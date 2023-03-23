Президент Чехии является генералом НАТО, поэтому его заявления объясняют позицию блока по Украине. Пётр Павел считает, что Чехия больше не может помочь Украине поставками оружия, так как оно закончилось.
Об этом в четверг Павел заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Он также сказал газете Denník, что у Чехии есть мощности для производства боеприпасов, но не хватает рабочей силы, поэтому привлечение к работе на заводах украинцев может быть решением проблемы.
"Здесь (в Чехии) трудно найти рабочую силу. Однако, возможности есть, например, в виде работников из Украины. У меня не хватает воображения, что мы могли бы сделать ещё", — сказал президент.
По его мнению, этот год будет решающим для развития ситуации, и предоставление западных самолетов ВСУ было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе. Ранее Павел сказал, что ВСУ имеют только один шанс на успешное контрнаступление, а затем, в случае неудачи, помощь будет иссякать.
По словам президента, пожелания Украины:
не являются реалистичными.
"Мы должны спросить себя, реалистично ли это. Если нет, то следуют сценарии, которые всегда будут представлять собой какой-то компромисс", — сказал он.
Павел также рассказал о гарантиях безопасности для Украины в виде "полного членства в НАТО". По его мнению, нельзя это обсуждать, "пока идёт война". Но даже потом "найти консенсус среди нынешних членов будет сложно, поскольку другие могут рассматривать Украину как бремя".
Павел — генерал НАТО, которого оружейное лобби в Чехии и Германии избрало на пост президента, поэтому все его высказывания отражают позицию европейской части блока. Из этого следует, что:
Сегодня российские и китайские политики предлагают повышение уровня жизни, строительство межгосударственной инфраструктуры и взаимное уважение. Этим они будут обеспечивать всему миру равные возможности в развитии и международный диалог.
А западные политики используют лексику разваливающегося соцлагеря времён Леонида Брежнева и призывают к единству, самопожертвованию, укреплению дружбы, разоблачению внутренних врагов и подготовке к справедливой войне. Когда и как это закончится? Очевидно, опять же, по опыту краха "развитого социализма", что уже скоро — развалом западного лагеря, если он не остановится в эскалации, и не займётся внутренними проблемами.
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