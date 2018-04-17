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Автор Вадим Горшенин

Блокировка Telegram как провокация против России

Политика » Власть

В Telegram-сообществе с пятницы бурление в связи с решением суда о блокировке этого мессенджера по требованию Роскомнадзора. Но вот что любопытно: сегодня уже вторник, а несмотря на все технические усилия правительственного агентства просмотры популярных каналов в Telegram только увеличиваются.

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Telegram-авторы потешаются над потугами Роскомнадзора. Роскомнадзор блокирует тысячи сетей и подсетей, которые начинают затрагивать деятельность других онлайновых сервисов. Ситуация все больше загоняется в технический тупик.

Все заинтересованные лица наблюдают за этой войной, но за происходящим действом не видят (или не хотят видеть) главного.

А оно заключается в том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров демонстрирует не в приватной беседе, не в кругу друзей, не в узкой аудитории свою абсолютную некомпетентность.

Более того, под это же определение подводит и всю деятельность правительства России, руководителем службы которого он является. С этого решения продолжается и дискредитация судебной власти, принимающей решения от имени Российской Федерации.

И я в данном случае никак не встаю на сторону Telegram в этом конфликте. Вопрос в другом.

В том, что правительственный чиновник должен сначала организовать техническое решение по исполнению судебного решения, несколько раз перепроверить, насколько оно эффективно и эффективно ли, и только после этого обращаться в судебные инстанции.

Ни один чиновник (тем более, если он вменяем) никогда не предложит руководству сделать то, чего он не проработал досконально. В случае с Жаровым ситуация зеркальна.

Но если б проблема касалась только интеллекта главы Роскомнадзора и его команды, она решалась бы просто: снять чиновника премьер может в любой момент (согласовав это, конечно, с теми, кто его туда рекомендовал).

На этом фоне очень уж коррупционно выглядит обхаживание Жаровым социальной сети Facebook, которая откровенно посылает Роскомнадзор с исполнением закона о хранении персональных данных российских пользователей. Как же так, Александр Александрович?

Дело однако в неожиданном правовом тупике, в результате которого Россия стремительно движется к созданию китайского варианта интернета как среды.

Решение суда, напомню, принято именем Российской Федерации. Значит, на территории нашей страны должно исполняться неукоснительно.

Ну и вокруг уже полетели щепки — лес-то рубят. По последним данным, в России заблокировано уже 15 миллионов (!!!) IP-адресов, целые подсети американских интернет-гигантов Amazon и Google.

Что будет дальше? Дальше пойдут поддавки. Как считаете, при обращении Павла Дурова к крупнейшим социальным сетям, имеющим большую базу российских пользователей, с призывом бороться за свободу слова, они откажут в использовании своих подсетей? Почему-то думаю, что нет. А решение, напомню, должно исполняться.

На фоне обвинений России в "деле Скрипалей" и поддержке "химатаки" в сирийском Думе разворачивать новый фронт юридической, моральной, да какой угодно борьбы было крайне неразумным решением. Потому что эта борьба Роскомнадзора с одним из мессенджеров может коснуться буквально каждого интернет-пользователя.

Недавно в своих аккаунтах в соцсетях я писал, что заявленная майская акция протеста Навального накануне инаугурации президента может затронуть только вопросы компетентности внутриполитического блока администрации главы государства. Сейчас, после безрассудной пальбы Роскомнадзора по миллионам IP-адресов, сетей и подсетей виртуального пространства, она может оказаться куда серьезней (и я здесь не говорю уж о бездумном финансировании этим самым внутриполитическим блоком администрации развития медийного пространства Telegram).

Начать за три недели до инаугурации борьбу со всем миром в виртуальном пространстве, затрагивающую права и интересы пользователей самых разных интернет-платформ, — что может быть лучше для инициации поддержки акции блогера?

Выход из создавшегося положения мне представляется только один.

Первое — отменить решение суда о блокировке Telegram в связи с неучастием в процессе самой заинтересованной стороны. Верховному суду в связи с этим вообще прекратить практику рассмотрения дел в судах без уведомления и присутствия лиц, в отношении которых принимаются те или иные судебные постановления.

Второе — принять соответствующее кадровое решение в отношении Александра Жарова.

Третье — назначить на пост руководителя Роскомнадзора компетентное лицо, умеющее без скандалов из-за технической некомпетентности обеспечить исполнение российского законодательства.

Как и любой гражданин России, я против игнорирования положений российского законодательства. Против неисполнения судебных решений. Против ущемления прав и свобод граждан в пользовании услугами, в отношении которых не было принято ограничительных судебных решений.

И еще я против политической провокации, которую устроил Роскомнадзор, дав прекрасный повод сторонникам проамериканского блогера собрать большое количество участников майской акции.

А политическая провокация, повторюсь, заключается в инициировании судебного решения, которое сам инициатор — Роскомнадзор — не может технически исполнить, не ограничивая другие интернет-сервисы.


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Темы telegram решение суда Роскомнадзор
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