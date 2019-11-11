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Автор Татьяна Питерякова

Квартира-музей Владимира Винокура

Недвижимость print

Владимир Винокур живет в центре Москвы, в квартире на Арбате. В его прошлых апартаментах расположилась дочь, сам же юморист поселился этажом ниже, где ему посчастливилось удачно приобрести квартиру. После покупки Владимир ничего здесь не переделывал — и мебель, и дизайн помещения сохранились от предыдущих владельцев. Есть у него и особняк, о котором мало что известно.

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Все в квартире — от прошлых хозяев

Интерьер квартиры настолько величественный, что вызывает ассоциации с царскими палатами или музеем. Многие предметы здесь пестрят позолотой. Так, лепнина на стенах и потолке, а также ручки и инкрустация на белых дверях интересно украшают помещение.

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Фото: doma-zvezd.ru

Просторная гостиная интересна многоуровневым потолком с круглым рисунком, смахивающим на облачное небо. Центральная люстра — что-то неординарное, больше похожее на экзотический цветок. Ее золотые острые листья украшают хрустальные шарики. По углам потолка размещены миниатюрные копии этой красоты.

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Фото: remkasam.ru

Стены гостиной украшены картинами из личной коллекции юмориста. На них изображен он сам, а также его семья. В эркере этого помещения есть и старинные сундуки, и резной столик с антикварными часами. Из фигурной ниши торчит красочный букет. В общем, место антиквариата и неординарности.

Квартира-музей Владимира Винокура. 404640.jpeg
Фото: remkasam.ru

Кабинет артиста украшает полукруглый стол с коллекцией статуэток из бронзы и металла. Здесь же расположен мебельный гарнитур, обтянутый красно-коричневой кожей. Пол устелен паркетом медового цвета. В комнате не обошлось и без антикварного шкафа, наполненного коллекцией старинного холодного оружия.

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Фото: kvartiravmoskve.ru

Кухню украшает роскошный кремовый гарнитур. На нем можно увидеть цветы и разные интересные вещицы. Здесь же есть обеденный стол и белоснежные стулья с удобными спинками.

Квартира-музей Владимира Винокура. 404641.jpeg
Фото: remkasam.ru

Главный предмет спальни — кровать, украшенная причудливым сероватым узором. Обстановка здесь дополнена деревянной мебелью.

В ванной комнате есть просторная ванна и душевая кабина. Черно-белая палитра стен и потолка удачно сочетается с золочеными держателем для полотенец и кранами.

Дом, о котором мало что известно

У Владимира имеется и загородный дом, правда, о нем очень мало информации. Известно только, что он находится в поселке Лесное Озеро — здесь уже обосновалось множество знаменитостей. Юморист живет напротив семейства Варум. Места здесь действительно красивые — их украшает лесной массив. В местных водоемах можно поймать много рыбы.

Владимир постоянно проживает в квартире на Арбате. Но иногда он выбирается в коттедж, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться местными красотами.

Фото: zipal.ru

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Квартира-музей Владимира Винокура
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