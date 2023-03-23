Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал Украину частью России. По его словам, геополитические и исторические обстоятельства повлияли на то, что страны "живут в разных квартирах".
В большом интервью ведущим изданиям РФ Медведев отметил, что россияне и украинцы вынуждены существовать в условиях выдуманных границ. Он подчеркнул: украинские территории входили в состав Российской империи, на этих землях проживало исконно русское население.
"Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России", — цитирует политика РИА Новости.
Ранее Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не миновала, а только возросла на фоне украинского конфликта. Как пояснил зампред Совбеза, поставки западной техники киевскому режиму лишь приближают апокалипсис.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.