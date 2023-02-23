Замглавы МИД Галузин: переговоры по Украине возможны, когда Запад и Киев сложат оружие

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Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может возобновиться в том случае, если Запад и Киев согласятся сложить оружие, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По его словам, ещё одно условие для начала диалога — прекращение обстрелов российских регионов.

"После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий", — отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ по-прежнему готовы вести переговоры по украинскому вопросу. При этом он подчеркнул: на Украине действуют законы, которые запрещают президенту страны Владимиру Зеленскому участвовать в диалоге с Москвой.