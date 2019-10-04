Стоит ли всё оставить на откуп риелтору?

Продажа недвижимости занимает много времени на соблюдение всех формальностей. Потенциальные продавцы часто пользуются услугами риэлтерских компаний. При этом у собственников квартир остаются сомнения о средствах на откуп риелтору.

Эксперты отмечают, что риэлтерские компании проявляют инициативность в работе с профессионалами. Особенно это связано со сложными сделками, где существует более 2-х сторон и дополнительных условий, требующих фиксации в договоре купли-продажи.

Иногда же во время сложных сделок можно только навредить процессу продажи имущества. В таком случае эксперты считают нужным довериться полностью риелтору. На самого же продавца ложатся дополнительные трудности, связанные с выбором хорошего специалиста.

По мнению экспертов, хороший агент всегда может понять на каком этапе находится та или иная сделка. Помимо этого, специалист должен уметь принимать быстрые, но осознанные решения, связанные с ростом тенденций на рынке недвижимости.

При этом главной целью риелтора остается — достигнуть поставленной цели клиента и продать объект имущества в заданные сроки. В идеальном варианте сотрудничества риелтор должен полностью делать все сам: выставлять объявление, договариваться о просмотрах квартиры и отсеивать недоброжелательных покупателей.

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При этом высококлассный специалист обязан отвечать за сбор документов и проверку юридической чистоты сделки. Тогда собственнику квартиры нужно только впустить покупателя и дождаться результата.

На практике же все оказывается иначе, и риелтор занимается только одним этапом сделки, отчасти помогая с документацией. Чтобы оценить качество работы агента в первую очередь нужно знать количество совершенных звонков клиентам.

При этом нужно быть в курсе количества показов продаваемого объекта. Если соотношение входящих звонков от покупателей и количество просмотров равняются 30% и более, то агент выполняет свою работу качественно.

Если же соотношение ниже 30%, то следует задуматься о смене риелтора. Специалисты утверждают, что настоящий профессионал должен вызывать у клиента доверие.

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Также стоит помнить, что количество просмотров зависит от качества жилья. Например, показы квартир массового сегмента могут вестись каждый день, а недвижимость бизнес-класса — 1-2 раза в неделю.

Определить качество работы риелтора можно также во время показа недвижимости. Эксперты в области недвижимости говорят, что в случае возникновения вопросов к объекту продажи, следует переводить вопросы на агента. Если же риелтору требуется помощь от клиента, то он ее всегда попросит — отмечает руководитель "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Ирина Бербенева.

Специалисты советуют собственникам быть более приветливыми с покупателями. При этом рекомендуется оказывать лишь частичное давление с вопросами к потенциальному новому владельцу.

Самое важное правило во время сотрудничества с агентом — сохранять одинаковую позицию. Мнения сторон не должны расходиться, иначе результаты могут оказаться плачевными, а продажа затянется на долгие месяцы.

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Фото: 1tulatv. ru