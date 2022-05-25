Россия должна поменяться, чтобы победить Запад

Россия 40 лет блуждала в сумерках сознания, пытаясь отречься от своих корней и внедрить чуждую себе капиталистическую модель общественно-экономических отношений.

Приведу известный исторический факт о том, как в 1626 году голландец Петер Минуит приобрел у американских индейцев племени манахаттоу остров на берегу реки Гудзон площадью почти 60 км2. Расплатился он ожерельем, бутылкой рома, дюжиной одеял и ножей. Нынешняя оценка земель острова Манхэттен составляет ориентировочно $49 млрд. Племенные вожди за предметы тогдашней роскоши для себя и своих семей продали то, что принадлежало всем членам племени, лишив этой земли всех, включая будущих потомков.

Примерно так в конце 80-х и начале 90-х чиновники всех рангов распродавали ресурсы нашей страны: за видеомагнитофон, подержанную иномарку, пачку долларов, что для обычного служащего тех лет казалось огромным состоянием. Все они служили государству, но понимали, что прежнего государства уже нет, а нового нет ещё. Что отныне каждый сам за себя.

Спустя тридцать лет в стране построена сильная государственность с твердой властной вертикалью, огромным по численности количеством чиновников и силовых органов. За последние 15 лет количество и тех, и других выросли более чем вдвое. К 2022 году количество полицейских достигло 623 человека на 100 000 жителей. Для сравнения в Китае — 120 человек, Индии — 128 человек. Зачем нам их столько, а главное кого и от кого они защищают? Вопрос риторический. Предлагаю каждому самостоятельно на него ответить.

Ложь российского государства

Я размышляю о том, в чем был источник силы Советских людей в годы войны и послевоенного восстановления страны? Думаю, таким источником была вера в социалистический строй, его справедливость и несокрушимость. Вера в руководство страны, мудрость и искренность его намерений, в то, что за нами историческая правда и дело наше правое, что наши жертвы не напрасны и благодаря нашей жертвенности дети будут жить лучше нас.

Кто из нас, живущих сейчас, имеет такую уверенность? Как много из нас верят в справедливость государства, его непредвзятость и честность по отношению к своим гражданам? Вокруг себя мы видим ложь, искаженную кривым зеркалом лицемерия. Это не нормально, когда ложь становится нормой, а правда — досадным недоразумением, когда руководство страны уклоняется от честного, открытого диалога со своими гражданами. Недомолвки стали нормой, а слова и дела живут самостоятельной жизнью.

Какие цели у спецоперации на Украине?

Многих из нас не покидает ощущение, что что-то не только пошло, но и продолжает идти не так. Люди ждут, что Президент и Верховный Главнокомандующий честно и откровенно поговорит о наболевшем с народом, который доверил ему ответственность за страну. О так называемой "специальной операции" и её конечных целях, о том, почему российские войска покидают ранее с боями и потерями занятые районы и в чем причины неоправданной медлительности.

Жители и Украины, и России имеют право быть информированными о том, что их ждёт после нашей победы; каковы планы руководства России в отношении освобожденных территорий и почему мы допустили вакуум власти на освобождённых районах Украины? Люди должны знать, что изначально планировавшаяся специальная операция перешла в фазу бескомпромиссной войны с мировым капитализмом во главе с США.

Борьба России с Западом

Это не борьба двух систем или двух идеологий, как в Великой Отечественной, это восстание против порабощения западным миром, против чуждых большинству из нас ценностей западной цивилизации, где всё подчинено только материальному потреблению. Что это борьба за нашу уникальную цивилизацию и её предназначение стать Центром Духовного Возрождения Мира. Избавившись от рабства внешнего, мы не потерпим и рабской зависимости внутри. Победа в этой войне откроет всем нам историческую возможность со второй попытки построить новый, более справедливый мир и вернуться к нашим общим духовным истокам.

Весь мир с замиранием сердца наблюдает за происходящим и за исходом этого противостояния. Настал тот момент истины, когда каждый должен сделать свой личный выбор на чьей стороне он. В этой исторической битве мы не имеем права проиграть, равно как не имеем права больше врать или делать вид, что всё идёт нормально. Нет, господа, не всё нормально. Далеко не всё!

Мы задаёмся вопросом: почему у нас дела всегда идут вкривь и вкось, почему большинство планов полностью выполнены разве лишь на бумаге?

Российская власть ошиблась

В своё время этим вопросом задался Канадский педагог Лоуренс Джонстон Питер — создатель теории иерархических систем и автор всемирно известного принципа Питера, который гласит:

"В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности".

Из этого следует, что с каждым повышением сотрудник приближается к должности, которая окажется для него настолько большой и сложной, что он уже не сможет качественно выполнять свои обязанности.

Учитывая степень влияния родственных и деловых связей в расстановке руководящих кадров, можно сделать неутешительный вывод, что большая часть властной вертикали состоит именно из таких людей. Этим объясняется скромность наших достижений. Некоторых из руководителей десятилетиями пересаживают из одного руководящего кресла в другое, несмотря на их явную непригодность.

Это они, мягко говоря, вводили в заблуждение о состоянии дел в военно-промышленном комплексе, в авиастроении и в промышленном производстве, и нанотехнологиях, в частности. Чего ещё мы не знаем о стране, в которой живём? Боюсь, что очень многого.

О чем думает президент России

Неужели Президент, человек весьма проницательный, как мне кажется, не видит, что реальность существенно отличается от докладов и отчётов подчинённых? Что каким-то образом пределы страны беспрепятственно покидают носители важнейших государственных секретов. Помню, когда я служил в Главном Управлении Космических Средств, у нас офицер получил путевку в ведомственный санаторий в Болгарии. Естественно, в зимний период. Но ему отказали, как имеющего допуск к секретной информации несмотря на то, что это был военный санаторий в стране-члене Варшавского Договора.

Сейчас советник президента и его полномочный представитель беспрепятственно сбегают из страны и становятся гражданами другого государства. Похоже некоторые крысы, прихватив нажитое непосильным трудом, бегут с корабля, предчувствуя скорую течь?

Неужели у Президента не закрадывается мысль о том, что и промахи военного планирования специальной операции, и пропасть между бравурными докладами и реальным положением дел, и лживые отчеты разведслужб — это звенья одной цепи.

Россия слишком похожа на США

Результат сорокалетнего блуждания в сумерках сознания, в течение которого мы пытались отречься от своих корней, внедрить чуждую нам капиталистическую модель общественно-экономических отношений. Предлагаю вашему вниманию цитату из интервью американского военного аналитика на канале Fox News, бывшего морского пехотинца и инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, где он описывает сложившуюся в США политическую систему:

"Политическая система не предлагает никаких путей к сохранению порядочности, самоуважения и своей личности. Система не создана для вовлечения в нее умных и талантливых людей, с независимым, а не стадным мышлением. Ей нужны солдаты. Для того, чтобы в нее встроиться нужно пойти на такое количество компромиссов с самим собой и со своей совестью, что, когда ты туда попадешь, станешь тем, с кем собирался бороться. Система — это вонючее и затхлое болото".

Мы создали похожую, а самое главное — близкую по духу систему, которая конфликтует с мироощущением и сознанием критически мыслящей части общества, с нашими историческими традициями и присущему нам всем обострённому чувству справедливости.

Внутренние враги России

Может быть, мне одному кажется, что внутри страны открыт второй, невидимый фронт, масштабы и разрушительные последствия непременно обнажит эта война. Я имею в виду саботаж, ложь и предательство так называемых "элит", и вороватость "эффективных менеджеров", отсутствие лидерских, а зачастую и человеческих качеств у тех, кого назначили лидерами.

В этот переломный период истории Президент вправе рассчитывать на поддержку большинства своего народа, а не на раскормленную номенклатуру. Он вправе рассчитывать также на поддержку дезориентированного братского нам народа Украины, той части русского мира, который мы бросили на произвол судьбы в 2014 году.

Чтобы тебе поверили, нужно быть честным с самим собой и с готовым тебя поддержать народом, с теми, кто вместе готов пойти за до конца. Правда — наша сила и наше оружие. Мы имеем право её услышать, а вы — обязанность её сказать. Какой бы горькой или нелицеприятной она не была. С другой стороны, народ вправе также рассчитывать на согласие и поддержку Президентом того, что народ-победитель будет сам решать кому доверить свою судьбу и как обустроить свой новый общий дом. Надеюсь, Президент верит в мудрость, справедливость и великодушие своего народа.

России нужны перемены

За сорок лет мы построили "колосс на глиняных ногах". Его фундамент — лицемерие, ложь и стяжательство. Сегодня в нашем доме "пахнет воровством", гнилью и затхлостью. Зато мы точно знаем, что этот дом не подходит для счастливой жизни, что ему нужно придать устойчивость и прочность, заложить новый фундамент и произвести капитальный ремонт здания.

Мы будем его строить всем миром, для себя и будущих поколений.

В завершение предлагаю цитату из выступления Второго Секретаря посольства Китая Ханг Чжу 16 декабря 2019 года на дипломатическом рауте в Москве:

"Я не знаю, почему русские ничего не делают с коррупцией, но я знаю, что делали у нас. С коррупцией в масштабах России можно справиться за месяц, это несложно. Но это невозможно, пока у вас стыдятся таких мест, как Бутовский полигон, и вешают туда мемориальные таблички о мнимых репрессиях. Нам из Китая больно смотреть на людей, которые плюют в своё великое прошлое и из-за этого лишаются великого будущего. Мы гордимся своими расстрельными полигонами, потому что там похоронено всё то, что мешает стать государству великим — коррупция, воровство, внешнее управление, вражеская пропаганда, космополитизм, разврат, эксплуатация рабочих, права человека, бездумное потребительство. Мы с этим покончили и поэтому теперь претендуем на первое место в мире. Как бы всё сложилось у вас? Я не знаю. Но точно знаю, что вы не будете вторым Китаем, пока вы стыдитесь подвига вашей госбезопасности во времена Сталина".

После этой речи Ханг Чжу был выслан из страны.

Так в чем наша сила, брат?

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