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Автор Татьяна Питерякова

Необычный дом на колесах: мужчина показал, как он выглядит изнутри

Недвижимость

Жить в уютном месте и одновременно путешествовать мечтают многие люди. Поэтому в последнее время набирают популярность дома на колесах. Но у них есть существенный недостаток — маленькая площадь.

Необычный дом на колесах: мужчина показал, как он выглядит изнутри. 404905.jpeg

Однако мужчина, недавно построивший дом на колесах, утверждает, что такое жилье очень удобное. Ему виднее, ведь он сам — управляющий строительной компанией.

Строение на колесах площадью 37 кв. м не выглядит таким уж маленьким. Оно оформлено в светлых тонах с более темной крышей из металлочерепицы. В задней части дома виднеется кондиционер.

В такой "фургончик" непременно хочется заглянуть. Он напоминает сказочный домик Элли из знаменитой сказки. В доме много окон, два входа. Наверняка хозяин этого удивительного строения сидит по вечерам на пороге и смотрит на закат в каком-нибудь живописном месте, попивая чай и укрывшись пледом. А вообще дом выглядит вполне обычным. Если, конечно, не заметить колес, расположенных там, где должен быть фундамент.

Внутреннее убранство

Прямо с порога можно попасть в гостиную. Для такого маленького домика она кажется довольно просторной. В ней находится удобный диван, а значит, эту часть дома можно назвать зоной отдыха.

Необычный дом на колесах: мужчина показал, как он выглядит изнутри. 404906.jpeg

Сразу за гостиной находится кухня. Хозяин снабдил ее всем необходимым для хранения и приготовления еды — плитой, раковиной, серебристым холодильником, столешницей. Кухонная утварь хранится в белоснежных шкафчиках, которых здесь множество, подвесных и напольных.

Необычный дом на колесах: мужчина показал, как он выглядит изнутри. 404907.jpeg

Хозяин позаботился и о наличии санузла. В нем расположились душевая кабина, туалет и умывальник. Нашлось место и для стиральной машинки, которая скрыта в нише стены.

Необычный дом на колесах: мужчина показал, как он выглядит изнутри. 404908.jpeg

К спальне ведет удобная лестница, в ступеньках которой предусмотрены выдвижные ящики. В помещении для сна стоит большая удобная кровать. Возле нее есть ниша для хранения вещей.

Необычный дом на колесах: мужчина показал, как он выглядит изнутри. 404909.jpeg

Изнутри фургон отделан светлыми стеновыми панелями. Благодаря такому цвету помещение не кажется очень маленьким. Его хозяин утверждает, что не страдает от недостатка пространства, напротив, наслаждается уютом и радуется, что у него все под рукой, а домой не нужно ехать — можно просто переночевать там, где удобно.

Конечно, жить в фургоне на колесах может не каждый. Однако это неплохой вариант для любителей путешествовать. Можно жить в большом доме, а такое жилище использовать в выходные для семейного отдыха на природе. Но чаще фургон выбирают романтики, любящие провожать закаты и встречать рассветы вдали от цивилизации. Возможно, наш герой относится к их числу.

Фото:fb.ru

Темы дизайн недвижимость дом на колесах необычные дома
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Недвижимость
Необычный дом на колесах: мужчина показал, как он выглядит изнутри
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