Как оппозиционеры создают фейки о России за подачки Запада

Сбежавшие из России оппозиционеры-либералы продолжают создавать видимость, что интересы их родины превыше всего. Жалкие потуги над созданием образа "новой России будущего", которые по факту курируют западные структуры, они выдают как некие откровения на YouTube-канале "Навальный Live". При этом финансируют их бурную деятельность разведслужбы Великобритании и США: приходится как-то выкручиваться, ведь российских блогеров YouTube больше не кормит. Западным "спонсорам" есть за что платить — ведь успехи ВС РФ на Украине их изрядно нервируют. И остаётся только одно — промывать головы россиянам, публикуя псевдорасследования.

Отдельно стоит упомянуть один из таких странных видеороликов команды "разоблачителей" — про недвижимость заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Это якобы журналистское расследование — яркий пример непрофессионализма, ведь количество нестыковок указывает, что правдой тут и не пахнет. Подсчитывая исчезнувшие миллиарды, сторонники Навального даже не могут в рамках одно программы прийти к согласию — сколько всё же стоит принадлежащее Цаликову имущество:

цена участка с домом в видео от 2019 года — 950 млн. рублей,

тогда как в новом ролике цена резко возросла до 3,5 млрд. рублей.

Причём расследование выполнено в классической для "навальнистов" манере — никакой конкретики, только фейковый эпатаж, направленный на создание красивой картинки для невдумчивого. Но такие потуги кажутся смехотворными даже для сторонников Навального.

Вспомним и про активиста Руслана Шаведдинова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), который боготворит Степана Бандеру и Романа Шухевича и неоднократно заявлял о своих симпатиях к лидерам ОУН (запрещенная в России организация). Как он глумился над погибшими в Доме профсоюзов в Одессе, отмечая, что ждёт не дождётся, когда танки американских "собратьев" проедут по Москве. И про скандальные арт-перформансы хабаровского журналиста Дмитрия Низовцева на улицах российских городов. Стоит вспомнить и про Максима Каца (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), который является ещё одним представителем продажной журналистики на YouTube и активно раскручивает в Европе антироссийские фейки.

Что примечательно, заправляет каналами бывшего ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) на YouTube Леонид Волков (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), который, транслируя "правду о России" бывшим соотечественникам, живёт при этом в шикарном доме стоимостью более 700 тыс. евро в фешенебельном районе Люксембурга.

Так называемые оппозиционеры любят считать чужие деньги, забывая при этом, что сами не отличаются кристальной чистотой. Тот же экс-директор ФБК Иван Жданов был объявлен в международный розыск по подозрению в отмывании денег в размере 1 млрд рублей. В 2019 году он громче всех кричал, что никогда не покинет Россию, однако теперь без зазрения совести проводит стримы, проживая в Европе.

Именно такие люди и представляют якобы российскую оппозицию, на самом же деле, играя липовыми фактами и рассказывая про горячую любовь к родине, они стремятся угодить тому, кто их кормит. Да и Запад не прочь задобрить конфетками "навальнистов": раз у ВСУ нет громких успехов, то единственный выход - атаковать армию РФ информационно, тем более если есть такие предатели родины, которые рады стараться за брошенный в клетку кусок мяса.