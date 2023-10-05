"Внесистемщики" заняты любимым делом — выясняют отношения

3:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Хорошо известный факт, что ближайшее окружение Алексея Навального* — люди, в общем-то, склонные к сварам и выяснению отношений. Этим увлекательным делом они продолжают заниматься и за пределами России.

Фото: Creativecommons

Вот, например, по некоторым, неофициальным, данным, один из руководителей офиса ФБК** в Вильнюсе Иван Жданов*** ведёт переговоры с американским фондом Free Russia Foundation (финансируется из бюджета США) о переходе на работу в эту малопочтенную организацию.

И действует Жданов через Владимира Милова****, который представляет FRF и давно уже разошёлся во взглядах на приоритеты деятельности с нынешним руководством ФБК**.

Так что первопроходцем Жданова не назовёшь. Тем более, по этому же пути ранее уже прошла Любовь Соболь*****, которую также выжили из фонда.

Де-факто руководитель ФБК** Мария Певчих****** продолжает планомерную зачистку от "токсичных" сотрудников. А вернее сказать тех, кто, по её мнению, может стать угрозой и перехватить контроль над финансированием фонда. А оно целиком зависит от грантов западных структур. И борьбе вести приходится за каждый доллар и евро. На всех не хватит.

Но вообще происходящее в ФБК* это только часть того, что происходит в так называемой внесистемной оппозиции. На самом деле, спорный вопрос, стоит ли именовать этих деятелей оппозицией, пусть и внесистемной. Поскольку никакого влияния на политическую жизнь в России они не оказывают.

Хотя сами пытаются делать вид, что таковое влияние у них есть. А стало быть, это можно попытаться "продать" Западу, ибо других источников финансирования нет и не предвидится.

Но разумеется, западные фонды тоже не собираются выдавать гранты каждому "борцу с режимом". Вот и приходится каким-то образом доказывать, что именно "я/мы" — Михаил Ходорковский*******, Максим Кац********, ФБК** и так далее.

Такими темпами скоро у каждого будет по своей организации — единственно правильно-оппозиционной. Удастся ли их втюхать западными грантодателям? Да это, впрочем, и не то чтобы интересно.

Хотя, может быть, стоит и поприветствовать тот факт, что деньги западных налогоплательщиков идут никому не нужным и ни на что не влияющим людям и структурам.

* Внесён в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

** Экстремистская организация, запрещена в России

*** Внесён в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

**** Внесён в список иностранных агентов

***** Внесена в список иностранных агентов

****** Внесена в список иностранных агентов

******* Внесён в список иностранных агентов

******** Внесён в список иностранных агентов