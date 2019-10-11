Спальни из голливудских фильмов: семь лучших оформлений

В начале фильма большинство зрителей интуитивно обращает внимание не на самих актеров, а на то, что находится за ними. Все должно быть стильно или уютно и обязательно радовать. Именно к этому стремятся режиссеры, снимающие Голливудские фильмы.

"Секс в большом городе"

Спальня главной героини сериала запомнилась зрителям. Она создает то настроение романтичности и легкости, обеспечившее фильму успех.

Ярко-голубые стены спальни вместили декоративные зеркала. Они рассказывают о силе героини и ее самодостаточности. А постеры и картины над спальным местом раскрывают Керри как незаурядную личность.

"Мистер и миссис Смит"

Для двух супругов-убийц замысловатый декор уж точно не подходит. В спальне влюбленных не отыщешь ярких тонов.

А вот предметы искусства, настенные панели и строгий декор создают подходящий интерьер. А простота как раз необходима при замысловатых отношениях.

"Квант милосердия"

Наверняка многие помнят Гранд-отель с его строгим интерьером и интересными деталями. Так, черные стены особо выделяют на своем фоне белую мебель.

Для освещения использованы светильники-подвески. Кровать стоит в центре, а это значит, что в сцене она главная.

"Отпуск по обмену"

Героиня отправляется в гости для празднования Рождества в милой деревушке. Близится праздник, а значит, интерьер должен быть уютным и немного красочным.

Его создают мягкая постель с изящными очертаниями и красно-белым одеялом, и, конечно, камин. Эти детали подчеркивают атмосферу традиционного американского уюта.

"13 друзей Оушена"

Название фильма довольно современное. Однако спальню Рубена таковой не назовешь. Она — само воплощение ретро. Интерьер с оттенками золотого, дополненный покрывалом в полоску, настенный орнамент с бриллиантами и лампой в стиле арт-деко свидетельствуют о шике, который к тому же вполне удобен.

"Железный человек"

Необычный интерьер Тони необходим для выделения главной достопримечательности — океана. Он как раз хорошо просматривается из панорамного окна.

Но оно здесь не только ради красоты, ведь дополнительно окно — это экран для необычного компьютера, управляющего домом. Такая спальня будущего руководит жизнью семейства.

"Амели"

Спальня главной героини — винтажный шик. При этом для не использованы несочетаемые элементы — лампы на тумбах будто взяты из разных эпох, а картины над кроватью висят в разных рамах. Однако эти вещи героиня очень любит.

Каждый интерьер — уже частичка фильма. Дизайн помогает раскрыть сюжет и дать зрителям полноценную картину происходящего, поэтому они так важны.

Фото: pinme. ru