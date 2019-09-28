Договор уступки: заработать 50% от стоимости квартиры

Переуступка прав до сих остается прибыльным делом для заработка на жилье. Выгоду могут получить при лучшем раскладе - покупатель и продавец. Для получения переуступки используется договор уступки права.

Согласно договору, право на жилье передается застройщику до ввода здания в эксплуатацию. Продавец в этой ситуации может получить деньги только по акту приема-передачи, а также права собственности. Покупателю это также выгодно, поскольку он получает жилье по более низкой цене, после чего может далее оценить процесс реализации строительного проекта.

Таким образом, сделки по уступке прав нацелены на получение прибыли. Потенциальные инвесторы входят в процесс реализации проекта на стадии его зарождения. После чего доли участия продаются перед самой сдачей дома жильцам.

Прибыль напрямую зависит от ликвидности проекта. Она складывается из нескольких показателей: качество социальной инфраструктуры, транспортная доступность и наличие парков.

Принятие решения о заключении сделки уступки прав связано с непривлекательным количеством предложений. Поэтому застройщик предпочитает вступить в тот, проектный, который для него считается более выгодным. Отсюда он и заключает договор уступки права.

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По экспертному мнению, средний заработок от первоначальных вложений составляет 40%. По примерным подсчетам, каждый инвестор на одной успешной сделке мог заработать до 50 тысяч рублей за 1 кв. метр. При этом рост цен во время сдачи жилья составляет почти половину суммы за квадратный метр.

Успешность сделки напрямую зависит от показателей привлекательности недвижимости, а также процентного роста цены. Например, некоторые жилые комплексы могут подорожать на 30% в момент сдачи, несмотря на то, что другие здания увеличат свою стоимость до 10% из-за более низких показателей социальной инфраструктуры.

Эксперты рекомендуют перед процессом инвестирования уточнить о необходимости разрешения на проведение сделки уступки права. Цена на получение документа также иногда может быть невыгодной с учетом ликвидности проекта.

Если не используются разрешения, то, как правило, застройщик берет определенный процент в качестве комиссионных для вступления в сделку. При этом, не стоит забывать, что застройщик имеет право отказать инвестору в участии без объяснения причин.

По прогнозным оценкам специалистов с рынком недвижимости и договором переуступки ничего не произойдет с внедрением эскроу-счетов. Таким образом, сделки с долевым участием никто не отменит и правила их ведения - не изменят кардинально.

В случае уступки прав для покупателей важно быть уверенным в юридической чистоте сделки. Для этого рекомендуется пользоваться услугами юристов. Средняя цена юридической помощи по вопросам переуступки - 25 тысяч рублей.

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Фото: fileymercury.co.uk