Например, в ЖК Balance специалисты по проектированию и дизайнеры создали уникальное пространство, и квартиры с такой отделкой пользуются на рынке повышенным спросом.

Наблюдается еще и такая тенденция, как создание индивидуальной атмосферы квартиры. Дизайнерская отделка — это не только эстетика, радующая глаз, она дарит жильцу ощущение свободы, помогает ему в самовыражении, поддерживает порядок его передвижений по квартире. Поэтому квартиры с отделкой — это фоновая рамка, а уж каждый жилец волен вписать в нее свою индивидуальность.

К примеру, в ЖК Balance используются два вида отделки — темная и светлая. Контрактные обои под покраску позволят с легкостью поменять цвет стен, если первоначальный дизайн придется не по душе.

В ЖК Balance предусмотрено все: от окон и стен до светильников и розеток. Все в дизайне квартир рассчитано для удобства их хозяев — гардеробная с системой хранения и подсветкой позволит минимизировать количество мебели в небольших спальнях и освобождает больше пространства в гостиной. В ванной предусмотрены встроенная сантехника, зеркала с подсветкой и подогревом, чтобы не запотевали. Кухня-гостиная разделена на зоны — рабочую и залу для отдыха. В кухне уже предусмотрена встроенная бытовая техника. Отдельным трендом является обеденной стол, он не просто стоит как некий атрибут для еды, он является больше арт-объектом, украшающим пространство кухни.

Полы — тоже важная часть интерьера, это и цвет, и материал, и плитка в санузлах. Модным считается разнообразие текстур, приветствуются деликатные принты, натуральные материалы. В ЖК Balance используется износостойкий ламинат с рисунком, имитирующим натуральное дерево. В квартирах будет установлена сантехника популярного бренда Vitra, включая смесители, подвесные унитазы, ванны. Полотенцесушители — бренда Energy.

Радиаторы отопления в комнатах станут предметом декора, поскольку будут дизайнерской формы. В квартирах с угловым остеклением шириной 4 м и высотой 1,8 м имеют свою изюминку. Ведь площадь панорамного окна составляет более 7 кв. м, что увеличивает естественное освещение и дарит прекрасный вид из окна. Дизайнеры STUDIO 211 продумали для квартир в ЖК уникальную систему освещения в гостиных, трековые светильники Donolux сделают квартиру не просто красивой, но и уютной.