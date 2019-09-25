Почему сегодня люди выбирают снимать, а не покупать жилье
С популяризацией в стране ипотечных кредитов большинство россиян задалось целью купить собственное жилье. Ипотека сделала возможным приобретение квартиры для каждого - даже для тех, кто раньше и не задумывался о такой серьезной покупке ввиду недостатка средств. Несколько лет назад в России начался настоящий бум жилищного кредитования, но в последнее время пыл покупателей поутих. Почему сегодня многие выбирают многолетнюю аренду вместо покупки в ипотеку?
Аренда квартиры: аргументы за
Какие доводы приводят в защиту долгосрочной аренды ее приверженцы?
Сейчас для покупателей предлагаются выгодные программы, наряду с ипотекой - обмен по системе "трейд-ин", программы поддержки молодых семей и родителей, военных, спортсменов. Так почему же все больше людей отказываются от ипотеки?
- Многие опасаются долговременных обязательств. Неизвестно, как повернется жизненная ситуация в будущем, и, если от съемного жилья в трудные времена можно на время отказаться, переехав, например, к родственникам или друзьям, то ипотечный кредит все равно придется выплачивать. Во время болезней, травм, финансовых затруднений ипотека станет невыполнимым обязательством.
- Некоторые не согласны обменять частную собственность на существенную переплату стоимости квартиры.
- И одиночки, и семьи не хотят с приходом в их жизнь ипотеки отказываться от привычного уровня жизни. Не секрет, что приходится экономить семейный бюджет, расставаясь с путешествиями, дорогими покупками и т. п. Некоторые делают выбор в пользу первоочередных, насущных удовольствий и впечатлений, отказываясь от долгосрочных перспектив.
Читайте также: Самые дорогие города в мире
- Приверженцев ренты привлекает то, что съемную квартиру можно легко и просто поменять на другую. Надоедливые соседи, неудобный район, дальнее расположение относительно места работы - причин для того, чтобы захотеть сменить жилье, может быть множество. И если быстро и без проблем поменять свою собственную квартиру на ту, что находится ближе к новому офису или нужному детскому саду, то съемную можно сколько угодно.
- Арендуя квартиру, намного проще улучшить жилищные условия. Снять трехкомнатную квартиру вместо двухкомнатной не в пример легче, чем купить ее. Съемное жилье предоставляет свободу: в зависимости от личной финансовой ситуации, можно позволить себе квартиру побольше или переехать в меньшую, если оплата становится в тягость.
- Для того, чтобы снимать понравившуюся квартиру, не нужны выписки о доходах и чистая кредитная история.
- Мужчины отказываются от ипотеки ввиду того, что российская судебная система в большинстве случаев становится на сторону женщин с детьми. Таким образом, при разводе мужчина рискует остаться с огромными денежными обязательствами по ипотеки и без жилья. Поэтому инвестиции в жилье, которого они могут впоследствии лишиться, мужчины не одобряют.
Читайте также: Как правильно оценить недвижимость перед сделкой
- Съемное жилье выбирают топ-менеджеры, которые работают в различных офисах по всей стране.
- Снимать жилье выгоднее тем, кто любит элитное жилье и лучшие районы. Часто стоимость покупки таких квартир оказывается действительно неподъемной даже для обеспеченных людей, а аренду вполне могут себе позволить и люди со средними заработками.
- Многим людям кажется удобным жить в квартире, но при этом не вникать в бытовые вопросы. В арендованном жилье не нужно озадачиваться налоговыми выплатами, ремонтом, общедомовыми проблемами - все это решают владельцы.
Несмотря на то, что собственное жилье всегда считалось безусловным приоритетом и отличным вложением, плюсов у арендуемого жилья довольно много. Выбирать можно только исходя из индивидуальных запросов и условий.
Читайте также: Аренда или покупка: что лучше?
Фото: moving.tips