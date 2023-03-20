Чешский генерал посоветовал НАТО и Киеву перестать недооценивать русских — "Москва многое припасла"

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Украине, Западу и союзникам по Североатлантическому альянсу необходимо перестать "недооценивать" Россию, заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

Как подчеркнул генерал Шедивы, Москва по-прежнему скрывает огромный потенциал, который может "выйти боком" альянсу.

"Кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян, — заявил Шедивы в интервью Rádio universum. — У Москвы ещё много чего припасено".

По словам генерала, Россию пытались сломить санкциями, но они оказались неэффективны, и экономика страны устояла. Поэтому у Москвы есть существенное преимущество перед Киевом.