Зампред Совбеза Медведев: "Украина — это вообще часть России"

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал Украину частью России. По его словам, геополитические и исторические обстоятельства повлияли на то, что страны "живут в разных квартирах".

В большом интервью ведущим изданиям РФ Медведев отметил, что россияне и украинцы вынуждены существовать в условиях выдуманных границ. Он подчеркнул: украинские территории входили в состав Российской империи, на этих землях проживало исконно русское население.

"Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России", — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а только возросла на фоне украинского конфликта. Как пояснил зампред Совбеза, поставки западной техники киевскому режиму лишь приближают апокалипсис.