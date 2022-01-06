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Автор Ольга Лебедева

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Общество

Официальное обращение к российскому правительству о невмешательстве в политический кризис в Казахстане подписали десятки политиков, писателей, журналистов и общественников. Своё стихийно возникшее объединение они назвали "Конгрессом интеллигенции".

Тест документа опубликован на сайте радио "Эхо Москвы". В нём заявлено, что отправка в Казахстан российских военных или силовиков будет "преступлением против народов обеих стран"

Кроме того,

© Эхо Москвы
© Эхо Москвы

На момент публикации этой статьи под письмом "Конгресса интеллигенции" было более 70 подписей.

Среди подписантов журналист Владимир Познер, политик Леонид Гозман, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, писатель Дмитрий Быков, физик, член-корр РАН Николай Розанов, писательница Людмила Улицкая.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
казахстан эхо москвы открытое письмо
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