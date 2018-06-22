Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева

Российские социологические центры предоставили новую и актуальную информацию по рейтингам главы государства и отношения россиян к последним событиям в стране.

Так, оказалось, что рейтинг Путина упал на 8 процентов, с 62 до 54%.

При этом, повысилось и отрицательное отношение россиян к работе правительства — настолько, что положительно работу кабинета министров оценивает 34% опрошенных, зато отрицательно куда больше — 48%.

Также, ФОМ дал информацию про отношение граждан РФ к партии "Единая Россия". Популярность связанной с Медведевым и управляемой из администрации президента ЕР упала с 45% до 38%.

Первопричина таких резких рейтинговых колебаний — это правительственные инициативы по повышению пенсионного возраста. На это указывает тот факт, что согласно исследованием ФОМ эти реформы и их обсуждение в качестве главного события недели указало 25% опрошенных.

К слову, Чемпионат Мира посчитали событием недели ненамного большее количество респондентов — 26%. Кстати, еще 7% отметило, что главная тема — это рост цен и налогов, что снова приводит нас к решению правительства РФ увеличить НДС.

При этом, впервые с 2013 года количество недовольных действиями власти россиян стало выше, чем довольных: 49% против 45%. Все эти проценты показывают ряд в общем-то, очевидных вещей.

Во-первых, чемпионат мира не "перебил" пенсионную повестку и не отвлек внимание граждан от этой темы. Во-вторых, новый курс правительства ударил и по "Единой России", и по рейтингу Владимира Путина.

Который, пока вообще про пенсии ничего не говорил. Тем не менее, можно говорить о том, что именно нынешний кабинет министров своим решением инициировал волну недоверия к государственной власти вообще.

Тем не менее, падение рейтингов популярности правительства согласно этому исследованию — наибольшее. И в общем, это показывает отношение граждан и к пенсионной реформе, которую хочет устроить кабинет министров, да и к пенсионной системе в целом, к которой тоже, в общем-то накопилась масса вопросов.

Понятно также, что Путин свой рейтинг отыграет довольно легко. Колебания популярности первого лица государства у нас в стране уже случались и не раз. Но учитывая степень его публичности и работоспособности, все эти 8 процентов вернутся за пару недель, максимум за месяц. Особенно, если всё тот же Чемпионат Мира пройдет без эксцессов и останется в памяти и россиян, и туристов — глобальным праздником.

"Единая Россия" в общем-то тоже рейтинги отыграет, особенно, если голосование по правительственному законопроекту об увеличении пенсионного возраста пройдет "не столь однозначно". А если ЕР, как партия большинства саботирует этот закон, то, думается, рейтинги "Единой России" будут примерно равны рейтингам КПСС в годы сталинских пятилеток.

Впрочем, тут очень много аспектов уже партийной политики, и взаимодействия Думы с кабинетом министров.

А вот что касается правительства, то оно и так у нас в последние годы не пользуется особой популярностью. А особенно условный "системно-либеральный блок", который как раз и курирует вопросы экономики. И курирует как-то так, что у населения уже давно сложилось ощущение, что правительство очень хочет залезть народу поглубже в карман.

Именно в таком контексте, кстати, воспримется и инициатива об увеличении пенсионного возраста. Как покушение "на последнее и заслуженное честным трудом". То есть, тут дело даже не столько в деньгах, поскольку пенсии в России огромными не назовешь, а именно в некоем "негласном договоре" на который правительство, по мнению электората, опять покушается.

И, кстати, в очередной раз всплыли воспоминания о девяностых и реформах Гайдара. Как заявил когда-то в одном из своих интервью, министр экономики РФ 1994-1997 Евгений Ясин: "соцопросы показали, что до реформ Гайдара за рыночную экономику были 15% населения, а после — 40%. Только вот в вопросах мы имя Гайдара не упоминали. При упоминании его имени количество высказавшихся "за" сокращалось на 20%". Сейчас рейтинг правительства — 34%. То есть, цифры вполне сопоставимые, и, прямо скажем, тревожные.

Более того, очень похожи и мотивы-обстоятельства.

Давайте вспомним:

"Они еще не знали тогда, что «юный Гайдар» готовит им «шоковую терапию». Многие верили распространенным тогда рассуждениям, что надо дать свободу энергичным, инициативным, предприимчивым людям, которых зажимает социалистическая система, пусть они и заработают много - зато и экономика рванется вперед. Но все же большинство смотрело на это скептически.

Так, в опросе был задан вопрос: «поддержали бы вы экономическую реформу, в результате которой наиболее энергичные и инициативные люди утроят свои доходы, в то время как доходы остальных увеличатся только на несколько процентов».

Согласились с такой реформой 35%, не согласились - 65%.

Вероятно, в таком подходе людей отпугивала величина - в три раза (хотя потом «энергичные» люди увеличили свои доходы в десятки и сотни раз), но в целом, резкое расслоение народа на богатых и бедных людей не прельщало".

Согласитесь, что-то ну очень явно напоминает?

Кстати, если продолжать сравнивать цифры, то сейчас рейтинг Путина примерно равен рейтингу М. С. Горбачева в 1989 году. У Михаила Сергеевича тогда было 52 процента, у Путина сейчас — 54. В общем-то, понятно, что всё это только аналогии. Но нельзя не отрицать, что нынешние правительственные инициативы подорвали доверие народа к власти, как, наверное, не было с девяностых и самого начала нулевых.

Но последуют ли из этого какие-то организационные и политические выводы со стороны президента, которого подводит правительство и Кремль? Увы - это вопрос, пока остающийся без ответа...