В ожидании "ситуации": Каспаров надеется на катастрофу в России

Гарри Каспаров вновь занялся своим любимым делом. А именно — прогнозированием. На сей раз насчёт того, когда в России случится бунт.

Какие ожидания у экс-чемпиона мира по шахматам и основателя Форума свободной России от этого бунта — непонятно. То ли этот самый бунт, который бессмысленный и беспощадный? Либо же это некий процесс, который возглавят единомышленники Гарри Кимовича, а может быть, и он сам?

Но так или иначе аудиторию он себе нашёл подходящую. Размышлениями на предмет того, какими могут быть причины для бунта, Гарри Кимович поделился в эфире украинского телеканала "24".

Насчёт транзита власти в России Гарри Кимович оказался настроен скептически. По его мнению, "транзит" — слово неправильное, потому что транзит подразумевает возможность относительно бескровного перехода власти из рук в руки". А Владимир Путин, по его словам, никуда уходить не собирается. В связи с этим Каспаров посоветовал прочитать "Осень патриарха" Габриэля Гарсиа Маркеса. Для понимания нынешней политической ситуации в России.

"Поэтому рассчитывать можно только на то, что ситуация станет катастрофической внутри страны. Но это случается только в результате глобального внешнеполитического поражения. Вот пока не будет этого глобального внешнеполитического поражения, надеяться на то, что в России произойдёт социальный взрыв, мне кажется, пока бессмысленно", — заявил Каспаров.

Как можно предполагать, в данном случае он вспомнил о событиях российской истории начала XX века. Когда поражение в первой русско-японской войне стало одной из причин революции 1905-1907 годов, а Первая мировая — Февральской революции 1917 года. В общем, мыслит Гарри Кимович как настоящий большевик. Хоть и либерал.

Но, вообще говоря, вспоминая его предыдущие заявления, приходится констатировать, что прогнозы — не стихия Гарри Кимовича. Вот, например, во время экономического кризиса 2008 года он предрекал скорый крах власти, причём буквально через пару-тройку месяцев после его предсказания.

Да, собственно, что далеко за примерами ходить: в начале января Каспаров объявил об "оккупации Казахстана" — после того, как туда были направлены миротворцы государств-участников ОДКБ. Сегодня вывод миротворцев из Казахстана завершился. Но, как и было сказано выше, с прогнозированием Гарри Кимович явно не в ладах.

Хотя заметна определённая эволюция во взглядах экс-чемпиона. Теперь проблемы для власти в России он связывает исключительно с внешним воздействием.

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