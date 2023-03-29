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Любовь Степушова

Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения

3:39
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский может отменить весеннее контрнаступление ВСУ. Диспозиция поменялась — США нужна заморозка боевых действий.

Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения

Зеленский объяснил, почему держится за Артёмовск

Об этом пишут многие украинские Teleram-каналы, особенно после интервью президента Украины Associated Press (АР).

В нём Владимир Зеленский заявил, что если Артёмовск (Бахмут) падёт, то на него будет оказано давление как "со стороны международного сообщества, так и внутри Украины".

"Наше общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать меня к компромиссам" с Путиным, сказал президент. Эти компромиссы он назвал неприемлемыми. По мнению Зеленского, Украина победит благодаря серии "маленьких побед", если у ВСУ будет западное оружие.

"Слова Зеленского были признанием того, что поражение в семимесячной битве за Бахмут будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим", — комментирует AP.

Новая повестка Вашингтона по Украине

Teleram-канал "Легитимный" пишет, что Зеленский боится смены победного тренда на негативный, что "ударит по моральному состоянию армии и общества". Авторы канала считают, что рейтинг Зеленского держится на статус-кво, а поражение в контрнаступлении — это удар по его имиджу.

"Вот и отправляют в бахмутовскую мясорубку всех, чтобы удержать фронт, а с ним рейтинг. Глядишь, бахмутовская мясорубка может сорвать (спровоцировать перенос) весеннего контрнаступления ВСУ", — делает вывод Легитимный .

Авторы задаются вопросом, почему США не передали Киеву БПЛА типа иранских "Шахидов" для весеннего наступления и отвечают, что Запад даёт ровно столько оружия, сколько нужно для тех целей, которые преследуют партнёры. А они теперь изменились.

Telegram-канал "ЗеРада" указывает, что Западу нужна заморозка СВО, так как, если у ВСУ получится отбить "сухопутный коридор в Крым" ударом на Мелитополь и Бердянск, то это — вероятная ядерная эскалация. При варианте неудачи ВСУ, ВС РФ точно пойдут дальше, и "непонятно, где будет следующая линия (для переговоров с РФ), что добавит Трампу аргументов против Байдена".

Поэтому тема наступления ВСУ вынесена за пределы дискурса с Западом, а Зеленский готовит общество к заморозке конфликта на своих нарративах, "типа не он виноват, а так сложилось, и он вынужден".

Взятие Артёмовска решит в пользу РФ СВО на Украине

Евгений Пригожин, комментируя интервью Зеленского АР, отметил, что не сомневается в победе ЧВК Вагнер в Артёмовске. Это, по его мнению, будет "величайшим поворотом в войне и во всей современной истории", так как уничтожаются ВСУ и "иностранные силы", которые пытаются поставить на колени Россию.

Пригожин предупредил, что сейчас надо Минобороны РФ держать фланги в этой операции, и тогда всё получится.

Впрочем, некоторые специалисты предостерегают, что Киев осуществляет "операцию прикрытия" накануне давно анонсируемого наступления ВСУ.

Зеленский в интервью AP представляет Бахмут как "негодный объект", после сдачи которого якобы всё посыплется. Посмотрим, поведутся ли центры принятия решений СВО на эту нехитрую медиа-разводку, пишет политолог Максим Жаров на Telegram-платфоме.

Читайте по теме: Генштаб ВС РФ готовит "свои решения" в СВО

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу война армия россия бахмут украина евгений пригожин владимир зеленский
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