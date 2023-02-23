Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может возобновиться в том случае, если Запад и Киев согласятся сложить оружие, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
По его словам, ещё одно условие для начала диалога — прекращение обстрелов российских регионов.
"После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий", — отметил дипломат в беседе с ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ по-прежнему готовы вести переговоры по украинскому вопросу. При этом он подчеркнул: на Украине действуют законы, которые запрещают президенту страны Владимиру Зеленскому участвовать в диалоге с Москвой.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.