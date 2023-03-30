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Любовь Степушова

Москва выдвинула Западу ультиматум по Украине

3:05
Политика » Власть » Кремль

На фоне новой задачи США — заморозки конфликта на Украине, РФ выдвинула свои условия переговоров, которые призваны ни в коем случае не повторить опыт "Минска".

Москва выдвинула Западу ультиматум по Украине

РФ предлагает Западу капитуляцию Киева

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI перечислил условия Москвы для установления "устойчивого мира на Украине и в Европе".

  1. Прекращение ВСУ боевых действий и поставок им оружия с Запада.
  2. Безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус Украины, её отказ не только от вступления в НАТО, но и в ЕС.
  3. Признание "новых территориальных реалий".
  4. Демилитаризация и денацификация Украины.
  5. Защита на Украине прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств.
  6. Отмена антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, физических и юридических лиц РФ.
  7. Восстановление договорно-правовой базы Киева с Россией и СНГ и на деньги Запада — "разрушенной ВСУ после 2014 года гражданской инфраструктуры Украины".

"Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы", — заявил Галузин.

Ранее он же в интервью ТАСС подчеркнул, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может возобновиться в том случае, если Запад и Киев согласятся сложить оружие. По его словам, ещё одно условие для начала диалога — прекращение обстрелов российских регионов.

То есть, по сути, предлагается капитуляция киевского режима с послевоенным устройством того, что останется от Украины, на российских условиях.

Сопротивление Запада будет долгим

В контексте этого заявления прозвучали слова пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова о том, что политико-дипломатические усилия для реализации целей РФ на Украине в настоящий момент невозможны, и "реализуются посредством проведения специальной военной операции".

"Гибридная война, которая развязана ими (недружественными государствами — прим. ред.) по отношению к нашей стране — это надолго. И здесь нам нужна твёрдость, уверенность в себе, целенаправленность, единение вокруг президента", — сказал Песков.

То есть, Москва реально смотрит на вещи и понимает, что её ультиматум будет отвергнут, но как сказал Владимир Путин, РФ непременно "додавит" противника. Также не повторит ошибок 2015 года с Минскими соглашениями, которые были Западом заключены, чтобы потянуть время и подготовить киевский режим к затяжным боевым действиям с РФ.

Ещё одна новость в контексте этих решений — под СВО, наконец-то, подведена идеологическая база. Как сказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "Украина — часть России".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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