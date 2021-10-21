Депутат Госдумы: в мире число бедных растет — а в России их все меньше

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что уровень бедности в России в 2020 году сократился. В то время как в других странах количество бедных заметно увеличилось.

"В странах разбрасывали, как говорят "вертолетные деньги", на этом фоне у нас в стране, в самый тяжелый, я повторяю, — 2020 год, тяжелее не было. У нас с вами уровень бедности сократился на 12,1 процента. Безусловно, это не фундаментальные изменения — это как раз вызвано теми решениями президента РФ, которые были реализованы. Но, я подчеркиваю, в кризис бедность не возросла, а сократилась. В этом плане предстоит сделать еще очень много, но это очень важный показатель эффективности того, что мы делаем", — сказал Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы 19 октября.

По словам Макарова, такой результат стал возможен благодаря разумной бюджетной политике. Глава думского комитета подчеркнул, что все социальные обязательства государства в прошлом году были выполнены.

При этом расходы на выполнение таких обязательств растут: "Посмотрите, если в 2020 году они чуть больше 700 млрд рублей, то уже в 2021 году — 1 трлн 42 млрд, а 2024 году достигнут 1 трлн 300 млрд. А это значит, что эти обязательства не разовые, они продолжаются, это постоянные обязательства, которые государство в любой экономической ситуации будет выполнять".

Андрей Макаров также отметил, что главный урок во время пандемийного года — страну нельзя оставлять без резервов.

Отметим, что правительство улучшило прогноз по снижению уровня бедности в России. Предполагается, что доля бедных в 2021 году составит 11,4 процента. Ранее предполагалось, что этот показатель составит 12,1 процента.

При этом уровень бедных в нашей стране будет сокращаться и в последующие годы, считают в правительстве. В 2022 году — до 10,8 процента, в 2023-м — до 10,1 процента, в 2024 году — до 9,6 процентов.

Наименьший уровень бедности за всю новейшую историю России был зафиксирован в 2012 году — 10,7 процента. Затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году. После этого он опять начал снижаться, но незначительными темпами.

В августе Росстат опубликовал данные, согласно которым людей с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2021 года было 19,1 млн человек. Уровень бедности были оценен статистическим ведомством в 13,1 процента. В первом полугодии 2020 года численность бедных оценивалась в 19,4 млн человек, а уровень бедности составлял 13,2 процента.