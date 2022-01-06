Официальное обращение к российскому правительству о невмешательстве в политический кризис в Казахстане подписали десятки политиков, писателей, журналистов и общественников. Своё стихийно возникшее объединение они назвали "Конгрессом интеллигенции".
Тест документа опубликован на сайте радио "Эхо Москвы". В нём заявлено, что отправка в Казахстан российских военных или силовиков будет "преступлением против народов обеих стран"
Кроме того,
На момент публикации этой статьи под письмом "Конгресса интеллигенции" было более 70 подписей.
Среди подписантов журналист Владимир Познер, политик Леонид Гозман, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, писатель Дмитрий Быков, физик, член-корр РАН Николай Розанов, писательница Людмила Улицкая.
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.