Владимир Винокур живет в центре Москвы, в квартире на Арбате. В его прошлых апартаментах расположилась дочь, сам же юморист поселился этажом ниже, где ему посчастливилось удачно приобрести квартиру. После покупки Владимир ничего здесь не переделывал — и мебель, и дизайн помещения сохранились от предыдущих владельцев. Есть у него и особняк, о котором мало что известно.
Все в квартире — от прошлых хозяев
Интерьер квартиры настолько величественный, что вызывает ассоциации с царскими палатами или музеем. Многие предметы здесь пестрят позолотой. Так, лепнина на стенах и потолке, а также ручки и инкрустация на белых дверях интересно украшают помещение.
Просторная гостиная интересна многоуровневым потолком с круглым рисунком, смахивающим на облачное небо. Центральная люстра — что-то неординарное, больше похожее на экзотический цветок. Ее золотые острые листья украшают хрустальные шарики. По углам потолка размещены миниатюрные копии этой красоты.
Стены гостиной украшены картинами из личной коллекции юмориста. На них изображен он сам, а также его семья. В эркере этого помещения есть и старинные сундуки, и резной столик с антикварными часами. Из фигурной ниши торчит красочный букет. В общем, место антиквариата и неординарности.
Кабинет артиста украшает полукруглый стол с коллекцией статуэток из бронзы и металла. Здесь же расположен мебельный гарнитур, обтянутый красно-коричневой кожей. Пол устелен паркетом медового цвета. В комнате не обошлось и без антикварного шкафа, наполненного коллекцией старинного холодного оружия.
Кухню украшает роскошный кремовый гарнитур. На нем можно увидеть цветы и разные интересные вещицы. Здесь же есть обеденный стол и белоснежные стулья с удобными спинками.
Главный предмет спальни — кровать, украшенная причудливым сероватым узором. Обстановка здесь дополнена деревянной мебелью.
В ванной комнате есть просторная ванна и душевая кабина. Черно-белая палитра стен и потолка удачно сочетается с золочеными держателем для полотенец и кранами.
Дом, о котором мало что известно
У Владимира имеется и загородный дом, правда, о нем очень мало информации. Известно только, что он находится в поселке Лесное Озеро — здесь уже обосновалось множество знаменитостей. Юморист живет напротив семейства Варум. Места здесь действительно красивые — их украшает лесной массив. В местных водоемах можно поймать много рыбы.
Владимир постоянно проживает в квартире на Арбате. Но иногда он выбирается в коттедж, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться местными красотами.
Фото: zipal.ru
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