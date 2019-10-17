Плюсы и минусы квартир на первых и последних этажах

"Первый и последний не предлагать". Такую фразу можно встретить в объявлениях о покупке недвижимости. Так повелось, что нижние и самые верхние этажи изначально дешевле из-за явных минусов, которые по традиции учитываются при совершении сделки. Однако у крайних этажей есть и свои плюсы. Попробуем их сравнить.

Первый этаж

Такие квартиры, как правило, процентов на 10% дешевле аналогичных, но на других этажах. И это несомненный плюс. Например, такие квартиры предпочитают покупать пожилые люди, граждане с ограниченными физическими возможностями и многодетные семьи, у которых совсем маленькие дети и их приходится ежедневно выгуливать в колясках. А если еще в доме нет лифта, а такие еще бывают, то преимущество первого этажа налицо.

Минусами такого жилья является шум от автотранспорта, протечки, сырость из подвала, насекомые и грызуны, постоянное закладывание в окна прохожих и решетки на окнах.

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А вот если жилой этаж дома находится над коммерческими и торговыми помещениями, тогда стоит поинтересоваться видом деятельности. Если это парикмахерский слон, это одно. А вот если продуктовый или винный магазин, то это уже совсем другое дело. Это разгрузка грузового транспорта, как говорится, от рассвета и до заката, а также соответствующий контингент, который будет собираться у входа в магазин и на соседних лавочках, громко разговаривая и частенько исполняя не всегда популярные у жильцов песни.

Минусы, несомненно, есть, но есть и плюсы. В частности, такие положительные моменты, связанные с первыми этажами: поднимать мебель не так тяжело, платить грузчикам не надо, кошки могут спокойно гулять, прыгая в форточку. Но самое главное — такое помещение можно перевести в нежилое, получив немалую выгоду. А от шума могут, в конце концов, спасти и кусты с деревьями.

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Верхний этаж: высоко сижу - далеко гляжу и другие плюсы

По мере продвижения наверх шума от автотранспорта становится меньше, воздух становится чище, а вид красивее. На последних этажах, как правило, больше солнечного света и меньше сырости.

Жильцов последних этажей не зальют соседи и не будут будить по утрам громким топотом. Здесь, как правило, совсем не бывает насекомых, в том числе комаров. Поэтому о противомоскитных сетках можно навсегда забыть.

Современные технологии при строительстве многоэтажек позволяет не только сохранять необходимый напор воды на верхних этажах, но и отапливать их не хуже, а то и лучше нижних.

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Верхний этаж: набор недостатков

На последних этажах не ставят металлических решеток от воров, но теоретически возможность кражи сохраняется.

Если случится пожар, то выбраться с последнего этажа в разы сложнее, чем с того же первого.

Если сломается лифт, то придется накачивать ноги. И если спортсмену это будет на пользу, то пожилые люди будут испытывать серьезные трудности.

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Фото: provce.ck.ua