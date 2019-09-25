Почему сегодня люди выбирают снимать, а не покупать жилье

С популяризацией в стране ипотечных кредитов большинство россиян задалось целью купить собственное жилье. Ипотека сделала возможным приобретение квартиры для каждого - даже для тех, кто раньше и не задумывался о такой серьезной покупке ввиду недостатка средств. Несколько лет назад в России начался настоящий бум жилищного кредитования, но в последнее время пыл покупателей поутих. Почему сегодня многие выбирают многолетнюю аренду вместо покупки в ипотеку?

Аренда квартиры: аргументы за

Какие доводы приводят в защиту долгосрочной аренды ее приверженцы?

Сейчас для покупателей предлагаются выгодные программы, наряду с ипотекой - обмен по системе "трейд-ин", программы поддержки молодых семей и родителей, военных, спортсменов. Так почему же все больше людей отказываются от ипотеки?

Многие опасаются долговременных обязательств. Неизвестно, как повернется жизненная ситуация в будущем, и, если от съемного жилья в трудные времена можно на время отказаться, переехав, например, к родственникам или друзьям, то ипотечный кредит все равно придется выплачивать. Во время болезней, травм, финансовых затруднений ипотека станет невыполнимым обязательством.

Некоторые не согласны обменять частную собственность на существенную переплату стоимости квартиры.

И одиночки, и семьи не хотят с приходом в их жизнь ипотеки отказываться от привычного уровня жизни. Не секрет, что приходится экономить семейный бюджет, расставаясь с путешествиями, дорогими покупками и т. п. Некоторые делают выбор в пользу первоочередных, насущных удовольствий и впечатлений, отказываясь от долгосрочных перспектив.

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Приверженцев ренты привлекает то, что съемную квартиру можно легко и просто поменять на другую. Надоедливые соседи, неудобный район, дальнее расположение относительно места работы - причин для того, чтобы захотеть сменить жилье, может быть множество. И если быстро и без проблем поменять свою собственную квартиру на ту, что находится ближе к новому офису или нужному детскому саду, то съемную можно сколько угодно.

Арендуя квартиру, намного проще улучшить жилищные условия. Снять трехкомнатную квартиру вместо двухкомнатной не в пример легче, чем купить ее. Съемное жилье предоставляет свободу: в зависимости от личной финансовой ситуации, можно позволить себе квартиру побольше или переехать в меньшую, если оплата становится в тягость.

Для того, чтобы снимать понравившуюся квартиру, не нужны выписки о доходах и чистая кредитная история.

Мужчины отказываются от ипотеки ввиду того, что российская судебная система в большинстве случаев становится на сторону женщин с детьми. Таким образом, при разводе мужчина рискует остаться с огромными денежными обязательствами по ипотеки и без жилья. Поэтому инвестиции в жилье, которого они могут впоследствии лишиться, мужчины не одобряют.

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Съемное жилье выбирают топ-менеджеры, которые работают в различных офисах по всей стране.

Снимать жилье выгоднее тем, кто любит элитное жилье и лучшие районы. Часто стоимость покупки таких квартир оказывается действительно неподъемной даже для обеспеченных людей, а аренду вполне могут себе позволить и люди со средними заработками.

Многим людям кажется удобным жить в квартире, но при этом не вникать в бытовые вопросы. В арендованном жилье не нужно озадачиваться налоговыми выплатами, ремонтом, общедомовыми проблемами - все это решают владельцы.

Несмотря на то, что собственное жилье всегда считалось безусловным приоритетом и отличным вложением, плюсов у арендуемого жилья довольно много. Выбирать можно только исходя из индивидуальных запросов и условий.

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Фото: moving.tips