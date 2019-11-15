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Автор Диана Гаврилова

Основные виды недвижимости США

Недвижимость

Многие приезжают в США в качестве туристов или соискателей работы. Те, для кого посещение штатов не является одноразовой акцией, хотели бы приобрести постоянные апартаменты, чтобы освободить себя от бронирования номеров. И правда, купить квартиру в США — довольно просто. Что для этого необходимо? Вам лишь нужно владеть достаточным количеством денег, а также иметь хорошую кредитную историю.

Стоит отметить, что недвижимость в США подразделяется на несколько категорий: жилая, коммерческая, вакантная и промышленная. Что же из себя представляет жилая недвижимость? Наиболее распространены апартаменты которые, кстати, являются коммерческой недвижимостью. Обычно они находятся в пределах городского центра. В основном, их арендуют на срок до года. В США нет возможности приобрести отдельные апартаменты. Компания может купить только комплекс, чтобы осуществлять коммерческую деятельность. Комплексы обычно оснащены огромным количеством дополнительных услуг для комфортного и полноценного проживания. Также есть варианты квартир, в штатах распространено их название "кондо". Их можно купить и арендовать. Комплекс из квартир включает в себя еще и собственное Товарищество Собственников.

Элитным жильем считается пентхаусы, квартиры на самых высоких этажах. Часто к ним также прилагаются дополнительные услуги. Конечно, такой тип жилых помещений довольно дорогой, около пятидесяти миллионов долларов, коммунальные услуги соответственно также дорогие.

Более семейный вариант — таунхаусы. Здесь предусматривается небольшой участок у дома. Часто строятся целые комплексы из таунхаусов, где соседние дома разделяет только одна стена. Фасады жильцы также могут оформить самостоятельно, под свой вкус. В зависимости от того, сколько ярусов у каждого таунхауса, крыша может быть общая или индивидуальная. Конечно, это трудно назвать самостоятельным загородным домом, но отличный вариант для любителей как сельской, так и городской жизни. Чем-то похожим на таунхаус является дуплекс. Дуплекс — это просто два дома под одной крышей, через стенку.

Как и в любой другой стране, в США люди также живут и частных домах, которые сильно различаются между собой по размерам и удобствам. Больше всего такая недвижимость распространена в Лас-Вегасе и Сан-Антонио. Цена варьируется от размера как самого дома, так и прилегающего участка земли.

Патио дома: разновидность таунхаусов с очень узким пространством между стенами и очень небольшим двориком, буквально 3 кв. метра. Гостевой дом: своего рода дополнительная структура (или переделанный гараж); является автономным жильем с кроватью, ванной и обычной или мини-кухней. Касита: они представляют собой некие дома-студии. Здесь есть санузел, но как таковая отсутствует кухня. Являются дополнительной структурой, но также встречаются отдельно стоящие дома. Распространены на юго-западе США. Используются для персональных бассейнов, игровых или в качестве комнат для подростков.

Таким образом, вариантов для выбора жилья в США очень много!

Если вы думаете или планируете покупать недвижимость в США, надо знать все плюсы и минусы каждой из этих разновидностей и выбирать уже соответственно.

Фото: vesti14. ru

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