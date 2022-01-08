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Автор Антон Куликов

Каспаров объявил об "оккупации Казахстана"

Политика

Бывший чемпион мира по шахматам, ныне гражданин Хорватии Гарри Каспаров заявил об "оккупации Казахстана". А кроме того, ещё и обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соучастии "в массовых убийствах в Казахстане".

Каспаров объявил об "оккупации Казахстана"

"Позорным на этом фоне выглядит поведение армянского лидера Никола Пашиняна, принявшего деятельное участие в реализации плана по оккупации Казахстана, став, тем самым, соучастником сегодняшних массовых убийств. То обстоятельство, что Пашинян пришел к власти в результате мирной революции, делает его действия особо циничными. Невозможно купить безопасность собственного народа ценой крови других народов", — цитирует Гарри Каспарова азербайджанский сайт Haqqin. az.

Напомним, ранее Pravda. Ru сообщала о заявлении Конгресса интеллигенции, в которым было сказано, что подписавшие его "решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане".

Судя по всему, ни подписавших обращение, ни Гарри Каспарова не смущают действия банд, по вине которых гибли люди. И на мародёров и погромщиков внимания не обращают — подумаешь, сожжённые здания и разгромленные магазины…

Это вполне соответствует тому, как оценивают миротворческую миссию в Казахстане стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Вашингтоне.

"У властей Казахстана есть все для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Поэтому неясно, почему им потребовалась помощь извне", — заявил накануне госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, что США будут следить за действиями сил ОДКБ, и призвал их не нарушать права человека.

"То, что происходит там (в Казахстане), сильно отличается от того, что мы видим около границ Украины. Тем не менее, один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда в вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода", — заявил Блинкен.

В МИД России слова госсекретаря назвали "хамством".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", — указали в МИД.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, этому учат все 300 лет американской государственности: "Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей".

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Куратор: Олег Артюков
Темы казахстан энтони блинкен гарри каспаров
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