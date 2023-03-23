Президент Чехии Павел объяснил позицию НАТО по Украине

4:52 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Президент Чехии является генералом НАТО, поэтому его заявления объясняют позицию блока по Украине. Пётр Павел считает, что Чехия больше не может помочь Украине поставками оружия, так как оно закончилось.

Ни оружия, ни гарантий безопасности у НАТО для Украины нет

Об этом в четверг Павел заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung. Он также сказал газете Denník, что у Чехии есть мощности для производства боеприпасов, но не хватает рабочей силы, поэтому привлечение к работе на заводах украинцев может быть решением проблемы.

"Здесь (в Чехии) трудно найти рабочую силу. Однако, возможности есть, например, в виде работников из Украины. У меня не хватает воображения, что мы могли бы сделать ещё", — сказал президент.

По его мнению, этот год будет решающим для развития ситуации, и предоставление западных самолетов ВСУ было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе. Ранее Павел сказал, что ВСУ имеют только один шанс на успешное контрнаступление, а затем, в случае неудачи, помощь будет иссякать.

По словам президента, пожелания Украины:

освободить прежде принадлежавшие ей регионы,

добиться выплат репараций от России,

"привлечь к ответственности военных преступников",

не являются реалистичными.

"Мы должны спросить себя, реалистично ли это. Если нет, то следуют сценарии, которые всегда будут представлять собой какой-то компромисс", — сказал он.

Павел также рассказал о гарантиях безопасности для Украины в виде "полного членства в НАТО". По его мнению, нельзя это обсуждать, "пока идёт война". Но даже потом "найти консенсус среди нынешних членов будет сложно, поскольку другие могут рассматривать Украину как бремя".

НАТО — в глубоком кризисе

Павел — генерал НАТО, которого оружейное лобби в Чехии и Германии избрало на пост президента, поэтому все его высказывания отражают позицию европейской части блока. Из этого следует, что:

В НАТО признают реалии на земле — Крым Украине не вернуть, как и Донбасс. Это знал каждый нормальный человек ещё в феврале 2022 года, но НАТО нужны были сотни тысяч славянских трупов и разорённые территории, чтобы ослабить РФ. В итоге, цель не будет достигнута — Россия выйдет из конфликта сильнее. НАТО не сможет в краткосрочной перспективе поставлять Киеву оружие советского производства, оно исчерпано, а поставлять западное означает резкую эскалацию конфликта с РФ. Производить снаряды советского образца готовность есть, но собственное население будет протестовать против милитаризации, учитывая что Чехия собирала в Праге по 100 тысяч человек, требовавших остановить помощь Украине. Привлечение беженцев к работе на этих заводах тоже имеет протестный потенциал, потому что есть запрос на остановку украинизации восточно-европейских стран, недовольство тем, что украинцы живут на пособия лучше, чем местные жители на зарплату. И украинцев уже открыто призывают идти защищать свою "великую Родину", а не "прятаться в соседних государствах". Люди в странах НАТО всё чаще спрашивают себя: "Сколько еды я смогу себе купить, сколько буду платить за отопление, что меня ждёт?” И требуют вкладывать деньги в собственную экономику, а не в оружие для ВСУ. Желающих жертвовать деньги Украине становиться всё меньше. Не учитывать это — подписать себе смертный политический приговор.

Позиция РФ и Китая намного продуктивнее и позитивнее

Сегодня российские и китайские политики предлагают повышение уровня жизни, строительство межгосударственной инфраструктуры и взаимное уважение. Этим они будут обеспечивать всему миру равные возможности в развитии и международный диалог.

А западные политики используют лексику разваливающегося соцлагеря времён Леонида Брежнева и призывают к единству, самопожертвованию, укреплению дружбы, разоблачению внутренних врагов и подготовке к справедливой войне. Когда и как это закончится? Очевидно, опять же, по опыту краха "развитого социализма", что уже скоро — развалом западного лагеря, если он не остановится в эскалации, и не займётся внутренними проблемами.

Читайте по теме: Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация

Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу

Чешский генерал посоветовал НАТО и Киеву перестать недооценивать русских — "Москва многое припасла"