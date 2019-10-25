Как проходит обмен недвижимости?

Обмен объектов недвижимости набирает популярность на рынке. Специалисты рассказали, как происходит процесс обмена недвижимости, и какие нюансы бывают при такой сделке.

Самым популярным решением по обмену недвижимости считаются сделки на вторичном рынке. В большинстве случаев всегда приходится доплачивать, поскольку цены на объекты сильно отличаются.

Сделка, где используется термин "обмен", больше всего подпадает под муниципальные объекты недвижимости, поскольку во время обмена права использования переходят нанимателю. Если же говорить о смене собственника жилья, то более правильно называть сделку меной.

Договор мены подразумевает под собой практически идентичный по нюансам документ купли-продажи. Чаще всего вместо мены проводят двойную сделку купли-продажи, поскольку она считается менее рискованной.

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В юридической практике возможен и другой вариант — альтернативная сделка. Такой договор позволяет обеим сторонам не ограничиваться в выборе объекта недвижимости.

Проведение обмена объектов недвижимости представляет собой достаточно сложный процесс. Проблема чаще всего возникает в выборе подходящего объекта. Найти два одинаковых варианта, схожих по цене, практически невозможно.

Чем больше у потенциального покупателя параметров, тем сложнее выполнить обмен объектов. Цена сделки зависит от высотности здания, качества строительного материала, близости к транспортной сети и других параметров.

Поскольку при сделке обмена цены объектов различаются, покупателю приходится доплачивать. Размер доплаты определяется после оценки недвижимости экспертом.

В качестве предмета доплаты могут выступать не только деньги, но и предметы интерьера. Главная сложность заключается в правильном оформлении сделки обмена, поскольку в договоре потребуется точно указать всю мебель, если подразумевается не денежная доплата.

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Процесс обмена квартир

Первым делом необходимо найти контрагента. Чаще всего люди пользуются услугами риэлтерских компаний или агентств недвижимости. После подбора потенциального контрагента составляется договор мены с дополнительными нюансами по доплате.

Покупателю требуется предоставить:

паспорт;

документы права собственности;

выписки из реестра;

справку об отсутствии налоговых задолженностей и ограничений на объект имущества;

договор купли-продажи;

квитанцию об оплате госпошлины;

заявление, подтверждающее регистрацию сделки.

Если обмен проводится со стороной, имеющей семью, то дополнительно потребуется справка о составе семьи из ЗАГС, а также письменное согласие супругов. После сбора пакета документов его необходимо подать в МФЦ.

Если сделка обмена происходит с ипотечной квартирой, то требуется дополнительное участие кредитной организации. Банк должен изменить объект залога. При этом важно, чтобы новый объект недвижимости был не менее ликвидным, чем предыдущий залог. Если обмениваемая недвижимость требует существенной доплаты, то банк не одобрит такую сделку.

Для оформления сделки обмена заемщик обращается в банк. Для получения одобрения потребуется собрать стандартный пакет документов для сделки обмена и документ, доказывающий отсутствие задолженностей по кредиту. Если объекты обмениваются напрямую, то банк перемещает ипотечное обременение на новую квартиру.

После заключения сделки стоит помнить, что объект облагается стандартным налогом в 13%, если недвижимость находится в собственности менее 5 лет. Для признания сделки действительной требуется получить выписку о регистрации собственности.

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Фото:gs.by