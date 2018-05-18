Почему в России можно не повышать пенсионный возраст. Это реально?

Вопрос о повышении пенсионного возраста в последнее время вновь стал центральным. Хотя все больше свидетельств, что он уже решен — осталось только понять, как именно решать эту проблему на практике.

Накануне в российских СМИ появились сообщения, что в правительстве в ближайшее время пройдет совещание, по итогам которого премьер-министр Дмитрий Медведев может поручить профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, чтобы депутаты Госдумы приняли его уже в весеннюю сессию.

Якобы основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, предложившего повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Сейчас мужчины уходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила, что пенсионный возраст будет повышен. По ее мнению, при повышении пенсионного возраста должен быть очень "плавный переходный спокойный период". "Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин", — сказала она.

"То есть если, условно говоря, будет повышен возраст для женщин до 60 лет — хотя это надо обсуждать в обществе — то только через 10 лет он наступит", — добавила Матвиенко.

При этом, полагает спикер Совфеда, не повышать пенсионный возраст в России уже нельзя. "Сейчас как раз то время, когда повышение пенсионного возраста стало в повестку дня. Это сделали уже все государства и европейские, и СНГ", — сказала Матвиенко, напомнив, что нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 1930-е годы, когда продолжительность жизни была другой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что доходы России от продажи нефти и газа возрастут в пять раз по сравнению с уровнем ожидаемых доходов, заложенных в бюджете 2018 года. Речь идет о профиците бюджета впервые с 2011 года.

Стоит отметить, что экспорт нефти и газа приносит около 40 процентов доходов федерального бюджета. Доходы России от продажи нефти и газа в 2018 году прогнозируются на уровне 44,4 млрд. долларов США (2,74 трлн. рублей) что будет означать прирост на 8,5 млрд. долларов (527,6 млрд. рублей), согласно бюджетной поправке минфина.

В связи с этим "Правда.Ру" поинтересовалась у экспертов — возможно ли, чтобы прибыль бюджета, образующийся от продажи углеводородов, потратить на пенсии россиянам — а не повышать пенсионный возраст?

Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН

— Я считаю, что у государства даже в теперешней ситуации, когда политическая ситуации обостряется, а санкции будут становиться все более чувствительными, все-таки есть очень серьезные предпосылки для того, чтобы не повышать этот возраст. Это ни к чему хорошему не приведет. Когда нефтяная конъюнктура хорошая, значит, профицит бюджета будет. Поэтому мне кажется, повышение пенсионного возраста не является актуальной задачей.

Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

— Нефть — это такая вещь капризная, ее цена меняется. Рассчитывать на то, что этот доход будет постоянным, не приходится. Очевидно, мы не можем привязывать цену на нефть к тому, чтобы постоянно компенсировать дефицит Пенсионного фонда за счет этого источника.

Поэтому повышение пенсионного возраста — это совсем другой аспект, который должен быть связан с вопросами, которые определяются постоянными, стабильными источниками доходов.

Поэтому я бы вопрос социального обеспечения не увязывал с ценой на нефть вообще. Иначе мы можем в такую зависимость попасть и пенсионеров подвести, когда-то густо, то пусто. Это опасно для функционирования пенсионной системы.

Что касается профицита, то да, впервые с 2011 года он появился. Соответственно, этот профицит должен использоваться на исполнение указов президента. Задачи, которые он поставил, стоят восемь триллионов рублей. Поэтому, очевидно, что профицит бюджета будет использоваться на социальный нужды.

Ярослав Нилов (ЛДПР), председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

— Действительно, когда принимался федеральный бюджет, то прогнозная цена была порядка 40 долларов за баррель. Сейчас она гораздо выше и дефицит бюджета покрывается за счет этих дополнительных доходов. С одной стороны, эта ситуация может поменяться, цены на нефть колеблются. Но раз дополнительный доход появился, то конечно, эти деньги надо прежде всего потратить на те цели, на те статьи бюджета, которые были урезаны в связи с тяжелой экономической ситуацией. Это, прежде всего, уровень индексации пенсии работающим пенсионерам.

Пенсионный фонд дефицитный. Этот дефицит всегда покрывается за счет средств федерального бюджета. В принципе, это деньги из одного котла. Если мы говорим про рост пенсий, то рост пенсий возможен только тогда, когда-либо бюджет Пенсионного фонда профицитный, либо денег, которые можно направлять в Пенсионный фонд из федерального бюджета, получается достаточное количество — например, от продажи углеводородов.

Тогда не надо повышать никакой пенсионный возраст, можно спокойно говорить о росте пенсий. Но пока даже индексации не проводятся тем же работающим пенсионерам.

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