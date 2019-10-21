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Автор Дарья Сергейчик

Ваш чек-лист при просмотре недвижимости (вне дома)

Недвижимость print

Использование этого контрольного списка поможет вам избежать принятия решения, основанного только на эмоциональном порыве, связанном с первым взглядом на внешний вид собственности и ее местоположение. Аренда недвижимости — это финансовое обязательство, и вы хотите убедиться, что это подходящий дом по всем пунктам.

Источники шума и загрязнения

Есть ли какие-либо рядом строительные площадки или строительные леса? Если это так, выясните, каков характер выполняемой работы (например, строительство, реконструкция) и как долго она будет продолжаться. Это может быть проблемой, из-за которой вы будете жить в шумном месте, будет нарушено движение, ограничение парковочных мест и т. д.

Здание расположено близко к оживленной улице или оживленному перекрестку со светофором? Если это так, проверьте, на какой стороне здания находятся окна. Если они выходят на оживленную сторону, это может быть проблемой в летнее время года, когда вы захотите оставить окна открытыми.

Здание близко к школе, больнице, пожарной части? Все они могут быть источниками шума, особенно если в здании нет двойных окон. Убедитесь, что вы в курсе и чувствуете себя комфортно в непосредственной близости от них.

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Инфраструктура

Где самые близкие удобства, местные магазины и транспортное сообщение? Каковы часы работы.

Как добраться до ближайшей станции метро, железнодорожного или автобусного вокзалов? Удобен ли вам этот маршрут? Попробуйте и убедитесь, что это нормально для вас, поскольку вы будете делать это ежедневно, если решите арендовать эту недвижимость.

Безопасность

Есть ли какая-либо система безопасности, такая как камеры видеонаблюдения за пределами здания или в местах общего пользования, охранная сигнализация, домофон? Хорошо ли защищены наружные двери?

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Открытое пространство

Если в доме есть сад или терраса, стоит уточнить несколько вопросов, таких как:

Общий сад или терраса? Например, в случае заднего сада, квартиры на нижнем и первом этажах могут иметь к ним доступ.

Кто отвечает за поддержание пространства? Как правило, это входит в обязанности арендатора (если это не коммунальное пространство), и вам нужно будет добавить это в свой бюджет.

Как охраняется наружное пространство? У кого есть доступ к двери в сад? Может ли кто-нибудь легко перепрыгнуть через дверь в сад с улицы?

Соседи

Спросите о соседях. Являются ли они молодой семьей с детьми (в этом случае вам может понадобиться быть внимательным к проведению ночных вечеринок), молодыми специалистами и т. Д.? Если сможете, узнайте больше у существующих арендаторов или портье/консьержа.

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Фото: calmez. co.uk

Темы чек-лист инфраструктура осмотр недвижимости аренда недвижимости прилегающая территория
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Ваш чек-лист при просмотре недвижимости (вне дома)
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