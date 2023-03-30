На фоне новой задачи США — заморозки конфликта на Украине, РФ выдвинула свои условия переговоров, которые призваны ни в коем случае не повторить опыт "Минска".
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI перечислил условия Москвы для установления "устойчивого мира на Украине и в Европе".
"Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы", — заявил Галузин.
Ранее он же в интервью ТАСС подчеркнул, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может возобновиться в том случае, если Запад и Киев согласятся сложить оружие. По его словам, ещё одно условие для начала диалога — прекращение обстрелов российских регионов.
То есть, по сути, предлагается капитуляция киевского режима с послевоенным устройством того, что останется от Украины, на российских условиях.
В контексте этого заявления прозвучали слова пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова о том, что политико-дипломатические усилия для реализации целей РФ на Украине в настоящий момент невозможны, и "реализуются посредством проведения специальной военной операции".
"Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами — прим. ред.) по отношению к нашей стране — это надолго. И здесь нам нужна твёрдость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", — сказал Песков.
То есть, Москва реально смотрит на вещи и понимает, что её ультиматум будет отвергнут, но как сказал Владимир Путин, РФ непременно "додавит" противника. Также не повторит ошибок 2015 года с Минскими соглашениями, которые были Западом заключены, чтобы потянуть время и подготовить киевский режим к затяжным боевым действиям с РФ.
Ещё одна новость в контексте этих решений — под СВО, наконец-то, подведена идеологическая база. Как сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "Украина — часть России".
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