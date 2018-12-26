Первые лица страны высказываются о пересмотре Конституции. Почему молчит Путин?

В последнее время множатся заявления первых лиц России о необходимости пересмотра Конституции. Вчера на эту тему высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако Кремль упорно опровергает слухи о работе над изменениями. В каком направлении может идти работа, если она все же ведется?

Напомним, что в октябре глава Конституционного суда Валерий Зорькин в своей статье ""Буква и дух Конституции" заметил, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить "точечными изменениями". Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник в ходе встречи с Владимиром Путиным предложил проанализировать, насколько нормы основного закона "эффективны" и "не утратили своей сущности". Однако в среду, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг версию, что Кремль такую работу ведет.

Оставить Путина у власти

Просматривается три направления, о которых может идти речь. Первое — это решить вопрос о продлении полномочий Владимира Путина, как главы государства. В мае в Чечне выступили с инициативой пересмотреть положения о количестве президентских сроков, увеличив их до трех. Однако, здесь могут быть варианты, например, можно посмотреть на китайский опыт. В марте Всекитайское собрание народных представителей утвердило отмену срока полномочий председателя КНР Си Цзиньпина, что позволяет ему оставаться на своем посту на неопределенный срок.

Можно пойти и по пути перехода от президентской к парламентской республике, передав властные полномочия от президента к премьеру (то, что сделала недавно Армения). Тот же Зорькин указывал в своей статье, что в основном законе наблюдаются "недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры".

Но вряд ли Владимир Путин на это пойдет, поскольку на стабильную руководящую роль "Единой России" после одобрения ею пенсионной реформы надежды нет. А создание стабильной двухпартийной буржуазной модели — это долгосрочная задача. Кроме того, эта модель себя тоже исчерпала, везде в западных демократиях на горизонте появляются маргинальные силы, которые рушат прежние порядки.

Есть еще один вариант — это формирование союзного государства с Белоруссией и трансфер власти Путина в союзные органы. По мнению многих аналитиков, именно в этом ключе идут сегодня переговоры Путина и Александра Лукашенко.

Убрать верховенство международного права

Второй темой изменений может быть

Сечас существует некий "фильтр решений" международных судов, в частности ЕСПЧ. Конституционный закон в 2015 году предоставил возможность Конституционному суду блокировать исполнение решений международного органа, если с точки зрения Конституционного суда это решение не соответствует Конституции в части, которая касается защиты прав и свобод человека и основ конституционного строя. Но зачем постоянно генерировать напряженность в отношениях с Европой? Не легче ли изменить Конституцию?

Решить проблему токсичных республик

Третье направление. — это изменение административно-территориального деления России. Осенью 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что Минэкономразвития планирует разделить территорию страны на 14 макрорегионов. Дело в том, что многие хронически отсталые регионы становятся с каждым годом только депрессивнее из-за кланового характера управления и вытекающей коррупции. Они не способны платить за энергоносители и кредиты, в них увеличивается протестный потенциал.

Первая попытка известна — это образование Пермского края из Пермская области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Идею развивает Стратегия пространственного развития России до 2025 года, принятие которой ожидалось в уходящем году, но так и не состоялось. Задача — сконцентрировать пространственное развитие вогруг 14 городских агломераций. Владимир Путин предложил в мартовском послании Федеральному собранию "развернуть масштабную программу пространственного развития России и, как минимум, удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет".

Летом главы Краснодарского края и Адыгеи Вениамин Кондратьев и Мурат Кумпилов заявили о планах развития Краснодарской агломерации, но адыгские активисты незамедлительно восприняли это как очередную попытку объединить два субъекта. А вот III съезд башкирского народа назвал предложения по изменению административно-территориального устройства РФ посредством слияния национальных республик с соседними областями "нарушением права народов России на национальное самоопределение".

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев, "это тема транзита, но не столько не власти, сколько персоналий у власти". Судебная, исполнительная, законодательная власти последовательно высказываются, и их посыл следующий: "Владимир Владимирович, если что, то мы сделаем все для того, чтобы ваша роль и ваше влияние на будущее России сохранялось при любых обстоятельствах, будете вы президентом или не будете ", сказал политолог.

Константин Калачов считает, что это обсуждение идет "с подачи президента". По словам эксперта, "Конституция принималась в сложное время, но все, что нужно для развития современного демократического общества, там есть". "Но если стабильность и преемственность — это наше всё, и если у нас есть только один политик с рейтингом выше 60%, то возникает вопрос, что делать, когда у него истечет срок полномочий? Его люди во власти хотят знать, как он будет играть роль гаранта преемственности курса", - заметил Константин Калачев.

Можно, конечно, подобрать преемника, как это получилось с Медведевым, который потом докажет лояльность. А если вдруг не докажет?, продолжил он.

Эксперт почти уверен, что " у следующего президента в 2024 году фамилия будет не Путин". Но при этом это будет человек, который будет проводить политику Владимира Путина. "Знаете, был де Голль, а есть голлизм. Может не быть де Голля, но остается голлизм. Путинизм жив. Путинизм будет жить, я думаю, после Владимира Путина".

Константин Калачев считает, что дискуссия по пересмотру Статьи 15 возможна, но решение будет отрицательным, что "покажет, что мы от своих международных обязательств не отказываемся". "Президент наш, как известно, центрист, консерватор. И я не думаю, что что-то надо менять с учетом того, что при нынешней Конституции, если надо, Россия может отказываться от примата тех или иных международных решений", - резюмировал эксперт.

Справка. Положения о президенте и правительстве РФ изложены соответственно в главах 4 и 6 раздела I Конституции. В соответствии со ст. 136 Основного закона, поправки к этим главам и главе 15 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона (ФКЗ). Чтобы принять ФКЗ, необходимо не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Госдумы и не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации. Затем его должны одобрить органы законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, после чего поправки вступают в силу. В случае интеграции с Белоруссией, пересмотра административно-территориального деления потребуется созыв Конституционного собрания или референдума и принятие новой редакции Конституции.

Поправки в Конституцию РФ принимались четыре раза. Первая касалась увеличения сроков полномочий президента и Госдумы, вторая установила обязанность Правительства предоставлять ежегодный отчет в Госдуме о своей работе, третья позволила объединить Высший арбитражный и Верховный суды России, четвертая создала условия для появления 17 мест в Совете Федерации, на которые сенаторы могут назначаться не региональными властями, а главой государства. Вносились изменения в часть 1 статьи 65 Конституции на основании федерального конституционного закона об образовании в составе России новых субъектов Федерации: Республики Крым и Севастополя.

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